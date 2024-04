AC Milan - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 11.04.2024

Unser AC Milan - AS Rom Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 11.04.2024 lautet: Im Wett Tipp heute treffen im Viertelfinale der Europa League zwei italienische Traditionsklubs aufeinander. Wir erwarten eine muntere Partie mit einigen Treffern.

Spannendes rein italienisches Duell im Viertelfinale der Europa League zwischen AC Milan und AS Rom! Im Hinspiel empfangen die Rossoneri die Giallorossi. In diesem absoluten Traditionsduell des italienischen Vereinsfußballs fielen zuletzt einige Tore und auf beiden Seiten des Feldes.

Darum tippen wir bei AC Milan vs AS Rom auf „Beide Teams treffen“:

In den letzten 8 Begegnungen zwischen Milan und der Roma konnten jeweils beide Teams mindestens einen Treffer erzielen.

In 8 der letzten 12 Liga-Spiele von Milan trafen jeweils beide Teams.

AS Rom konnte seit 13 Spielen keine Weiße Weste mehr gegen Milan wahren.

AC Milan vs AS Rom Quoten Analyse:

Der Tabellen-Zweite AC Milan geht gegen den Tabellen-Fünften im heimischen Stadion selbstverständlich als Favorit in die Partie. So liegt die Siegquote für die Gastgeber bei 1,85, während ein möglicher Sieg der Roma in Mailand eine durchaus beachtliche Quote in Höhe von 4,30 einbringen würde.

Die Wettanbieter rechnen zudem mit einer torarmen Begegnung, was durch die Quote von 2,05 für eine „Über 2,5 Tore“-Wette verdeutlicht wird. Tatsächlich konnte diese Marke in sieben der letzten acht Duelle zwischen den beiden Mannschaften übertroffen werden, sodass sich ein Tipp darauf auch im kommenden Spiel - vor allem bei einem Wettanbieter ohne Steuer - lohnen könnte.

Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs AS Rom Prognose: Kann die Roma die zehnte Partie in Folge ohne Sieg gegen AC Milan verhindern?

AC Milan spielt eine gute Saison und muss sich dennoch mit dem zweiten Platz in der Serie A hinter Lokalrivale Inter Mailand begnügen. Der Stadtrivale hat schon einen Vorsprung von elf Punkten bei nur noch acht ausstehenden Partien bei einem Spiel weniger als die AC angesammelt. Vor allem die Defensive von Milan zeigte sich mit 34 Gegentreffern in 31 Spielen in dieser Spielzeit bisweilen etwas zu anfällig, um dem Erzfeind wirklich gefährlich werden zu können.

Auf der anderen Seite stellen die Rot-Schwarzen den zweitbesten Angriff der Liga und erzielten bisher beinahe 2,0 Treffer pro Partie im Schnitt. Zuletzt zeigten sich die Mannen von Trainer Stefano Pioli in einer starken Form und konnten fünf Siege in Folge feiern.

AS Rom trennte sich im Verlauf der Saison nach einer schwachen Phase von Trainer-Legende Jose Mourinho und heuerte Klub-Legende Daniele de Rossi als neuen starken Mann an der Seitenlinie an. Seit diesem Wechsel läuft es in der Hauptstadt wie am Schnürchen. Der neue Coach steht in seinen bisherigen elf Liga-Spielen bei einer Bilanz von acht Siegen, zwei Remis und erst einer Niederlage.

Mit einem Torverhältnis von 56:35 legten die Römer nur minimal schlechtere Werte als der Gegner aus Mailand auf, trotzdem beträgt der Rückstand auf Platz 2 ganze 13 Punkte.

AC Milan - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Mailand: 3:0 Lecce (H), 2:1 Fiorentina (A), 3:1 Verona (A), 3:1 Slavia Prag (A), 1:0 Empoli (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 Lazio Rom (H), 0:0 Lecce (A), 1:0 Sassuolo (H), 0:1 Brighton (A), 2:2 Fiorentina (A)

Letzte 5 Spiele AC Mailand vs. AS Rom: 3:1 (H), 2:1 (A), 1:1 (A), 2:2 (H), 3:1 (H)

In der Europa League kommen die Gastgeber des anstehenden Duells in dieser Saison auf drei Siege in vier Spielen. Auffällig dabei war, dass die Mailänder in allen Spielen mindestens zwei eigene Treffer verzeichnen konnten. Die AS Rom konnte sechs der zehn Partien im laufenden Wettbewerb für sich entscheiden und verloren zwei Mal, bei ebenso vielen Remis. Im Schnitt fielen in diesen Spielen genau 2,5 Tore.

Dass das Duell zwischen Milan und der Roma eine lange Tradition in der Serie A hat, lässt sich bei einem Blick auf den direkten Vergleich schnell erkennen. Insgesamt kam es schon 190 Mal zum Duell der Rossoneri gegen die Giallorossi, von denen AC Milan immerhin 85 Spiele gewinnen konnte. Die Roma kommt auf 48 Erfolge, 57 Mal trennten sich die beiden Rivalen mit einem Unentschieden.

Die letzten neun Spiele in Folge konnte AS Rom jedoch nicht mehr gegen AC Milan gewinnen und dürfte nun alles daran setzen, diese Serie im anstehenden Viertelfinale der Europa League zu beenden. Wer glaubt, dass dies gelingen könnte, sollte eine Wette darauf bei einer so hohen Quote jedoch möglichst mit einer Gratiswette ohne Einzahlung verbinden, um das Risiko so gering wie möglich zu halten.

Unser AC Milan - AS Rom Tipp: Beide Teams treffen

In den letzten zwölf Duellen zwischen AC Milan und AS Rom konnten in nur einem Spiel nicht beide Teams einen Treffer erzielen. Wir sehen zwar die Gastgeber aus Mailand im Vorteil, aufgrund der defensiven Schwächen in dieser Saison glauben wir jedoch nicht an einen Zu-Null-Sieg der Hausherren.