AC Milan - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2024

Unser AC Milan - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 14.01.2024 lautet: Die Roma gewann gegen Milan keines der letzten acht Duelle. Zudem berücksichtigen wir in unserem Wett Tipp heute die schwache Auswärtsbilanz der Giallorossi.

José Mourinho und die AS Roma rangieren derzeit außerhalb der europäischen Plätze (8.). Die Diagnose für die Giallorossi ist schnell gefunden: Auswärtsschwäche! In der Ferne gewannen die Wölfe nur zwei von neun Ligaspielen und erzielten dabei nur neun Treffer. Das San Siro der Mailänder sollte mit dieser Ausgangslage am besten gemieden werden. Zu Hause gewannen die Rossoneri sieben ihrer neun Ligaspiele und dominierten während der Heimspiele mit 15:4 Toren.

Unser Wett Tipp heute lautet: “AS Rom Unter 0,5 Tore” mit einer Quote von 2,60 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei AC Milan vs AS Rom auf “AS Rom Unter 0,5 Tore”:

Rom verpasste in 44 Prozent der Auswärtsspiele einen Torerfolg.

Milan trug nach 56 Prozent der Heimspiele die weiße Weste vom Feld.

Die Römer sind seit 8 direkten Duellen sieglos gegen AC Milan.

AC Milan vs AS Rom Quoten Analyse:

José Mourinho und die AS Roma haben ein offensichtliches Problem mit den Auftritten fernab der heimischen Arena. Den Giallorossi gelangen nur acht Punkte in neun Gastauftritten. Ein guter Ausgangspunkt, um auf die Siegquoten zwischen 3,30 und 3,56 zu verzichten.

Ein Heimsieg der Rossoneri führt maximal zu einer Quote von 2,20. Wir halten die Wettquoten in diesem Bereich für spielbar, würden allerdings eine Freiwette empfehlen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs AS Rom Prognose: Die Roma ist auswärts zu harmlos

Keine Mannschaft der Serie A kassierte in der Hinrunde weniger Gegentore vor heimischer Kulisse als der AC Milan (4). Stefano Pioli fuhr stolze 2,33 Punkte pro Heimspiel ein (7S, 2N) und durfte sich in 56 Prozent der Mailänder Heimspiele über eine Begegnung ohne Gegentor freuen.

Auf nationaler Ebene feierten die Rossoneri zuletzt drei Zu-Null-Siege aus den vergangenen vier Ligaspielen. Ebenso bemerkenswert sind die Ergebnisse der letzten beiden Heimspiele. Das Publikum im San Siro sah zuletzt zwei Zu-Null-Siege in Serie.

Des Weiteren fielen in dieser Spielzeit nur 2,11 Tore pro Heimspiel der Rossoneri. Genau zwei Drittel der Begegnungen im Heimstadion wurden mit Unter 2,5 Toren abgepfiffen. Die Gäste aus der italienischen Hauptstadt beendeten ebenfalls über die Hälfte ihrer Auswärtsspiele mit Unter 2,5 Toren (56 Prozent).

Im Falle der Mourinho-Elf lag das vorrangig an der fehlenden Torgefahr der eigenen Mannschaft. Die Roma erzielte zu Hause doppelt so viele Tore (22) wie in den bisherigen Auswärtsspielen (9). Folglich fuhren Mourinho und Co. erst zwei Siege in der Ferne ein.

AC Milan - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:0 Empoli (A), 4:1 Cagliari (H), 1:0 Sassuolo (H), 2:2 Salernitana (A), 3:0 Monza (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 Atalanta (H), 2:1 Cremonese (H), 0:1 Juventus (A), 2:0 Neapel (H), 0:2 Bologna (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. AS Rom: 2:1 (A), 1:1 (A), 2:2 (H), 3:1 (H), 2:1 (A).

Auswärts gingen die Giallorossi in den vergangenen beiden Partien leer aus, erzielten kein Tor, geschweige denn einen Punktgewinn. Den Römern droht im dritten Auswärtsspiel in Folge gegen eine Top-5-Mannschaft die dritte Niederlage ohne Torerfolg. José Mourinho und seine Schützlinge verloren ein Drittel ihrer Auswärtsspiele (3/9) ohne eigenen Torerfolg.

Milan-Trainer Stefano Pioli muss auf mehrere Innenverteidiger verzichten. Das ist für den 58-Jährigen kein Novum. Bereits in den vergangenen Ligaspielen fehlten mehrere Verteidiger, was Milan nicht daran hinderte, drei ihrer letzten vier Serie-A-Begegnungen ohne Gegentor zu gewinnen.

Zudem erzielten die Rossoneri in sieben der letzten acht direkten Duelle Über 1,5 Tore und gewannen vier von sechs Aufeinandertreffen mit der Roma. Gerade die Auswärts-Form der Roma schenkt Milan gute Chancen für den achten Heimsieg der Saison. Fürchtet ihr euch vor Treffern auf beiden Seiten, könnt ihr in der Interwetten App für einen einfachen “Sieg AC Milan” eine stabile Wettquote in der Höhe von 2,20 spielen.

Unser AC Milan - AS Rom Tipp: AS Rom Unter 0,5 Tore

Pro Spieltag gab AS Rom nur 4,0 Torschüsse ab, womit die Giallorossi sich nur noch hauchdünn in der oberen Tabellenhälfte befinden. Ihre Abschlussschwäche vor dem gegnerischen Kasten kam besonders in der Ferne zur Geltung (9 Tore), wo die Römer weniger als halb so viele Tore wie im eigenen Stadion (22) erzielten.