AC Milan – Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 19.09.2023

AC Milan – Newcastle Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Finden die Rossoneri nach dem verkorksten Mailänder Derby zurück in die Spur?

Der 19-fache italienische Meister musste kürzlich im „Derby della Madonnina“ gegen Inter eine vernichtende Niederlage hinnehmen, nach 90 Minuten stand eine 1:5-Pleite zu Buche. Nach drei sieglosen Partien am Stück gab es für die Magpies jüngst in der Premier League beim knappen 1:0 über Brentford allen Grund zur Freude. Matchwinner war Callum Wilson.

Auf heimischem Boden sehen wir die Italiener im Vorteil und tendieren zu einem Heimsieg mit Handicap (+1), ohne dabei das Remis auszuschließen. Zudem gehen wir von weniger als 4,5 Toren aus. NEObet hält eine Quote von 1,72 bereit.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Newcastle auf „Sieg AC Milan (Handicap +1) & Unter 4,5 Tore“:

Milan ist heimstark und gewann im Vorjahr 4 von 6 CL-Heimspielen (2N).

Newcastle verlor drei von fünf Premier-League-Spielen in der noch jungen Saison.

Die Rot-Schwarzen blicken auf den größeren internationalen Erfahrungsschatz und haben zudem das Heimrecht auf ihrer Seite.

AC Milan vs Newcastle Quoten Analyse:

Wer seinen Fokus auf den Drei-Weg-Markt ausgerichtet hat, wird recht schnell erkennen, dass es keinen Favoriten in dieser Paarung gibt. Die AC Milan Newcastle Quoten für Siegwetten bewegen sich zwischen 2,50 und 2,65.

Mit einem Schützenfest ist laut Wettanbieter-Einschätzung nicht zu rechnen, obwohl sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Treffern abzeichnet. Zudem ist laut Buchmacher-Einschätzung mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen. Genauere Informationen zu Quoten der einzelnen Bookies sind im Wettanbieter Vergleich ersichtlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs. Newcastle Prognose: Feiert Newcastle bei der CL-Rückkehr einen Triumph?

Bereits zum dritten Mal in Folge nimmt AC Milan an der Königsklasse teil. Zuletzt führte der Weg bis ins Halbfinale. Dort zogen die Rossoneri gegen Stadtrivale Inter (0:2, 0:1) den Kürzeren.

In dieser Saison scheint es bereits in der Gruppenphase sehr schwer zu werden. Die Konkurrenz ist mit Dortmund, Paris St. Germain und Newcastle keineswegs zu unterschätzen.

Mut schöpften die Rossoneri am vergangenen Wochenende nicht und mussten sich im Derby gegen Inter deutlich mit 1:5 geschlagen geben. Aufgrund des Misserfolgs rutschte die Elf von Trainer Stefano Pioli auf Rang 3 der Serie-A-Tabelle ab. Vor der deutlichen Derby-Niederlage gegen Inter wurden nur zwei Gegentore in drei Liga-Ansetzungen zugelassen.

Bereits in der letzten Spielzeit legte Milan starke Leistungen in der Champions League an den Tag. Vier von sechs Heimspielen in der Königsklasse wurden gewonnen. Defensiv stand die Pioli-Elf zuhause sehr sicher und absolvierte drei der sechs Ansetzungen im San Siro ohne Gegentor.

AC Milan - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:5 Inter Mailand (A), 2:1 AS Rom (A), 4:1 Turin (H), 2:0 Bologna (A), 3:1 Hellas Verona (H)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 1:0 Brentford (H), 1:3 Brighton (A), 1:2 Liverpool (H), 0:1 Manchester City (A), 5:1 Aston Villa (H)

Letzte Spiele AC Milan vs. Newcastle: -

Nach 20 Jahren Absenz kehren die Magpies auf die große internationale Bühne zurück und träumen vom erstmaligen Erreichen der K.o.-Runde. Auf nationaler Ebene wurde zuletzt ein wichtiger Sieg gegen Brentford errungen. Zuvor mussten nämlich gegen Brighton (1:3), Liverpool (1:2) und Manchester City (0:1) drei Niederlagen hingenommen werden.

Auf nationaler Ebene gingen beide Auswärtsspiele bisweilen verloren. Darüber hinaus endeten beide Ansetzungen mit weniger als 4,5 Toren. Offensiv legt Newcastle in den Stadien der Gegner Probleme an den Tag und erzielte in beiden Auswärtsspielen nur einen Treffer. Gegen den starken Abwehr-Verbund der Italiener dürfte es sehr schwer werden. Gerade für Neulinge im Sportwetten-Geschehen könnte sich die Nutzung des NEObet Bonus als sinnvoll herausstellen, um erste Erfahrungen beim Abschluss der AC Milan Newcastle Wetten zu sammeln.

Unser AC Milan – Newcastle Tipp: Sieg AC Milan (Handicap +1) & Unter 4,5 Tore

Ohne jeden Zweifel handelt es sich hierbei um einen fußballerischen Leckerbissen. Gerade nach der deutlichen Derby-Pleite ist mit einer Reaktion der Rossoneri zu rechnen. In Gruppe G könnte jeder noch so kleine Aussetzer gnadenlos bestraft werden.

Die Italiener legten bereits in der vergangenen Champions-League-Saison ein gewisses Maß an Heimstärke an den Tag und werden auch in dieser Spielzeit vor allem defensiv überzeugen. Da Newcastle ebenfalls über viel Qualität in den eigenen Reihen verfügt, ist ein Remis nicht auszuschließen.