Alcaraz - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | 18.11.2023

Unser Alcaraz - Djokovic Sportwetten Tipp zum ATP Finals 2023 Spiel am 18.11.2023 lautet: Mit seinem Einzug ins Halbfinale ist Novak Djokovic nur noch zwei Siege von einem neuen Rekord entfernt: Dem siebten ATP-Finals-Titel. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein enges Match gegen Carlos Alcaraz.

Aufgrund der Verletzung von Stefanos Tsitsipas trat Novak Djokovic am dritten Spieltag der „Grünen Gruppe“ gegen Hubert Hurkacz an und gewann schließlich mit 2:1. Dank des Sieges von Jannik Sinner über Holger Rune steht der Serbe erneut im Halbfinale der ATP Finals und darf weiter auf seinen siebten Titel hoffen.

Dort wartet Carlos Alcaraz, sein stärkster Konkurrent des Jahres. Der Spanier gewann am dritten Spieltag gegen Daniil Medvedev (2:0) und setzte sich damit an die Spitze der „Roten Gruppe. Unser Wett Tipp heute lautet: „2:1-Sieg Djokovic“ mit einer Quote von 3,85 bei Betano.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Djokovic auf „2:1-Sieg Djokovic“:

Die Bilanz der beiden ist ausgeglichen (2-2), doch Djokovic gewann den einzigen Vergleich auf einem Hardcourt.

Alcaraz hat in diesem Jahr fast doppelt so viele Matches verloren (11) wie Djokovic (6).

Die letzten beiden Matches gingen jeweils über die volle Distanz.

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic Quoten Analyse:

Im Halbfinale der ATP Finals 2023 erwartet die Zuschauer ein absoluter Showdown. Carlos Alcaraz qualifizierte sich dank eines glatten Sieges über Daniil Medvedev (2:0) und ist mit Quoten von 2,22 bis 2,35 Außenseiter im Match gegen Djokovic.

Der Serbe darf nach seinem Sieg gegen Hurkacz (2:1) und dank der Schützenhilfe von Jannik Sinner auf seinen siebten ATP-Finals-Titel hoffen. Dafür muss er seiner Favoritenrolle, die Maximalquote liegt bei 1,66, gegen den jungen Spanier gerecht werden.

Wir gehen von einem engen Duell aus und empfehlen eine Gratiswette ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic Prognose: Vorteil für den Djoker

Die vier besten Spieler der Welt sind bei den ATP Finals 2023 noch im Rennen. Das zweite Halbfinale am Samstag findet zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic statt. Die beiden besten Profis trafen in dieser Saison bereits drei Mal aufeinander. Zwei der drei Matches endeten mit einem Sieg für Djokovic.

Der 36-Jährige ließ sich sein Alter während dieser Saison nicht anmerken. In beeindruckender Manier fuhr der Serbe 53 Siege bei nur sechs Niederlagen ein. Drei der vier Grand-Slam-Titel gingen in seine Hände, womit er seine brillante Spielzeit unterstrich.

Während Djokovic aktuell ein minimal schwächeres Return-Rating (159,2) als Alcaraz aufweist (162,2) hat der Serbe in Sachen Service Rating (290,6) klar die Nase vor seinem Gegner im Halbfinale (280,5) vorn.

Zudem bezwang der Quotenfavorit den 20-jährigen Spanier zuletzt im Finale des ATP Masters 1000 in Cincinnati mit 2:1. Es war das bisher einzige Duell der beiden auf einem Hardcourt.

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 2:0 Medvedev, 2:0 Rublev, 1:2 Zverev, 0:2 Safiullin, 1:2 Dimitrov

Letzte 5 Spiele Djokovic: 2:1 Hurkacz, 1:2 Sinner, 2:1 Rune, 2:0 Dimitrov, 2:1 Rublev

Letzte Spiele Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic: 1:2, 3:2, 1:3, 2:1

Carlos Alcaraz startete etwas rostig in die ATP Finals 2023 und verlor seine erste Partie überraschend mit 1:2 gegen Alexander Zverev. Schon zuvor schied der Spanier in der vierten Runde des ATP Masters in Shanghai sowie der ersten Runde des ATP Masters in Paris aus.

Beide Spieler haben mit sechs gewonnenen Titel die meisten Trophäen der Saison eingesammelt. Allerdings hatte Djokovic bis zu seiner Niederlage gegen Jannik Sinner (1:2) unglaubliche 19 Siege in Serie gefeiert. Die Form spricht vor dem Halbfinale definitiv für den Serben.

Mit seinen 20 Jahren ist Carlos Alcaraz der jüngste Halbfinalist der ATP Finals seit Rafael Nadal (2006). Es wird spannend zu sehen sein, ob er mit der Erfahrung des sechsfachen ATP-Champions Novak Djokovic konkurrieren kann.

Wir gehen von einem Match über die volle Distanz aus, wie es in jedem direkten Duell des Jahres der Fall war. Solltet ihr auf einen glatten Sieg des „Djokers“ setzen, könnt ihr dafür auch in der Betano App eine Quote von 1,57 spielen.

Unser Carlos Alcaraz - Novak Djokovic Tipp: 2:1-Sieg Djokovic

Novak Djokovic ist bekannt für seinen unbändigen Hunger nach Rekorden. Um mit seinem siebten ATP-Finals-Titel den nächsten Rekord zu knacken, muss der Serbe im Halbfinale seinen ärgsten Konkurrenten Carlos Alcaraz schlagen.

Wir halten den 36-Jährigen mit seiner starken Spätform sowie zwei Siegen aus drei direkten Duellen in diesem Jahr für den Favoriten, erwarten jedoch gleichzeitig ein Match über die volle Distanz.