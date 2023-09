Arsenal – PSV Eindhoven Tipp, Prognose, Quoten | 20.09.2023

Unser Arsenal - PSV Eindhoven Tipp zum Champions League Spiel am 20.09.2023 lautet: Arsenal wird der Favoritenrolle gerecht und erlangt auch in der Königsklasse den 1. Sieg.

Die Gunners legten trotz drückender Überlegenheit in Form von 74 Prozent Ballbesitz kürzlich gegen Everton Probleme an den Tag und kamen nur mit viel Mühe zu einem knappen 1:0. Eindhoven gab sich hingegen im Zuge seiner Generalprobe auf nationaler Ebene gegen NEC Nijmegen keine Blöße und setzte sich zuhause souverän mit 4:0 durch. Überragender Akteur war dabei Luuk De Jong, der zwei der vier Tore erzielte.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf den Heimsieg der Gunners, wobei wir von weniger als 4,5 Toren ausgehen. Für diesen Wettabschluss hält NEObet eine Quote von 1,84 bereit .

Darum tippen wir bei Arsenal vs PSV Eindhoven auf „Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore“:

Arsenal ist zuhause in der Premier League ungeschlagen (2S, 1U).

Eindhoven hat nur eines von 10 Champions-League-Duellen mit englischen Teams in der Ferne gewonnen (3U, 6N).

Die Gunners haben im Emirates Stadium noch nie gegen Eindhoven verloren (2S, 2U). Alle Begegnungen endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Arsenal vs PSV Eindhoven Quoten Analyse:

Sportwetten-Fans, die ihre Fühler nach dem Drei-Weg-Markt ausgestreckt haben, werden eine recht deutliche Chancenverteilung erkennen. Sämtliche Arsenal PSV Eindhoven Wettquoten deuten auf einen Heimsieg hin. Dabei kommen Werte von bis zu 1,36 zum Einsatz.

Wer hingegen die Gäste aus den Niederlanden in der Favoritenrolle sieht, wettet gegen die Bookies und darf sich im Erfolgsfall über den bis zu achtfachen Wetteinsatz freuen. Wenngleich sieben der letzten acht Kräftemessen zwischen beiden Teams unabhängig vom Austragungsort mit weniger als 2,5 Toren endeten, tendieren die Bookies, darunter auch die Wettanbieter mit deutscher Lizenz , beim aktuellen Aufeinandertreffen zu drei oder mehr Treffern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs. PSV Eindhoven Prognose: Stellt sich Eindhoven als Stolperstein für die Gunners heraus?

Zuletzt kickte Arsenal 2016/17 in der Gruppenphase der Königsklasse und stand nach sechs Vorrundenspielen vor PSG ungeschlagen am Platz an der Sonne. Im Achtelfinale setzte es gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München zwei deutliche Niederlagen.

Nach sechs Jahren Absenz kehren die Gunners nun in die Champions League zurück und wollen um jeden Preis die Gruppenphase überstehen. Die Bookies gehen davon aus, dass dieses Unterfangen ohne große Probleme gelingt und ernennen die Rot-Weißen zum Favoriten auf den Gruppensieg.

Wenngleich die Ergebnisse in der englischen Premier League mit vier Siegen und einem Remis bisweilen stimmten, waren die Leistungen nicht immer überzeugend. Auf heimischem Boden konnte in keinem Match ein „Clean Sheet“ gehalten werden. Immerhin brachte die Offensive in drei Liga-Heimspielen sieben Tore zustande. Dennoch endeten alle drei Heim-Ansetzungen mit weniger als 4,5 Treffern.

Über die letzten vier Jahre bzw. Spielzeiten gönnte sich PSV eine Auszeit von der Königsklasse und konnte lediglich den Sprung in die Europa League bewerkstelligen. Wirklich erfolgreich kickten die Niederländer dort aber nicht.

Arsenal - PSV Eindhoven Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:0 Everton (A), 3:1 Manchester United (H), 2:2 Fulham (H), 1:0 Crystal Palace (A), 2:1 Nottingham (H).

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 4:0 Nijmegen (H), 4:0 Waalwijk (A), 5:1 Rangers (H), 2:2 Rangers (A), 3:1 Vitesse (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. PSV Eindhoven: 0:2 (A), 1:0 (H), 1:1 (H), 0:1 (A), 1:1 (A).

In einer Gruppe mit Arsenal und Sevilla werden den Mannen von Trainer Peter Bosz eher minimale Chancen auf den Gruppensieg bzw. das Erreichen der K.o.-Runde zugeschrieben. Auf nationaler Ebene spielte Eindhoven sehr starken Fußball und konnte alle vier Partien in der Eredivisie siegreich gestalten. Dabei musste nur ein Gegentor bei Vitesse hingenommen werden. Die Abwehr machte einen guten Job und wird auch gegen die Gunners gefragt sein.

Gemeinsam mit Alkmaar und Twente steht die Elf von Trainer Peter Bosz, der den Klub erst im Juli dieses Jahres übernommen hat, an der Spitze der Tabelle. Aufgrund des besseren Torverhältnisses (13:1) konnte man die Konkurrenz sogar hinter sich lassen. Im Emirates Stadium haben „die Boeren“ bisweilen nur zwei Punkte in vier Spielen gegen Arsenal geholt (2U, 2N). Offensiv brachte PSV nur ein Tor in den vier Partien zustande. Wer auf die Gäste wetten möchte, könnte sein Verlustrisiko mit dem NEObet Bonus deutlich minimieren.

Unser Arsenal – PSV Eindhoven Tipp: Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore

Der amtierende englische Vizemeister ist stark in die Premier League gestartet und auch nach fünf Spieltagen weiterhin ungeschlagen (4S, 1U). Im 186. Pflichtspiel an der Seitenlinie der Gunners dürfte Coach Mikel Arteta vermutlich am 4-3-3 festhalten und über Gabriel Martinelli, Bukayo Saka und Eddie Nketiah zu Abschlüssen gelangen.

Eindhoven-Coach Peter Bosz wird vermutlich mit einer Viererkette für defensive Stabilität sorgen und das Spiel aus einer tief stehenden Abwehrreihe heraus gestalten.