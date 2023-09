Atalanta Bergamo - Juventus Tipp, Prognose, Quote | 01.10.2023

Unser Atalanta Bergamo - Juventus Tipp zum Serie A Spiel am 01.10.2023 lautet: In einem spannenden Spitzenspiel des Vierten gegen den Dritten der Serie A treffen zwei gute Offensiven auf stabile Defensiven. Wir erwarten ein enges Spiel!

Schwarz-Blau trifft auf Weiß-Schwarz! Am kommenden Sonntagabend empfängt Atalanta Bergamo den Rekordmeister aus Turin im heimischen Gewiss Stadium. Beide Teams konnten aus den letzten vier Ligaspielen neun Punkte einsammeln und begegnen sich auf Augenhöhe.

Wir erwarten Tore auf beiden Seiten des Feldes in diesem spannenden Matchup und entscheiden uns daher für eine Wette auf „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,66 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Juventus auf „Beide Teams treffen“:

Beide Teams trafen in ihren ersten 6 Ligaspielen mindestens einmal ins gegnerische Tor.

In 7 der letzten 10 Duelle zwischen Atalanta Bergamo und Juventus trafen beide Teams mindestens ein Mal.

Juventus erzielte in dieser Saison durchschnittlich 2,0 Tore pro Spiel (Atalanta 1,8).

Atalanta Bergamo vs Juventus Quoten Analyse:

Einen wirklichen Favoriten in der kommenden Partie konnten die Bookies nicht ausmachen, so liegen die Siegquoten beider Teams mit 2,45 für Bergamo und 2,85 für Juventus ziemlich nah beieinander.

Eine Punkteteilung wird als unwahrscheinlichstes Ergebnis gesehen, so winkt eine Gewinnquote von 3,40 bei erfolgreichem Tipp auf ein Remis. Ein Tipp, der sich durchaus lohnen könnte, vor allem in Verbindung mit dem Bwin Bonus. So trennten sich die beiden Teams in den vergangenen sieben Ligaspielen vier Mal mit einem Unentschieden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atalanta Bergamo vs Juventus Prognose: Kann sich der Rekordmeister im Traditionsduell durchsetzen?

Atalanta Bergamo beendete die vergangene Saison auf dem fünften Platz der Tabelle und verpasste somit die Teilnahme an der diesjährigen Champions League nur denkbar knapp. So spielen die Mannen von Trainer Gian Piero Gasperini in diesem Jahr in der Europa League und konnten dort das erste Gruppenspiel mit 2:0 gegen den polnischen Klub Rakow gewinnen.

Die Fans von Juventus müssen diese Saison ohne internationalen Fußball im eigenen Stadion auskommen. Obwohl die Alte Dame am Ende der vergangenen Saison den siebten Platz belegte und somit für die Qualifikationsphase der Europa Conference League berechtigt gewesen wäre, verbannte die UEFA den Rekordmeister aufgrund eines Verstoßes gegen das Financial Fairplay des Verbandes aus dem internationalen Geschäft der laufenden Saison.

Der Start in die Saison war mit vier Siegen aus den ersten sechs Spielen (1U 1N) durchaus befriedigend für das Team aus Turin, steht man auf Platz 3 der Tabelle doch nur hinter den beiden Mailänder Topklubs. Die besten Torschützen der laufenden Saison sind Dusan Vlahovic und Federico Chiesa mit jeweils vier Treffern.

Die Fans von Atalanta Bergamo konnten ebenso vier Saisonsiege bejubeln, zudem stehen die Schwarz-Blauen zuhause noch ohne Punktverlust und Gegentor da, hatten aber in den beiden bisherigen Heimspielen mit Monza und Cagliari nicht die Crème de la Crème des italienischen Fußballs zu Gast.

Atalanta Bergamo - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 1:0 Verona (A), 2:0 Cagliari (H), 2:0 Rakow (Europa League, H), 2:3 Florenz (A), 3:0 Monza (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:0 Lecce (H), 2:4 Sassuolo (A), 3:1 Lazio (H), 2:0 Empoli (A), 1:1 Bologna (H)

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo vs. Juventus: 0:2 (H), 3:3 (A), 1:1 (H), 1:0 (A), 1:2 (H)

Ein Blick auf den direkten Vergleich der beiden Rivalen zeigt einen klaren Favoriten aus Turin. Die Alte Dame konnte in 124 Liga-Duellen 67 Mal als Sieger vom Platz gehen, 44 Mal trennte man sich unentschieden. Atalanta Bergamo konnte nur 13 Spiele gewinnen.

In der jüngeren Vergangenheit zeigt der Vergleich ein deutlich ausgeglicheneres Bild. In den letzten zehn Begegnungen in der Serie A zwischen Atalanta und Juventus stehen zwei Siege Bergamos zwei Siegen Turins gegenüber, stolze sechs Mal gab es ein Remis am Ende. Wett-Neulinge, die gerne auf Atalanta Bergamo vs Juventus tippen möchten, können sich hier eine sehr übersichtliche Anleitung zur Bwin-Anmeldung holen.

Unser Atalanta Bergamo - Juventus Tipp: Beide Teams treffen

Bei Spielen mit Beteiligung von Atalanta Bergamo fallen in dieser Saison 2,6 Treffer pro Partie, bei denen von Juventus sind es drei Tore pro Spiel. In direkten Duellen der beiden kommenden Gegner fallen durchschnittlich 2,6 Tore.

Die Offensiven von Juventus und Atalanta Bergamo treffen auch in dieser Saison sehr zuverlässig, so erzielte man in jedem Ligaspiel bisher mindestens ein Tor, ähnliches erwarten wir auch in der Partie am Sonntag.