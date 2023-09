Barcelona - Antwerpen Tipp, Prognose, Quoten | 19.09.2023

Unser Barcelona - Antwerpen Tipp zum Champions League Spiel am 19.09.2023 lautet: Der FC Barcelona ist brandheiß in die aktuelle Spielzeit gestartet und wird keine allzu großen Probleme gegen den Außenseiter aus Antwerpen haben.

Auf dem Papier erwartet uns eine klare Angelegenheit für den FC Barcelona gegen den letztjährigen Meister der belgischen Jupiler Pro League. Das Team um Robert Lewandowski geht als haushoher Favorit in die erste Partie der Champions-League-Gruppenphase. Das schwache Abschneiden in der letzten Saison, als Barcelona die Gruppe nur als Dritter beenden konnte und anschließend auch in der EL-Zwischenrunde gegen Manchester United ausschied, soll dieses Jahr vergessen gemacht werden.

Wir entscheiden uns daher für eine „Barcelona gewinnt zu Null“ Wette mit einer Quote von 1,95 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Antwerpen auf „Sieg Barcelona zu Null“:

Barcelona fing sich in den letzten 3 Heimspielen keinen Treffer und gewann diese mit einem Gesamt-Torverhältnis von 10:0.

Die Blaugrana verloren noch nie ein Spiel gegen eine belgische Mannschaft im heimischen Stadion (8S, 1U).

Royal Antwerpen konnte erst ein Spiel gegen eine Mannschaft aus Spanien gewinnen (1S, 4N).

Barcelona vs Antwerpen Quoten Analyse:

Der amtierende spanische Meister aus Barcelona geht als eindeutiger Favorit in dieses Spiel. Drei-Weg-Quoten von durchschnittlich 1,20 auf einen Heimsieg zeigen, dass kaum jemand mit einer Punkteteilung oder gar einer Niederlage gegen den Fussball-Zwerg aus Belgien rechnet.

Antwerpen konnte sich erstmals in der Vereinshistorie für die Champions League qualifizieren, so zahlen die Bookies für eine mögliche Punkteteilung schon das 7,5-Fache des Wetteinsatzes aus. Ein Sieg des belgischen Meisters im Camp Nou wird mit Quoten von etwa 14,0 belohnt. Eine solche Risiko-Wette würde sich vor allem in Kombination mit einem Bwin Bonus lohnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Antwerpen Prognose: Kann Barcelona endlich wieder etwas in der Champions League reißen?

Die Mannen von Trainer Xavi starteten mit einem ernüchternden torlosen Unentschieden gegen Getafe in die laufende Saison. Daraufhin folgte eine klare Leistungssteigerung mit vier Siegen in Folge, in denen die Blaugrana jeweils mindestens zwei Tore erzielen konnten.

Mit 13 erzielten Treffern führt Barcelona die heimische Primera Division an. Die besten Torschützen des Klubs sind Stürmerstar Robert Lewandowski und Ferran Torres mit jeweils drei Treffern.

Der amtierende belgische Meister und Pokalsieger Royal Antwerpen steht nach sechs Spieltagen auf dem fünften Platz der Jupiler Pro League. Bei drei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden konnte Antwerpen 13 Tore (zweiter hinter FC Brügge) erzielen und musste erst starke vier Gegentreffer (Liga-Topwert!) hinnehmen. Bester Torschütze der Belgier ist der Niederländer Vincent Janssen, der in der Meistersaison 2022/23 16 Treffer zum Titelgewinn beisteuern konnte.

Barcelona - Antwerpen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 5:0 Betis (H), 2:1 Osasuna (A), 4:3 Villarreal (A), 2:0 Cadiz (H), 0:0 Getafe (A)

Letzte 5 Spiele Antwerpen: 3:0 Westerlo (A), 2:2 Saint-Gilloise (A), 2:1 AEK (CL-Quali, A), 1:0 AEK (CL-Quali, H), 1:1 Leuven (A)

Letzte Spiele Team Barcelona vs. Antwerpen: 2:0 (H), 1:2 (A)

Die Offensive des FC Barcelona läuft schon wieder auf Hochtouren, zudem blieb man in Heimspielen in dieser Saison noch ohne Gegentreffer. Die Spieler der Blaugrana werden hochmotiviert in die diesjährige Champions-League-Saison starten, um ein frühes Ausscheiden aus dem Wettbewerb wie noch im Vorjahr zu verhindern.

Die Mannschaft des spanischen Meisters ist auf jeder Kaderposition hochwertiger als ihr Gegner besetzt, dies zeigt nicht zuletzt der kolportierte Gesamt-Marktwert von über 800 Millionen Euro. Allein Mittelfeld-Ass Pedri (100 Millionen Euro), welcher momentan jedoch verletzungsbedingt ausfällt, kommt auf einen höheren Marktwert als die gesamte Mannschaft aus Antwerpen (98,2 Mio.).

Zudem haben die Blaugrana mit Robert Lewandowski fast eine Torgarantie in der Königsklasse in ihren Reihen. Der Pole traf in 111 Partien 93 Mal und legte dazu noch 25 Treffer auf. Ein Tipp auf einen Treffer des Weltfussballers gegen Antwerpen könnte sich also durchaus lohnen, genauso wie ein Blick auf unsere Wettanbieter ohne Steuern.

Unser Barcelona - Antwerpen Tipp: Barcelona gewinnt zu Null

Barcelona ist zuhause noch ungeschlagen und steht bei 7:0 Toren auf heimischem Rasen. Das letzte direkte Duell der beiden Kontrahenten konnte der spanische Meister mit 2:0 gewinnen, ist allerdings nicht mehr spruchreif, da dieses auf das Jahr 1965/66 zurückgeht. Trotzdem erwarten wir nach den Leistungen in La Liga auch im Champions-League-Spiel am Dienstagabend eine überzeugende Darbietung.