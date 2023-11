Barcelona - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 03.12.

Unser Barcelona - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 03.12.2023 lautet: Der Heimvorteil spricht bei unserem Wett Tipp heute eigentlich für die Hausherren. Doch die Formkurve lässt die Gäste hoffen. Wir rechnen am Ende mit Treffern auf beiden Seiten.

Nach 14 Spieltagen wird die La-Liga-Tabelle von Real Madrid angeführt. Die Rivalen Atletico Madrid und FC Barcelona haben schon vier Punkte Rückstand. Am Sonntag treffen die beiden Verfolger in der katalanischen Hauptstadt direkt aufeinander. Die Wettquoten der Buchmacher schlagen sich bei diesem Duell recht klar auf die Seite der Hausherren. Die Formkurve der vergangenen Wochen spricht allerdings eher für die Gäste.

Wir tendieren in unserem Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,66 bei NEObet zu “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Atletico Madrid auf “Beide Teams treffen”:

In 107 Duellen beider Teams in Barcelona fielen 378 Tore (Schnitt von 3,5 Treffern)

Atletico hat die drittbeste Offensive in La Liga

Barca-Stürmer Robert Lewandowski kommt in 12 Liga-Partien auf 7 Tore

Barcelona vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Schaut man auf die jüngste Formkurve, müssten bei der Barcelona vs Atletico Madrid Prognose eigentlich die Gäste als Favorit ins Rennen gehen. Die besten Buchmacher setzen aber auf den Heimvorteil des Meisters im Ausweichstadion.

So gibt es für einen Sieg der Hausherren lediglich Quoten im Schnitt von 1,88. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Dreier der Gäste durchschnittliche Quoten von 4,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Atletico Madrid Prognose: Trifft Griezmann gegen sein Ex-Team?

Barca ist gut in die Saison 2023/24 gestartet. Nach sechs Spieltagen standen die Katalanen auf Platz 1 der Tabelle. Dann verletzte sich allerdings Frenkie de Jong. Seitdem gab es in acht Liga-Partien “nur” noch vier Siege, bei drei Unentschieden und einer bitteren Heimpleite im Clasico gegen Real Madrid. Damit rutschten die Blaugrana auf den 4. Rang ab. Auch in der Champions League musste die Truppe von Coach Xavi einen Rückschlag hinnehmen.

In Hamburg verlor Barcelona Anfang November mit 0:1 gegen Shakhtar Donetsk. Dabei gaben die Gäste nur einen Schuss aufs gegnerische Tor ab. Fußballerisch bleibt der Meister aktuell vieles schuldig. Zudem gibt es bei der Mentalität, der Ordnung und den Überraschungsmomenten im Spiel viel Luft nach oben. So stehen nur zwei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen in der Statistik. Aktuell wird der verletzte Keeper Marc-André ter Stegen vermisst. Nach einem Kreuzbandriss muss man auch lange auf Gavi verzichten.

Während in Barcelona die Stimmung aktuell etwas getrübt ist, gibt es bei Atletico Madrid einiges zu feiern. Das 1:0 am Samstag gegen Mallorca war wettbewerbsübergreifend bereits der 18. Heimsieg in Folge (16 in La Liga, 2 in der Champions League). Mit dieser tollen Serie liegen die Rojiblancos punktgleich vor Barcelona auf Platz 3 der Tabelle und haben im heimischen Wanda Metropolitano am 23. Dezember noch das Nachholspiel gegen den FC Sevilla vor der Brust.

Auch in der Champions League ist Atletico der ungeschlagene Spitzenreiter der Gruppe E vor Lazio Rom. Am letzten CL-Spieltag feierte man mit dem 6:0 gegen Celtic den höchsten Europapokal-Sieg der Geschichte. Ein Garant für die gute Saison ist Antoine Griezmann, der 2023/24 für die Colchoneros schon 13 Pflichtspieltore erzielte. Alvaro Morata kommt in 16 Partien dieser Spielzeit auf zwölf Treffer. So haben die Madrilenen mit 30 Treffern die drittbeste Offensive der Liga, zudem hat man die zweitbeste Abwehr.

Barcelona - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:1 Rayo Vallecano (A), 2:1 Alaves (H), 0:1 Shakhtar Donetsk (A), 1:0 Real Sociedad (A), 1:2 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:0 RCD Mallorca (H), 3:1 Villarreal (H), 6:0 Celtic Glasgow (H), 1:2 UD Las Palmas (A), 2:1 Alaves (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Atletico Madrid: 1:0 (H), 1:0 (A), 4:2 (H), 0:2 (A), 0:0 (H)

Nach 219 Duellen haben die Katalanen im direkten Vergleich mit 98 Siegen zu 69 Niederlagen die Nase vorne. Seit drei Duellen warten die Colchoneros auch auf einen Punkt gegen die Blaugrana. In Barcelona tun sich die Rojiblancos besonders schwer. Den letzten Erfolg gab es im Februar 2006. Die Bilanz aus den folgenden 23 Gastspielen steht aus Sicht von Atletico bei acht Remis und 15 Niederlagen.

In diesem Duell fallen im Schnitt 3,5 Tore, wenn sich beide Teams in Barcelona gegenüberstehen. Bei Bookie Betano, bei dem man seine Tipps ganz einfach über die Betano App abgeben kann, wird die Wette “Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,75 bezahlt.

Unser Barcelona - Atletico Madrid Tipp: Beide Teams treffen

In diesem Duell sprechen die Quoten klar für die Hausherren. Doch wir nehmen von einem Ergebnistipp Abstand. Denn während Barca aktuell in einer kleinen Formkrise steckt, überzeugt Atletico in dieser Saison durch einen ungewohnt offensiven Fußball.

Allerdings haben die Männer von Coach Diego Simeone die beiden Niederlagen in dieser Spielzeit in der Fremde kassiert. Am Ende entscheiden wir uns beim Aufeinandertreffen von Stürmern wie Lewandowski, Griezmann und Morata für Tore auf beiden Seiten.