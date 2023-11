Belgien - Aserbaidschan Tipp, Prognose, Quoten | 19.11.2023

Unser Belgien - Aserbaidschan Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 19.11.2023 lautet: Unser Wett Tipp heute dreht sich vor allem um die starke Offensive der Belgier, die noch um den ersten Platz der Gruppe F kämpfen. Wir sehen das Heimteam mit großen Vorteilen.

Belgien steht mit 17 Punkten aus den ersten sieben Spielen auf dem zweiten Platz der Gruppe F und kann mit einem Sieg gegen Aserbaidschan noch an Österreich auf den Platz an der Sonne vorrücken. Die Gäste hingegen haben keine Chance mehr auf eine Teilnahme an der EURO 2024.

Wir entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Sieg Belgien & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,93 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Belgien vs Aserbaidschan auf „Sieg Belgien & Unter 3,5 Tore“:

Belgien blieb in den ersten 7 Spielen der EM-Quali ungeschlagen.

In den Spielen von Aserbaidschan fielen im Schnitt 2,7 Tore.

In den 3 Heimspielen von Belgien fielen im Schnitt 3,0 Tore.

Belgien vs Aserbaidschan Quoten Analyse:

Der Fußballzwerg aus Aserbaidschan wird im anstehenden Match gegen Belgien mit einer Siegquote von 23,00 als nahezu chancenlos betrachtet. Ein Heimsieg für die Belgier fällt demnach mit einer Quote von 1,08 sehr niedrig aus. Selbst ein Tipp auf ein mögliches Unentschieden würde noch das Zehnfache des Wetteinsatzes bringen.

Als wahrscheinlichste Endergebnisse werden ein 2:0 und ein 3:0 mit jeweils einer Gewinnquote von 5,50 erachtet. Für eine solche Risiko-Wette könnte man gut auf einen Sportwetten Bonus ohne Einzahlung zurückgreifen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Belgien vs Aserbaidschan Prognose: Bleiben die Belgier in der EM-Quali ungeschlagen?

Belgien stellt in der aktuellen EM-Quali eine gute Offensive und weiß zudem auch in der Defensive mit nur insgesamt vier Gegentreffern zu überzeugen. Mit fünf Siegen und zwei Remis mussten die Männer von Trainer Domenico Tedesco noch keine Niederlage hinnehmen.

Vor allem die technischen Fähigkeiten der Belgier waren in den bisherigen Partien überzeugend - 13 erfolgreiche Dribblings pro Spiel im Schnitt reichen für Platz 3 im Wettbewerbsvergleich. Bester Torschütze des Benelux-Staates ist Romelu Lukaku, der in sieben Partien beeindruckende zehn Treffer erzielen konnte. Eine Wette auf einen weiteren Treffer des Stürmers von AS Rom könnte sich also durchaus lohnen. Solltet ihr noch kein Konto beim Top-Wettanbieter eröffnet haben, findet ihr hier eine Anleitung zur Bwin Registrierung.

Aserbaidschan startete schwach in die laufende EM-Quali und blieb in den ersten vier Spielen mit drei Niederlagen und einem Remis ohne Sieg. In den letzten drei Spielen wurden jedoch zwei Siege eingefahren, sodass man mit sieben Punkten auf dem vierten Platz der Tabelle steht. Dabei stehen zwölf Gegentreffer sieben selbst erzielten Toren gegenüber.

Auffällig ist, dass mit im Schnitt nur 2,6 Schüssen aufs gegnerische Tor immerhin 1,0 Treffer pro Partie erzielt wurden. An Effizienz mangelt es dem Fußballzwerg also nicht, man kommt jedoch viel zu selten in die Position, ein Tor erzielen zu können. Bester Scorer im Wettbewerb ist Mittelfeldmann Emin Mahmudov mit drei Toren und einer Vorlage.

Belgien - Aserbaidschan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Belgien: 1:0 Serbien (H), 3:2 Österreich (A), 5:0 Estland (H), 1:0 Aserbaidschan (A), 3:0 Estland (A).

Letzte 5 Spiele Aserbaidschan: 3:0 Schweden (H), 0:1 Österreich (A), 2:0 Estland (A), 2:1 Jordanien (H), 0:1 Belgien (H).

Letzte 5 Spiele Belgien vs. Aserbaidschan: 1:0 (A), 1:1 (A), 4:1 (H), 1:0 (A), 3:0 (H).

Im Hinspiel konnten die Belgier in Aserbaidschan einen knappen 1:0-Sieg erringen. Insgesamt trafen beide Teams bisher fünfmal aufeinander, alle Duelle wurden im Rahmen einer EM-Quali bestritten. Der große Favorit aus Belgien gewann vier der Spiele, eine Begegnung endete mit einer Punkteteilung. In den fünf bisherigen Duellen konnten die Aseris erst zwei Tore erzielen und mussten zehn Gegentreffer einstecken.

Im laufenden Wettbewerb fielen in den ersten zwei Spielen mit Beteiligung von Aserbaidschan noch 5,0 Tore im Schnitt. In den fünf Spielen danach waren es nur noch 1,8 Tore pro Spiel. Dabei wurde kein Spiel mit mehr als einem Tor Abstand verloren. Demnach könnte zum Beispiel ein „Handicap +3″ für Aserbaidschan durchaus eine Überlegung wert sein.

Unser Belgien - Aserbaidschan Tipp: Sieg Belgien & Unter 3,5 Tore

In den bisherigen Duellen zwischen Belgien und Aserbaidschan fielen im Schnitt 2,4 Tore. Die Defensive der Außenseiter aus Vorderasien konnte sich zudem im Laufe der EM-Quali deutlich stabilisieren, was sich auch schon bei der knappen 0:1-Hinspiel-Niederlage gegen Belgien zeigte. Am Ende sollten sich die Gastgeber jedoch aufgrund der deutlich höheren Qualität im Kader durchsetzen.