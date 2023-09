Bengals - Rams Tipp, Prognose & Quoten | 26.09.2023

Unser Bengals - Rams Tipp zum NFL Spiel am 26.09.2023 lautet: Cincinnati steht in Week 3 unter großem Druck. Mit einem 0:2-Start schwinden die Chancen auf die Playoffs immer mehr. Gegen die Rams ist unserer Meinung nach auch nicht mehr als ein knapper Sieg drin.

Im Monday-Night-Game von Week 3 der NFL-Saison 2023 kommt es im Paycor Stadium zum Super-Bowl-Rematch. Im Finale der Spielzeit 2021 waren die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams aufeinandergetroffen. Die Mannschaft aus LA hatte das Endspiel damals mit 23:20 gewonnen.

Das Franchise aus Ohio möchte auf alle Fälle eine weitere Niederlage gegen das Team von Head Coach Sean McVay vermeiden. Denn das Team um Quarterback Joe Burrow steht nach einem Start mit zwei Niederlagen schon unter Druck.

Wir haben Zweifel am Erfolg der Gastgeber und spielen somit mit einer Quote von 1,65 bei Interwetten die Wette „Sieg Los Angeles mit HC +4,5″.

Darum tippen wir bei Bengals vs Rams auf „Sieg LA mit HC +4,5″:

Die Bengals sind noch ohne Sieg gegen die „LA Rams“

Cincinnati hat mit 27 Punkten und 212 Yards per Game die schwächste Offense der NFL

Cincy QB Burrow kommt in 2 Spielen der Saison 2023 nur auf ein Passer Rating von 70,6

Bengals vs Rams Quoten Analyse:

Die Hausherren gehen trotz ihres schlechten Starts mit einem Spread von -2,5 Punkten als leichte Favoriten ins Spiel. So gibt es bei den Buchmachern, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, Quoten im Schnitt von 1,63 für einen Heimsieg. Ein Erfolg der Gäste wird dagegen mit durchschnittlichen Quoten von 2,33 belohnt.

Bengals vs Rams Prognose: Wird Joe Burrow fit?

Auch im vergangenen Jahr starteten die Bengals mit zwei Niederlagen in die Saison, zogen aber mit einer Bilanz von 12-4 am Ende noch souverän in die Playoffs ein. Von 24 Teams, die in den letzten drei Jahren nach zwei Wochen bei 0-2 standen, glückte aber einzig Cincy noch der Turnaround. Damals waren die Probleme eher schematischer Natur. Die Leistungsträger waren fit und in Form. In diesem Jahr sieht es für Cincinnati etwas schlechter aus.

Joe Burrow hat Probleme mit seiner Wade und kam in Week 1 beim 3:24 gegen die Browns auf den Negativrekord von 86 Passing Yards. In Week 2 gegen die Ravens (24:27) steigerte sich der QB immerhin auf 222 Yards (27/41, 1 INT).

Doch Head Coach Zac Taylor hat aktuell in der Offense keinen verlässlichen schematischen Floor, wenn sein Spielmacher nicht fit oder in Form ist. Zudem lässt die Run Defense zu viel zu. In Week 1 musste man auf dem Boden 206 Yards hinnehmen. In Woche 2 kamen 178 Yards gegen Baltimore hinzu.

Nach einer schwachen Vorsaison und ohne Top-Receiver Cooper Kupp waren die Erwartungen an die Rams zum Beginn der Saison 2023 nicht besonders hoch. Doch schon in Week 1 konnte LA mit einem klaren 30:13 bei den Seahawks überraschen. In Week 2 folgte dann mit dem 23:30 daheim gegen die 49ers die erste Pleite. Doch Los Angeles machte dem großen Favoriten das Leben sehr schwer. Hauptgrund für den unerwartet guten Start ist die Offense.

Hier trumpft QB Matt Stafford groß auf, macht Plays und kreiert gute Aktionen aus der Pocket. Zudem hat Head Coach Sean McVay große Teile der Offense um seinen Rookie-Receiver Puka Nacua aufgebaut.

Der Fünftrunden-Pick hat gleich einen Rookie-Rekord für Catches in einem Spiel und mit 25 Catches eine Bestmarke für einen WR in seinen ersten beiden NFL-Spielen aufgestellt. Erst in der zweiten Halbzeit brach die Protection gegen die 49ers ein, was schließlich zu 2 INTs durch Spielmacher Stafford führte.

Bengals - Rams Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bengals: 24:27 Ravens (H), 3:24 Browns (A), 19:21 Commanders (A), 13:13 Falcons (A), 19:36 Green Bay (H)

Letzte 5 Spiele Rams: 23:30 49ers (H), 30:13 Seahawks (A), 0:41 Broncos (A), 17:34 Raiders (H), 17:34 Chargers (H)

Letzte 5 Spiele Bengals vs Rams: 20:23 (H), 10:24 (A), 31:7 (H), 20:13 (A), 19:10 (H)

In der Regular Season gab es diese Paarung 14 Mal. Die Bengals liegen hier mit 8-6 vorne. Hinzu kommt der Super Bowl im Februar 2022. Daheim spricht die Bilanz mit 5-3 auch für Cincinnati.

Der letzte Erfolg von Cincy stammt allerdings aus dem November 2015, als die Rams noch in St. Louis beheimatet waren. Das erste Duell gegen die LA Rams ging 2019 auswärts mit 10:24 verloren.

Die große Frage in Cincinnati lautet, ob Quarterback Joe Burrow mit seiner erneut verletzten Wade überhaupt spielen kann? Diese Entscheidung dürfte wohl erst kurzfristig fallen. Doch selbst mit „Joe Cool“ stehen die Bengals vor einem schweren Spiel. Die Offense von Cincy lahmt, der QB findet kaum offene Receiver.

Die Rams spielen dagegen bisher besser als erwartet. Das Play Calling und das Run Game sind deutlich vielseitiger. Den Hausherren macht immerhin WR Tee Higgins Hoffnung, der in Week 1 noch ohne Catch blieb, aber gegen Baltimore auf acht Catches für 89 Yards und zwei TDs kam.