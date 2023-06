Bielefeld – Wiesbaden Tipp, Prognose & Quoten | 06.06.2023

Unser Bielefeld - Wiesbaden Tipp zum 2. Bundesliga Relegation Spiel am 06.06.2023 lautet: Ein 0:4 aus dem Hinspiel zu egalisieren, scheint eine Mammutaufgabe. Beim erneuten Kräftemessen sehen wir keinen Favoriten und rechnen zudem mit Toren.

Das Hinspiel brachte einen deutlichen 4:0-Triumph der Hausherren aus Wiesbaden mit sich und wurde zudem von unschönen Szenen der Bielefelder Fans überschattet. Die Gäste schossen Feuerwerkskörper aufs Feld, zudem versuchten einige DSC-Fans gewaltsam in den Innenraum vorzudringen. Die logische Konsequenz war eine minutenlange Spielunterbrechung. Letztlich ging der Sieg der Hausherren, die sich vor allem im Torabschluss eiskalt zeigten, aber vollkommen in Ordnung. Die Almkicker hatten zwar mehr Ballbesitz, waren aber im letzten Drittel oftmals zu ideenlos und ließen die letzte Entschlossenheit vermissen.

Den Mannen aus dem Nordosten Nordrhein-Westfalens droht der zweite Abstieg in Serie. Wiesbaden hingegen darf nach drei Jahren Drittliga-Aufenthalt vom Aufstieg träumen. Im direkten Duell sehen wir keinen Favoriten, tendieren aber zu „mehr als 2,5 Toren“. Für diesen Wettausgang gibt es bei AdmiralBet eine Quote von 1,58.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Wiesbaden auf „Über 2,5 Tore“:

Die Almkicker bestritten mehr als 70 Prozent ihrer Liga-Heimspiele mit 3 oder mehr Toren.

Der Drittligist blickt auf 34 Tore in 19 Liga-Auswärtspartien. Zudem endeten 63 Prozent der Begegnungen in der Ferne mit 3 oder mehr Toren.

Bereits das Hinspiel war sehr torreich und endete sogar mit mehr als 3,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Um eine minimale Chance auf den Klassenerhalt zu haben, muss Bielefeld auf ein frühes Tor gehen und von der ersten Minute an den Weg zum Kasten der Gäste suchen. Die Bookies schließen einen Heimsieg keineswegs aus und servieren für diese Wette durchschnittliche Bielefeld Wiesbaden Quoten von knapp unter 2,00.

Ein Sieg der Hessen hingegen wird mit einer Quote von bis zu 4,00 bewertet und somit für recht unwahrscheinlich gehalten. Wer dennoch erneut den Drittligisten vorne sieht, könnte eine Gratiswette nutzen, um das Verlustrisiko zu minimieren.

Bielefeld vs. Wiesbaden Prognose: „Wird die Arminia in die 3. Liga durchgereicht?“

Die Mannen von Trainer Uwe Koschinat befinden sich im Formtief und holten nur einen mageren Zähler aus den vergangenen drei Pflichtspielen. Nach dem vernichtenden 0:4 am letzten Liga-Spieltag gegen Magdeburg folgte im Anschluss in der Relegation eine weitere deutliche Niederlage.

Seit Anfang März sitzt Coach Uwe Koschinat auf der Bank und blickt seither auf eine durchwachsene Bilanz von drei Siegen, vier Remis und fünf Niederlagen. Ein Schnitt von 1,08 Zählern pro Ansetzung lässt nur auf eine durchwachsene Leistung des Teams schließen und sorgt am Ende dafür, dass Bielefeld mit dem zweiten Abstieg in Folge zu kämpfen hat.

Anhand der vergangenen Heimspiele lässt sich nur wenig Mut schöpfen. Lediglich eines der jüngsten neun Duelle in der SchücoArena brachte ein Erfolgserlebnis mit sich (4U, 4N). Immerhin fünf der letzten sechs Begegnungen vor heimischem Publikum endeten mit drei oder mehr Toren. 28 Treffer in 17 Heimpaarungen lassen auf ein gewisses Maß an Zug zum Tor schließen.

Wiesbaden darf in erster Linie Dankesgrüße an die zweite Mannschaft von Freiburg senden. Da sich diese nämlich als Tabellenzweiter nicht für den Aufstieg qualifiziert, rückt automatisch der Tabellenvierte in die Relegation. Mit 70 erbeuteten Punkten beanspruchte Wiesbaden eben diesen Rang.

Bielefeld - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 0:4 Wiesbaden (2BR, A), 0:4 Magdeburg (2BL, A), 2:2 Paderborn (2BL, H), 2:1 Kaiserslautern (2BL, A), 1:1 Fürth (2BL, H).

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 4:0 Bielefeld (2BR, H), 1:0 Halle (3L, H), 1:1 Elversberg (3L, A), 2:1 Verl (3L, H), 1:3 Dresden (3L, A).

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs. Wiesbaden: 0:4 (2BR, A), 1:0 (2BL, H), 5:2 (2BL, A), 1:1 (3L, A), 1:1 (3L, H).



Nur eines der letzten fünf Duelle auf gegnerischem Terrain mussten die Wiesbadener mit einer Niederlage abschreiben (2S, 2U). In der 3. Liga gehörte die Elf von Trainer Markus Kauczinski zu den fünf auswärtsstärksten Teams und gab dabei vor allem offensiv mit 34 Toren eine sehr gute Figur ab, wenngleich der Abwehrverbund mit 34 Gegentoren eine alles andere als sichere Figur abgab.

Keines der letzten drei Heimspiele haben die Almkicker gegen Wiesbaden mit einer Niederlage bestritten (2S, 1U). Das Hinspiel war jedoch eine sehr deutliche Angelegenheit und ging mit 4:0 an die Hessen. Ein Triumph mit vier Toren Unterschied ist für die Arminia erforderlich, um sich in eine Verlängerung oder gar ein Elfmeterschießen zu retten.

Unser Bielefeld - Wiesbaden Tipp: „Über 2,5 Tore“

In Bielefeld hängt nach dem desaströsen 0:4 aus dem Hinspiel der Haussegen gehörig schief. Nach dem Abstieg aus dem Oberhaus des deutschen Fußballs im vergangenen Jahr droht nun das Abrutschen in Liga 3. In der momentanen Verfassung scheint es schier unmöglich, das 0:4 aus dem Hinspiel zu egalisieren.

Die Gäste ihrerseits haben mit dem Kantersieg aus dem ersten Match eine sehr gute Ausgangssituation für das Rückspiel geschaffen und werden in erster Linie hinten sicher stehen, um kein Gegentor zuzulassen. Bielefeld hingegen muss alles nach vorne werfen und wird den Hessen Räume zum Kontern bieten.