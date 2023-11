Brasilien - Argentinien Tipp, Prognose, Quoten | 22.11.2023

Unser Brasilien - Argentinien Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 22.11.2023 lautet: Die Selecao steckt in der Krise. In unserem Wett Tipp heute finden wir nicht viele Anhaltspunkte, dass ausgerechnet gegen den Erzrivalen die Trendwende klappt.

In Südamerika sind im Rahmen der Qualifikation für die WM 2026 schon fünf Spieltage absolviert. Wenig überraschend wird die Tabelle von Weltmeister Argentinien angeführt. Rekordweltmeister Brasilien steckt aber in einer Krise und belegt aktuell nur den fünften Rang, schon fünf Zähler hinter Lionel Messi und Co. In der Nacht auf Mittwoch steigt nun im Maracana der Klassiker der beiden Erzrivalen.

Trotz der aktuellen Probleme sind die Hausherren laut den Wettquoten die Favoriten. Wir entscheiden uns allerdings mit einer Quote von 1,70 bei Admiralbet für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Brasilien vs Argentinien auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Brasilien wartet seit 3 Länderspielen auf einen Sieg

Argentinien hat nur eines der letzten 15 Länderspiele verloren

In den vergangenen neun Duellen fielen nur einmal mehr als 2,5 Tore

Brasilien vs Argentinien Quoten Analyse:

Die Albiceleste ist der amtierende Weltmeister und führt die Tabelle der südamerikanischen WM-Quali an. Auf der Gegenseite steckt die Selecao in der Krise. Trotzdem werden Lionel Messi und Co. bei der Brasilien vs Argentinien Prognose nur als minimale Außenseiter ins Rennen geschickt.

Für einen Sieg der Gäste gibt es bei den Buchmachern, die auch durch den besten Wettanbieter Bonus überzeugen, Quoten im Schnitt von 3,05. So sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,54 die leichten Favoriten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brasilien vs Argentinien Prognose: Geht die Krise der Selecao weiter?

Im Oktober 2015 hatte Brasilien eine Serie gestartet. 37 Spiele in Folge war die Selecao in der südamerikanischen WM-Qualifikation ohne Niederlage geblieben. Doch alles hat einmal ein Ende, so auch diese tolle Bilanz. Am 18. Oktober kassierte der fünffache Weltmeister eine 0:2-Pleite in Uruguay. Am vergangenen Freitag kam mit dem 1:2 in Kolumbien gleich die zweite Niederlage am Stück dazu. Dabei war man in Barranquilla schon nach vier Minuten in Führung gegangen.

Da Brasilien zuvor daheim auch nur 1:1 gegen Venezuela gespielt hatte, steht die Auswahl nach fünf Partien mit sieben Punkten nur auf Rang 5. Vor allem die Abwehr macht große Probleme. In dieser WM-Quali hat man schon mehr Gegentore kassiert (6) als in den 17 Spielen der Ausscheidung für Katar 2022 (5). Das Land wartet sehnsüchtig auf das kommende Jahr, in dem Carlo Ancelotti den Job als Nationaltrainer von Interimscoach Fernando Diniz übernehmen soll.

Argentinien hat seine gute Form von der WM 2022 konservieren können. 14 Spiele blieb man nach der Auftaktniederlage in Katar gegen Saudi-Arabien in Folge ungeschlagen. Die Bilanz des Kalenderjahres 2023 war mit acht Siegen aus acht Spielen bei einem Torverhältnis von 20:0 überragend. Doch dann traf die Albiceleste in der Nacht zum Freitag in der Bombonera von Buenos Aires auf Uruguay, das vom Argentinier Marcelo Bielsa trainiert wird.

Über die komplette Spielzeit waren die Gäste die intensivere und bessere Mannschaft, aber gegen Uruguay hakte es vor allem im Mittelfeld. Zudem merkte man Lionel Messi, der erstmals seit neun Startelf-Einsätzen nicht für sein Heimatland treffen konnte, die fehlende Spielpraxis an. Der Superstar hat mit Inter Miami die Playoffs verpasst. Auch Schlussmann Martinez musste nach 751 Spielminuten erstmals wieder einen Gegentreffer hinnehmen. Am Ende stand ein 0:2, mit zwölf Punkten bleibt Argentinien in der Qualifikation dennoch vorne.

Brasilien - Argentinien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brasilien: 1:2 Kolumbien (A), 0:2 Uruguay (A), 1:1 Venezuela (H), 1:0 Peru (A), 5:1 Bolivien (H)

Letzte 5 Spiele Argentinien: 0:2 Uruguay (H), 2:0 Peru (A), 1:0 Paraguay (H), 3:0 Bolivien (A), 1:0 Ecuador (H)

Letzte 5 Spiele Brasilien vs Argentinien: 0:0 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 2:0 (H), 1:0 (A)

Die beiden Rivalen trafen schon 109 Mal aufeinander. Mit 43 Siegen zu 40 Niederlagen hat Brasilien knapp die Nase vorne. Auf brasilianischem Boden konnte Argentinien in 39 Versuchen nur acht Mal gewinnen, bei 24 Pleiten.

Seit drei Duellen ist die Selecao in dieser Paarung ohne Sieg. Davor konnte die Albiceleste nur eines von acht Kräftemessen für sich entscheiden. In den vergangenen neun Aufeinandertreffen wurde der Wert „2,5 Tore“ lediglich einmal übertroffen. Bei Bet3000 gibt es eine Quote von 1,50, wenn sich diese Serie am Dienstagabend fortsetzt. Wir erklären alle Schritte zur Bet3000 Einzahlung.

Unser Brasilien - Argentinien Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Aktuell fällt es in diesem Duell schwer, auf Brasilien zu tippen. Natürlich spielt die Selecao im legendären Maracana. Doch unter Interimscoach Diniz läuft es nicht wirklich rund. Zudem fehlen verletzungsbedingt Spieler wie Neymar, Eder Militao oder Vinicius Junior.

Sicher hat auch Argentinien daheim gegen Uruguay eine bittere Niederlage kassiert, doch die grundsätzliche Form der Albiceleste sieht deutlich vielversprechender aus. So trauen wir den Gästen in einem traditionell torarmen Spiel mindestens ein Remis zu.