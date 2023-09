Braunschweig – Nürnberg Tipp, Prognose, Quoten|23.09.2023

Die Eintracht gastierte zuletzt bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Bereits zur Pause lag Berlin 2:0 in Front. Auch nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste zu wenig offensive Impulse und kassierten obendrein das 0:3. Der Club kam trotz bester Chancen jüngst daheim gegen Greuther Fürth nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei gerieten die Hausherren nach acht Minuten in Rückstand, glichen aber kurz vor der Pause per Elfmeter von Can Uzun aus.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,60 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Nürnberg auf „Beide Teams treffen“:

Die Löwen verpassten nur in einem von 3 Liga-Heimspielen einen Treffer.

Nürnberg blickt auf 4 Auswärtstore in 3 Spielen und absolvierte keines der 3 Duelle mit weißer Weste.

Im Eintracht-Stadion zeichneten sich zuletzt wahre Torfestivals zwischen beiden Teams ab (4:2, 3:2, 2:3, 6:1).

Braunschweig vs Nürnberg Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt ist kein Favorit auf den Sieg auszumachen. Die Wettanbieter tendieren somit zu einem Duell zwischen zwei ebenbürtigen Teams. Dies bestätigen die Braunschweig Nürnberg Wettquoten, die sich für Siegwetten zwischen 2,50 und 2,60 bewegen. Wer in Richtung Remis tendiert, darf sich im Falle einer Punkteteilung auf den bis zu 3,5-fachen Wetteinsatz freuen.

Tipp-Freunde, die ihren Fokus auf den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ ausrichten, vernehmen eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Treffern. Darüber hinaus ist mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen. Sofern der Abschluss einer risikoreichen Braunschweig Nürnberg Wette präferiert wird, könnte sich die Nutzung eines Sportwetten Bonus empfehlen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs. Nürnberg Prognose: Bringt das Kräftemessen einen Gewinner zum Vorschein?

Im Vorjahr konnte Braunschweig nur mit viel Mühe die Klasse halten. Auch in dieser Saison dürfte es sehr eng werden. Nur ein Sieg wurde an den sechs Spieltagen errungen. Mittlerweile sind die Niedersachsen auf dem vorletzten Tabellenplatz angekommen.

Dabei wurde vor der Saison Trainer Jens Härtel verpflichtet, um nicht von Beginn an gegen den Abstieg zu spielen. Ein Blick auf die Kader-Marktwerte offenbart, dass die Mittel sehr begrenzt sind. Lediglich Osnabrück und Wiesbaden verfügen über einen niedrigeren Kader-Marktwert.

Immerhin eines der drei Heimspiele führte in der noch sehr jungen Saison zu einem Erfolgserlebnis. Dem knappen 1:0 gegen Schalke stehen auf der anderen Seite ein Remis gegen St. Pauli und eine Niederlage gegen Kiel gegenüber. Saisonübergreifend netzte die Eintracht in zehn von elf Liga-Heimspielen mindestens einmal. Die Löwen haben zuhause ihren offensiven Biss keineswegs verloren.

Nürnberg beendete die letzte Saison auf Rang 11 und streben auch in dieser Spielzeit einen Platz im gesicherten Mittelfeld an. Dieses Ziel soll der im Juni gekommene Cristian Fiél als Trainer verwirklichen.

Braunschweig - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:3 Hertha (A), 1:1 St. Pauli (H), 0:2 Karlsruhe (A), 1:0 Schalke (H), 1:3 Schalke (H).

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:1 Fürth (H), 1:3 Kaiserslautern (A), 2:1 Wiesbaden (H), 3:2 Osnabrück (A), 9:1 Oberneuland (A).

Letzte Spiele Braunschweig vs. Nürnberg: 0:2 (A), 4:2 (H), 0:0 (A), 3:2 (H), 0:2 (A).

Nur zwei der bisherigen sechs Liga-Ansetzungen wurden gewonnen. Eines der Erfolgserlebnisse kam in der Ferne beim VfL Osnabrück (3:2) zustande. Darüber hinaus resultieren zwei Niederlagen auf gegnerischem Boden. In der Fremde ist der Club offensiv keineswegs zu unterschätzen. In sechs der vergangenen acht Auswärtsspiele stand mindestens ein eigener Treffer zu Buche. Die noch sehr junge Saison brachte bereits vier Tore in den Stadien des Gegners mit sich.

Sieben der letzten acht Aufeinandertreffen im Eintracht-Stadion zwischen beiden Teams brachten Tore auf beiden Seiten mit sich. Die letzten vier Begegnungen endeten sogar mit mehr als 4,5 Toren. Sportwetten-Fans, die einen mobilen Wettabschluss anstreben, können auf die AdmiralBet App zugreifen.

Unser Braunschweig – Nürnberg Tipp: Beide Teams treffen

Obwohl Braunschweig vier der letzten fünf Heimspiele gegen Nürnberg siegreich gestalten konnte, nehmen wir von einer klassischen Drei-Weg-Wette Abstand und schreiben dieser ein erhöhtes Risiko zu.