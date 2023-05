Brighton - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 24.05.2023

Unser Brighton - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 24.05.2023 lautet: Die Seagulls brauchen noch einen Punkt für die Europa League. Gegen den frischgebackenen Meister ist aber ein enges Spiel ohne allzu viele Treffer zu erwarten.

Manchester City spielt eine historische Saison. Den ersten von drei möglichen Titeln machten die Skyblues schon am Samstag auf der Couch klar. Nach der 0:1-Pleite von Arsenal bei Aufsteiger Nottingham standen die Citizens vorzeitig als Meister der Premier-League-Saison 2022/23 fest. Bevor der Verein auch im FA Cup und in der Champions League den Pokal holen kann, stehen noch zwei Ligaspiele an. Den Auftakt macht das Nachholspiel am Mittwoch zu Gast bei Brighton Hove & Albion. Die Gäste sind bei dieser Paarung natürlich trotzdem die klaren Favoriten. Wir spielen mit einer Quote von 1,60 bei NEObet die Wette „Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Brighton vs Manchester City auf „Unter 3,5 Tore“:

Brighton kommt in 29 Duellen gegen City nur auf 31 Tore.

2022/23 mussten die Seagulls in 18 Heimspielen lediglich 20 Gegentreffer hinnehmen.

Die Skyblues werden zahlreiche Offensivspieler schonen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brighton vs Manchester City Quoten Analyse:

Brighton steht auf Platz 6 der PL-Tabelle und hat drei Punkte Vorsprung auf den Conference-League-Rang. Nach dem Nachholspiel gegen City sind die Seagulls noch bei Aston Villa zu Gast.

Bei der Brighton vs Manchester City Prognose rechnen die Wettanbieter mit deutscher Lizenz mit Quoten im Schnitt von 1,78 am ehesten mit einem Sieg der Gäste. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Hausherren Quoten im Schnitt von 4,11.

Brighton vs Manchester City Prognose: Erreichen die Seagulls die Europa League?

Auch Brighton Hove & Albion hat Geschichte geschrieben. Mit dem 3:1-Heimsieg am Sonntag gegen Southampton hat der Verein in seiner 121-jährigen Geschichte erstmals ein Europapokal-Ticket gelöst. Nur ist noch unklar, ob die Seagulls in der Europa- oder in der Conference League ran dürfen. Bis zum Jahr 2010/11 spielten die Männer von der Südküste noch in der drittklassigen League One. Danach wurde Albion von Trainern wie Chris Hughton oder Graham Potter geprägt.

Als in dieser Spielzeit Coach Potter von Chelsea abgeworben wurde, setzte Nachfolger Roberto De Zerbi die Erfolgsgeschichte unbeeindruckt fort. Vor allem in der Fremde sind die Seagulls mit Rang 4 im Auswärtsranking stark. 70 Tore bedeuten die viertbeste Offensive in der Premier League. Allerdings fehlt der Mannschaft noch etwas die Konstanz. So gab es in den vergangenen Wochen Siege gegen Manchester United (1:0) und Arsenal (3:0), aber auch bittere Pleiten gegen Everton (1:5) und Newcastle (1:4).

Nachdem die Meisterschaftsentscheidung schon am Samstag gefallen ist, konnte City-Coach Pep Guardiola am Sonntag daheim gegen Chelsea zahlreiche Stammkräfte schonen. Trotzdem sprang mit dem 1:0 gegen die Blues der elfte Dreier in Folge heraus. Das ist die längste Siegesserie in der Premier League 2022/23. Obwohl Arsenal 248 Tage an der Tabellenspitze stand, ist Manchester der verdiente Meister. Mit 93 Toren haben die Skyblues die beste Offensive.

Zudem ließen die Citizens nur 250 Torschüsse, 86 weniger als der Zweitplatzierte dieses Rankings, und 31 Gegentreffer zu. Erling Haaland hat mit 36 Toren natürlich einen großen Beitrag zum Titel geleistet und einen neuen Bestwert in der Premier-League-Historie aufgestellt. Kevin De Bruyne ist mit 16 Assists der beste Vorbereiter. Als zweiter Klub der PL-Geschichte wurde Man City dreimal in Serie Champion. Trainer Guardiola hat in sieben Premier-League-Saisonen fünf Meistertitel geholt.

Brighton - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brighton: 3:1 Southampton (H), 1:4 Newcastle United (A), 3:0 Arsenal (A), 1:5 Everton (H), 1:0 Manchester United

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:0 Chelsea (H), 4:0 Real Madrid (H), 3:0 Everton (A), 1:1 Real Madrid (A), 2:1 Leeds United (H)

Letzte 5 Spiele Brighton vs Manchester City: 1:3 (A), 0:3 (A), 1:4 (H), 3:2 (H), 0:1 (A)

Die Skyblues gewannen 19 von 29 Vergleichen gegen den Verein von der Südküste. Für Albion stehen fünf Remis und fünf Siege zu Buche. Von den letzten zwölf Duellen gegen Manchester City konnte Brighton auch nur eines für sich entscheiden, bei elf Niederlagen. Am 37. Spieltag der Saison 2020/21 siegten die Seagulls daheim mit 3:2. Das Hinspiel in dieser Saison ging am 13. Spieltag im Etihad mit 3:1 an die Hausherren.

Unser Brighton - Manchester City Tipp: Unter 3,5 Tore

Auf den ersten Blick spricht hier alles für die Gäste, doch Guardiola wird sicher erneut einige Stammspieler schonen. Brighton will dagegen die Europa League klarmachen, aber City wird das Spiel sicher auch nicht herschenken. Am Ende spricht vieles für ein enges Duell, bei dem nicht allzu viele Tore fallen.