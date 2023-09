Browns - Ravens Tipp, Prognose & Quoten | 01.10.2023

Unser Browns - Ravens Tipp zum NFL Spiel am 01.10.2023 lautet: Die Browns beeindrucken bisher mit ihrer bärenstarken Defense. Im Heimspiel am Sonntag gegen die Ravens spricht aber trotzdem alles für ein enges Duell auf Augenhöhe.

In Week 4 kommt es in Cleveland zum AFC-North-Duell: Die Browns empfangen die Ravens. Beide Teams stehen nach den ersten drei Partien der Saison 2023 bei einer Bilanz von 2-1. Die Hausherren gewannen ihre zwei Spiele vor allem dank einer überragenden Defense.

Laut den Wettquoten dürfte die Abwehrreihe der Gastgeber auch am Sonntag eine große Rolle spielen. Wir entscheiden uns allerdings mit einer Quote von 1,52 bei Betano für die Wette „Sieg Ravens +HC 6,5″.

Darum tippen wir bei Browns vs Ravens auf „Sieg Ravens +HC 6,5″:

4 der letzten 5 Duelle wurden durch One Score entschieden.

Die Ravens führen die Bilanz mit 35-13-0 an.

Auch in Cleveland hat Baltimore die Nase mit 16-8 vorne.

Browns vs Ravens Quoten Analyse:

Bei der Browns vs Ravens Prognose werden die Hausherren von den besten Buchmachern mit einem Spread von minus 2,5 Punkten als Favoriten ins Rennen geschickt. Das „Über/Unter“ liegt bei 41 Punkten.

In Quoten ausgedrückt bedeutet das Folgendes: Die Hausherren sind mit einem Durchschnittswert von 1,68 die Favoriten. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 2,22.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Browns vs Ravens Prognose: Räumt Garrett wieder alles ab?

In Week 1 gegen die Bengals hatten die Browns nur drei Punkte zugelassen. Auch am vergangenen Spieltag gestattete die bärenstarke Defense von Cleveland den Titans gerade mal ein Field Goal. Da Quarterback Deshaun Watson (27/33, 289 Yards) einen soliden Auftritt hinlegte und seine Connection mit Amari Cooper funktionierte, stand am Ende ein 27:3 für das Team von Head Coach Kevin Stefanski auf dem Board. Im Mittelpunkt stehen aber der neue Defensive Coordinator Jim Schwartz und seine Abwehrreihe.

Hier muss man vor allem Myles Garrett erwähnen. Der Defensive End kam auf 3,5 Sacks und drei Tackles Loss. Ryan Tannehill (13/25) warf nur für 104 Yards und Derrick Henry kam in elf Rushes gerade mal auf 20 Yards. Am Ende ließen die Browns lediglich 94 Yards Offense zu, was den Negativrekord in der Geschichte der Titans bedeutete. So führen die Browns die Liga bei Yards (163.7) und Points Allowed (10.7) an. In der Saison 2023 hat Cleveland noch kein Field Goal aus der Red Zone zugelassen.

Die Ravens mussten in der Vorwoche mit einem 19:22 nach Overtime etwas überraschend daheim gegen die Colts ihre erste Saison-Niederlage hinnehmen. Sicher hatten die Hausherren schon vor dem Spiel auf sieben vermeintliche Starter verzichten müssen, im Laufe der Partie kamen dann fünf weitere Verletzungen hinzu. Doch auch die Gäste traten nur mit Backup QB Gardner Minshew an. Am Ende kam Baltimore auf genauso viele Turnover (2) wie Touchdowns (2). Zudem ging dem Team zum Ende hin mal wieder die Puste aus.

Quarterback Lamar Jackson kam im letzten Quarter und in der OT nur noch auf acht von 15 Pässen für 69 Yards. Mit diesem Problem haben die Ravens schon lange zu kämpfen. Seit dem Beginn der Saison 2022 wurde Baltimore im vierten Viertel plus Verlängerung um 46 Punkte outscored. Das ist der viertschwächste Wert in der gesamten NFL. Auch die Run Defense von Head Coach John Harbaugh ist aktuell nicht so stark wie gewohnt und ließ erst zum zweiten Mal in den letzten 29 Spielen einen gegnerischen HB über 100 Yards laufen.

Browns - Ravens Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Browns: 27:3 Titans (H), 22:26 Steelers (A), 24:3 Bengals (H), 32:33 Chiefs (A), 18:18 Eagles (A)

Letzte 5 Spiele Ravens: 19:22 Colts (H), 27:24 Bengals (A), 25:9 Texans (H), 20:26 Tampa Bay (A), 28:29 Commanders (A)

Letzte 5 Spiele Browns vs Ravens: 13:3 (H), 20:23 (A), 24:22 (H), 10:16 (A), 42:47 (H)

Die Ravens führen die Bilanz mit 35-13-0 an. Auch in Cleveland hat Baltimore die Nase mit 16-8 vorne. Die letzten zwei Gastspiele in Ohio gingen allerdings verloren. Lamar Jackson spielt dabei eigentlich recht gerne gegen die Browns.

The Ravens-QB steht als Starter gegen Cleveland bei 6-2 und kommt hier auf durchschnittlich 156 Passing und 63 Rushing Yards, bei elf Passing Touchdowns, vier Rushing Touchdowns, sechs Interceptions und 18 Sacks.

Unser Browns - Ravens Tipp: Sieg Ravens +HC 6,5

Am Sonntag treffen zwei Offenses aufeinander, bei denen es noch nicht so rund läuft. Bei den Defenses haben natürlich die Hausherren um Myles Garrett klar die Nase vorne. Zudem haben die Ravens mit Verletzungssorgen zu kämpfen. In Week 4 werden bei Baltimore aber einige Starter zurückerwartet.

Da Lamar Jackson und Co. in der Fremde grundsätzlich stark sind und gegen Cleveland eine gute Bilanz haben, spricht alles für eine enge Partie. Vier der letzten fünf Duelle der beiden Rivalen wurden durch One Score entschieden. Diese Serie dürfte sich fortsetzen. So macht ein Handicap-Tipp auf die Gäste Sinn.