Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 06.10.-08.10.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 7. Spieltag vom 06.10. - 08.10.2023: Leverkusen sollte am siebten Spieltag die Tabellenführung festigen und den deutschen Rekordmeister weiter unter Druck setzen. Zudem stehen die schwächsten Defensiven der Liga im Mittelpunkt dieser Vorschau.

Dortmund vs. Union Berlin Beide Teams treffen 1.70

Leipzig vs. Bochum Leipzig gewinnt ohne Gegentor 2.25

Augsburg vs. Darmstadt Unter 3,5 Tore 2.60

Stuttgart vs. Wolfsburg Beide treffen: Nein 2.32

Bremen vs. Hoffenheim Sieg Hoffenheim 2.30

Leverkusen vs. Köln Leverkusen Über 2,5 Tore 2.00

Bayern vs. Freiburg Beide Teams treffen 1.78

Frankfurt vs. Heidenheim Doppelte Chance X2 2.17

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. Union Berlin

Nach drei Spieltagen stand der BVB deutlich in der Kritik. Auf einen späten 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln folgten zwei Punkteteilungen gegen den Abstiegskandidaten aus Bochum (1:1) und den Aufsteiger aus Heidenheim (2:2). Vor dem siebten Spieltag ist Dortmund jedoch weiterhin ungeschlagen und hat sich zwei Punkte hinter der Spitze festgesetzt.

Umgekehrt sieht es für die Gäste aus Berlin aus. Union ist mit zwei Siegen und 8:2 Toren in die neue Spielzeit gestartet. Danach ging es mit vier Bundesliga-Niederlagen in Folge stetig bergab. Die Leistungen waren jedoch häufig besser, als es das Endergebnis widerspiegelte. Als Beispiel dient der letzte Vergleich mit Heidenheim, als sich die Eisernen einen Vorteil von 2,15 : 0,77 xG erspielten und dennoch mit 0:1 verloren.

In unseren Augen stehen beide Mannschaften näher beieinander, als es die bisherigen Ergebnisse vermuten lassen. Dortmund hat in fünf der letzten sechs Ligaspiele mindestens ein Gegentor kassiert. Mit dem eigenen Publikum im Rücken hat der BVB in den letzten 54 Bundesliga-Heimspielen am Stück getroffen. Wir erwarten ein Tor auf beiden Seiten und entscheiden uns für „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,70 bei Betano.

Fliegen den schwächsten Defensiven der Liga weiterhin die Bälle um die Ohren?

Der siebte Spieltag wird mit der Begegnung zwischen Gladbach und Mainz angepfiffen. Für Mainz schrillen die Alarmglocken. Aktuell rangiert der FSV mit nur einem gesammelten Punkt am Ende der Tabelle. Sechs erwartbare Tore werden von keinem anderen Team unterboten. Das ist jedoch nicht das einzige Problem.

Mainz hat in vier der bisherigen sechs Partien mindestens drei Gegentore kassiert. Das Gegenüber aus Gladbach zeigte zuletzt eine positive Tendenz, erzielte in zwei von drei Begegnungen drei Tore. Außerdem ließen die Fohlen in den letzten beiden Ligaspielen jeweils nur ein Gegentor zu. Unser Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,20 bei Interwetten.

Mit 2,8 Gegentoren pro Partie hat Mainz jedoch nicht die schwächste Defensive der Liga. Darmstadt (3,0) und Bochum (3,2) sind in dieser Hinsicht noch anfälliger unterwegs. Vor allem dem VfL Bochum könnte an diesem Spieltag die nächste Abreibung ins Haus stehen. Bisher hat der VfL alle fünf Auswärtsspiele beim Gegner aus Leipzig verloren.

Auswärts hat keine Mannschaft mehr Gegentore kassiert als die Mannschaft von Thomas Letsch (14 von 19 Gegentoren). Leipzig steht am anderen Ende der Skala und hat die drittbeste Defensive der Liga (1,0 Gegentore pro Spiel). Mit dem besten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte im Rücken erwarten wir eine klare Angelegenheit. Wir empfehlen bei Happybet die Quote von 2,25 für einen „Sieg Leipzig ohne Gegentor“.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Somit bleibt nur noch Darmstadt aus der Gruppe der drei schwächsten Hintermannschaften der Liga. Die Lilien gastieren beim FC Augsburg und dürften sich Chancen auf Zähler ausrechnen. Wie nicht anders zu erwarten, hat der Aufsteiger mit 6,9 xG eine der vier schwächsten Offensiven der Liga. Gegen Bremen reichte es dennoch zum ersten Sieg (4:2).

Augsburg hat sich in der Defensive im Laufe der Wochen gefangen. Nachdem die Fuggerstädter in drei der ersten vier Partien mindestens drei Gegentore zuließen, fingen sie in den vergangenen beiden Ligaspielen zusammen nur drei Gegentore. Somit sticht uns bei Bwin die Quote von 2,60 für ein Spiel mit „Unter 3,5 Toren“ ins Auge.

Daten und Fakten zum 07. Spieltag:

Leipzig hat die letzten fünf Heimspiele gegen Bochum gewonnen. Das Torverhältnis von 16:1 ist beeindruckend.

Dortmund hat in den letzten 54 Bundesliga-Heimspielen getroffen (Vereinsrekord!) - Union Berlin gab im Schnitt 5,5 Torschüsse pro Spiel ab (6.)

Mainz ist saisonübergreifend seit 11 Bundesliga-Spielen sieglos.

Werder Bremen könnte eine schwere Saison bevorstehen. Zuletzt haben die Grün-Weißen zwei von drei Spielen verloren. Dabei ging der SVW gegen beide Aufsteiger als Verlierer vom Feld (jeweils 2:4). Hoffenheim gewann vier der letzten fünf Bundesliga-Partien. Hier lächelt uns besonders die Oddset-Quote von 2,30 für einen Sieg der TSG an.

Eintracht Frankfurt hingegen wird unserer Meinung nach ohne Sieg vom Feld gehen. Niemand hat in dieser Spielzeit weniger Tore erzielt als die SGE (4). Heidenheim ist nach Standards brandgefährlich und hat zuletzt zwei Siege aus drei Spielen eingefahren. Da darf man gerne mal etwas Risiko gehen und bei DAZN Bet auf „Doppelte Chance X2″ setzen. Die Quote von 2,17 gibt den nötigen Value.

Weitere Partien am 7. Spieltag der Bundesliga:

Keine Mannschaft hat nach Standards mehr Tore erzielt als Leverkusen (4). Aus dem Spiel heraus haben nur Stuttgart und Bayern mehr erwartbare Tore gesammelt. Zudem hat Bayer 04 die meisten Tore der Liga (20, ebenso wie Bayern) erzielt. Köln hat erst einen Punkt auf dem Konto und steckt in der Krise. Dementsprechend setzen wir auf „Über 2,5 Tore Leverkusen“ und erhalten dafür bei Admiralbet eine Quote von 2,00.

Viele Augen sind in dieser Saison auf die Leistungen des VfB Stuttgart gerichtet. Die Schwaben liegen in der Tabelle auf dem zweiten Platz. Beim Duell zwischen Stuttgart (5,5 xGA) und Wolfsburg (8,2 xGA) treffen zwei der sieben besten Abwehrreihen der Liga aufeinander. NEObet bietet für „Beide treffen: Nein“ eine Quote von 2,32 an.