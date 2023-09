Burnley - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten

Unser Burnley - Manchester United Tipp zum Premier League Spiel am 23.09.2023 lautet: Nach vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen steht Man United nun schon unter großem Druck. Gegen den noch sieglosen Aufsteiger Burnley sollte ein Dreier drin sein.

In seiner ersten Saison bei Manchester United gewann Coach Erik ten Hag den Ligapokal und führte den Verein zurück in die Königsklasse. Das 3:4 am Mittwoch bei den Bayern zum Auftakt der Champions League war aber schon die vierte Niederlage der Red Devils in den letzten fünf Pflichtspielen. Damit stehen der Coach und die Mannschaft am Samstagabend zu Gast bei Aufsteiger Burnley unter großem Druck.

Wir trauen den Gästen den Turnaround zu und spielen mit einer Quote von 1,72 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Manchester United“.

Darum tippen wir bei Burnley vs Manchester United auf „Sieg Manchester United“:

Burnley ist in dieser Saison noch ohne Dreier.

Seit 7 Heimspielen warten die Clarets auf einen Sieg gegen die Red Devils.

Der BFC hat die vergangenen 5 PL-Heimpartien alle verloren.

Burnley vs Manchester United Quoten Analyse:

Der Aufsteiger empfängt den Champions-League-Teilnehmer. Alleine schon aus dieser Konstellation ergibt sich für die Burnley vs Manchester United Prognose eine klare Ausgangslage.

Die Wettanbieter ohne Steuer belohnen einen Sieg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 1,76. Auf der Gegenseite sind die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 4,37 die Underdogs.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Burnley vs Manchester United Prognose: Stellt Manchester United die Patzer ab?

Ganze fünf Spielzeiten hatte sich Burnley gegen alle Widerstände in der Premier League halten können. Dann erwischte es die Clarets in der Saison 2021/22. In der Championship gab es dann unter dem neuen Coach Vincent Kompany einen kompletten Neuanfang. Der belgische Trainer verpflichtete viele junge ausländische Spieler und verpasste der Mannschaft einen ballbesitzorientierten, offensiven Spielstil. Schon sieben Spieltage vor dem Saisonende, so früh wie kein anderes Team zuvor, machte der BFC die Rückkehr in die Premier League perfekt.

Damit der Aufsteiger die Klasse halten kann, wurden in diesem Sommer über 110 Millionen Euro in den Kader investiert. Die Mission „Klassenerhalt“ wird aber eine schwere Aufgabe. Denn Burnley holte erst am Montag zu Gast bei Nottingham Forest den ersten Liga-Punkt der neuen Saison (1:1). Die Partien gegen Man City, Aston Villa und die Spurs gingen alle verloren. Den einzigen Sieg gab es im Ligapokal, ebenfalls zu Gast bei Nottingham Forest (1:0). Mit einem Punkt stehen die Clarets auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Erik ten Hag brachte in der Vorsaison neuen Schwung und einen attraktiven Umschaltfußball zu den Red Devils. In diesem Jahr sollte das Team weitere Fortschritte machen. Dafür bekam der Coach im Sommer mit Keeper André Onana, Mittelfeldspieler Mason Mount und Stürmer Rasmus Höjlund drei Wunschspieler. Bisher läuft bei den Red Devils aber noch nicht viel zusammen. Die einzigen Punkte brachten knappe Heimsiege gegen Wolverhampton (1:0) und Nottingham (3:2).

Die Topspiele bei den Spurs (0:2) und den Gunners (1:3) gingen verloren. Dann folgte am vergangenen Samstag mit dem 1:3 gegen Brighton die erste Heimpleite. Auch in München setzte es eine verdiente Niederlage. Hier brachte sich die Defensive, die sowieso schon personell gebeutelt war, durch katastrophale Fehler um einen möglichen Lohn. In den letzten fünf Matches musste Man United mindestens zwei Gegentore hinnehmen. Aktuell nicht berücksichtigte Spieler wie Antony oder Jadon Sancho werden vermisst.

Burnley - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Burnley: 1:1 Nottingham Forest (A), 2:5 Tottenham (H), 1:0 Nottingham Forest (A), 1:3 Aston Villa (H), 0:3 Manchester City (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:4 Bayern München (A), 1:3 Brighton (H), 1:3 Arsenal (A), 3:2 Nottingham Forest (H), 0:2 Tottenham (A)

Letzte 5 Spiele Burnley vs Manchester United: 0:2 (A), 1:1 (H), 1:3 (A), 1:3 (A), 0:1 (H)

Von den letzten 15 Liga-Duellen gegen Manchester United konnte Burnley nur eines gewinnen. Dieser Erfolg kam im Januar 2020 mit einem 2:0 zu Gast im Old Trafford zustande.

Zudem sind die Red Devils seit sieben Gastspielen bei den Clarets ungeschlagen (5S, 2U). Außerdem ging Man United in den vergangenen 24 PL-Partien gegen Aufsteiger lediglich einmal als Verlierer vom Feld (17S, 6U).

Unser Burnley - Manchester United Tipp: Sieg Manchester United

Manchester United steht nach fünf Spieltagen der Premier-League-Saison nur auf Rang 13. Zum Glück geht es am Samstag nun nur gegen Aufsteiger Burnley. Sicher wird das Gastspiel bei den Clarets für die formschwachen Red Devils kein Selbstläufer, doch der Aufsteiger hat die schwächste Abwehr der Liga. Da sollte für die Gäste mit Spielern wie Höjlund, Rashford oder Casemiro doch der erste Auswärts-Dreier möglich sein.