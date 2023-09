Cardinals - Cowboys Tipp, Prognose & Quoten | 24.09.2023

Unser Cardinals - Cowboys Tipp zum NFL Spiel am 24.09.2023 lautet: Die Cowboys gehen nach einem tollen Saisonstart als haushohe Favoriten ins Gastspiel bei den Cardinals. Die Qualität von Dallas müsste am Ende auch für einen klaren Sieg reichen.

Im Vorjahr ging es für die Cowboys bis in die Divisional Playoffs, wo man gegen San Francisco ausschied. Nach zwei überzeugenden Siegen zum Auftakt der NFL-Saison 2023 steht „America‘s Team“ zusammen mit den 49ers in den meisten Power Rankings wieder ganz oben und darf dieses Jahr auf noch mehr hoffen. In Week 3 muss Dallas in Arizona ran. Hier ist „Big D“ laut den Wettquoten der klare Favorit.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Bet3000 die Wette „Sieg Dallas mit HC -11,5″.

Darum tippen wir bei Cardinals vs Cowboys auf „Sieg Dallas mit HC -11,5″:

Die Cowboys haben nach Week 2 mit 70 Punkten die beste Offense der NFL

Dallas hat mit 10 Punkten auch die beste Defense der Liga

Die Cardinals haben die letzten 7 Spiele alle verloren

Cardinals vs Cowboys Quoten Analyse:

Für die Buchmacher ist die Ausgangslage bei der Cardinals vs Cowboys Prognose eindeutig. Die Gäste gehen mit einem Spread von 12,5 Punkten als ganz klare Favoriten aufs Feld. Das schlägt sich auch in den Wettquoten nieder.

So gibt es bei den Wettanbietern, die alle mit einem guten Sportwetten Bonus überzeugen können, für einen Sieg von Dallas nur durchschnittliche Quoten von 1,15. Die Hausherren sind dagegen mit Siegquoten im Schnitt von 5,68 die deutlichen Underdogs.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cardinals vs Cowboys Prognose: Dominiert die Dallas-Defense auch ohne Diggs?

Nach dem Abgang von Star-Wide-Receiver DeAndre Hopkins und ohne den zu Saisonbeginn noch verletzten Quarterback Kyler Murray wurde den Cardinals eine ganz schwere Saison prophezeit. Zudem haben die Cards einen der schwächsten Kader der NFL. So stehen die Cardinals nach zwei Wochen tatsächlich bei einer Bilanz von 0-2. Zum Auftakt beim 16:20 gegen die Commanders war Arizona immerhin lange im Spiel, was aber vor allem an Washington-QB Sam Howell lag.

Am vergangenen Spieltag führten die Männer von Head Coach Jonathan Gannon dann daheim gegen die Giants mit 20:0, konnten diesen Vorsprung aber nicht ins Ziel bringen. Am Ende siegte NY mit 31:28. Vor allem im letzten Viertel lief nichts mehr zusammen. QB Joshua Dobbs kam immerhin auf dem Boden auf 41 Yards und 1 TD sowie in der Luft auf 228 Yards (21/31) und 1 TD. Auch die Defense zeigte ein paar Lebenszeichen.

Die Cowboys starteten mit einem beeindruckenden 40:0 bei den Giants in die neue Saison. Hier war vor allem die Defense von Dallas bärenstark. Hinzu kam ein 58-Yard-Blocked-Field-Goal-Return-Touchdown. In Woche 2 hatte „Big D“ mit den Jets ein wenig mehr Mühe, setzte sich aber am Ende trotzdem klar mit 30:10 durch. QB Dak Prescott überzeugte mit 255 Yards (31/38) und zwei frühen Touchdowns. Vor allem blieb der Spielmacher zum ersten Mal seit einem Jahr zwei Spiele in Serie ohne Interception.

Auch Receiver CeeDee Lamb (11/13, 143 Yards) war kaum zu stoppen. Bei der Defense sticht vor allem Micah Parsons heraus. Der Pass Rusher kommt in dieser Saison schon auf drei Sacks und einen Forced Fumble. Insgesamt hat Dallas in den ersten beiden Spielen schon sieben Turnover forciert. Unter der Woche gab es für „America‘s Team“ aber eine schlechte Nachricht: Cornerback Trevon Diggs wird nach einem Kreuzbandriss den Rest der Saison verpassen.

Cardinals vs Cowboys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cardinals: 28:31 Giants (H), 16:20 Commanders (A), 18:17 Vikings (A), 10:38 Chiefs (H), 18:17 Broncos (H)

Letzte 5 Spiele Cowboys: 30:10 Jets (H), 40:0 Giants (A), 31:16 Raiders (H), 14:22 Seahawks (A), 23:28 Jaguars (H)

Letzte 5 Spiele Cardinals vs Cowboys: 25:22 (A), 38:10 (A), 17:28 (H), 28:17 (A), 19:13 (H)

„Big D“ führt den Vergleich gegen die Cards mit 56-34-1 an. Auch daheim liegt Dallas mit 32-13 klar vorne. Die letzten drei Heimpartien gegen die Cards haben die Cowboys aber verloren. Von den vergangenen vier Gastspielen in Arizona konnten die Cowboys ebenfalls nur ein einziges für sich entscheiden.

Unser Cardinals - Cowboys Tipp: Sieg Dallas mit HC -11,5

Eigentlich spielten die Cardinals in der jüngsten Vergangenheit ziemlich gerne gegen die Cowboys. Zudem hat sich Arizona in den ersten beiden Partien der neuen Saison recht wacker geschlagen. Doch nun kommt mit den Cowboys ein ganz anderes Kaliber. Dallas überzeugt mit einer starken Defense, einem sicheren QB und blieb erstmals in der 63-jährigen Geschichte des Franchise in den ersten beiden Spielen ohne Turnover. Sicher wird „Big D“ Cornerback Diggs schmerzlich vermissen, die Qualitätsunterschiede zwischen beiden Teams sind aber trotzdem einfach zu groß. So läuft alles auf einen klaren Sieg von Dallas hinaus.