Chiefs - Eagles Tipp, Prognose & Quoten | 21.11.2023

Unser Chiefs - Eagles Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 21.11.2023 lautet: Am Montagabend wollen die Chiefs und die Eagles ihre Favoritenstellung in der laufenden Saison unterstreichen. Bei unserem Wett Tipp heute sehen wir die Gäste minimal vorne.

Das Monday Night Game in Week 11 der NFL-Saison 2023 wartet mit einem besonderen Leckerbissen auf: Im Rematch des vergangenen Super Bowls empfangen die Chiefs im heimischen Arrowhead die Eagles. In dieser Spielzeit könnten beide Teams gut und gerne wieder im großen Endspiel (Super Bowl LVIII am 11. Februar 2024) aufeinandertreffen. Denn Kansas City (7-2) und Philadelphia (8-1) führen aktuell ihre jeweiligen Conferences an und hätten somit in den Playoffs den Nummer-1-Seed sicher.

Laut Wettquoten sind die Hausherren die Favoriten. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,58 bei NEObet allerdings für den Wett Tipp heute „Sieg Philadelphia mit HC +5,5″.

Darum tippen wir bei Chiefs vs Eagles auf „Sieg Philadelphia mit HC +5,5″:

Die Eagles haben in KC leicht die Nase vorne

Philly steht bei 8-1, Kansas City bei 6-2

Die Offense von Philadelphia steht vor den Chiefs (bei Tot Points, Points per Game, Tot Yards und Yards per Game)

Chiefs vs Eagles Quoten Analyse:

Die Chiefs sind amtierender Super-Bowl-Champion und spielen daheim. Aus diesem Grund schlagen sich auch die Buchmacher auf die Seite der Hausherren. Ein Heimsieg wird mit durchschnittlichen Quoten von 1,68 belohnt.

Doch auch die Gäste aus Philly sind mit Quoten im Schnitt von 2,21 aus Sicht der Bookies sicher nicht chancenlos. Unsere Buchmacher haben neben tollen Quoten auch immer wieder Sportwetten ohne Einzahlung im Angebot.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chiefs vs Eagles Prognose: Können die Eagles Pat Mahomes stoppen?

Nach dem 21:14-Sieg in Frankfurt gegen die Dolphins durften die Chiefs in ihre Bye-Week gehen. Gegen Miami hatte Kansas City gut losgelegt und lag schon mit 14:0 voran. Doch dann hatte die KC-Offense wieder mal ihre Probleme. So mussten Pat Mahomes und Co. am Ende noch mal gehörig zittern. Das Team von Coach Andy Reid hat den besten Quarterback der Liga, liegt aber bei EPA per Play nur auf Rang 6. Das hat damit zu tun, dass Receiver wie Skyy Moore oder Kadarius Toney nicht genug liefern.

So liegt Mahomes aktuell auf Kurs von einem Passer Rating von 96,7, was das schwächste seiner Karriere wäre. Auf der Gegenseite hat der amtierende Super-Bowl-Champion aktuell die wohl beste Defense in der Ära von QB Mahomes. KC hat nur zweimal in dieser Saison mehr als 20 Punkte zugelassen und erlaubt lediglich 15,9 Points per Game. Laut EPA per Play liegt man hier ebenfalls auf einem sechsten Rang. So können die Chiefs Spiele gewinnen, auch wenn die Offense nicht wie gewohnt Punkte liefert.

Die Eagles kommen auch aus ihrer Bye-Week und sind mit einer Bilanz von 8-1 die Nummer 1 der NFL. In Week 9 hat man noch einen wichtigen 28:23-Heimsieg gegen die Cowboys gefeiert. Damit liegt man in der eigenen Division zwei Spiele vor Dallas. Die Offense von Philly gehört mit 376,8 Total Yards per Game (Platz 5) und 28 Punkten pro Spiel (Rang 3) zu den besten der Liga. Quarterback Jalen Hurts hatte zuletzt mit einer Knieverletzung zu kämpfen. Die Bye-Week kam für ihn somit zur perfekten Zeit.

Vor allem hat der QB mit A.J. Brown (schon 1.000 Yards Receiving) und DeVonta Smith das wohl beste Receiver-Tandem zur Verfügung. Wenn Hurts auf seine beiden Top-Targets wirft, hat er eine Completion Percentage von 92 Prozent, bei fünf Touchdowns und null Interceptions. Probleme macht die Pass Defense, die schon 19 TDs zugelassen hat und aktuell somit nur auf Rang 29 steht. Doch gegen die Chiefs wird Nickel Corner Bradley Roby zurückerwartet. Zudem müsste sich Safety-Neuzugang Kevin Byard so langsam immer besser in seinem neuen Team zurechtfinden.

Chiefs - Eagles Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chiefs: 21:14 Dolphins (H), 9:24 Broncos (A), 31:17 Chargers (H), 19:8 Broncos (H), 27:20 Vikings (A)

Letzte 5 Spiele Eagles: 28:23 Cowboys (H), 38:31 Commanders (A), 31:17 Dolphins (H), 14:20 Jets (A), 23:14 Chargers (A)

Letzte 5 Spiele Chiefs vs Eagles: 38:35 (A), 42:30 (A), 27:20 (H), 26:16 (A), 14:34 (A)

Die Chiefs führen die Bilanz gegen die Eagles mit 6-4 an. In Kansas City hat aber Philadelphia mit drei Siegen bei zwei Niederlagen die Nase vorne. Der letzte Sieg von Philly gegen KC stammt aber aus dem Jahr 2009.

Die letzten vier Duelle gingen alle an das Franchise aus Missouri. Dabei wurden im Schnitt 58,5 Zähler erzielt. Das Über/Unter liegt dieses Mal bei 46,5 Punkten. Bet3000 zahlt eine Quote von 1,95, wenn dieser Wert übertroffen wird. Hilfe bei der Bet3000 Registrierung findet ihr bei uns.

Unser Chiefs - Eagles Tipp: Sieg Philadelphia mit HC +5,5

Schon beim letzten Super Bowl ging es zwischen den beiden Teams extrem eng zu. Dieses Mal kommt für die Chiefs natürlich noch der Heimvorteil dazu. Auf Seite der Defense hat Kansas City einen klaren Vorteil. Doch die Frage ist, ob die Offense von KC stark genug ist, um dies auch ausnutzen zu können? Ein Ergebnis-Tipp fällt hier am Ende schwer. Das Gesamtpaket der Eagles gefällt uns aktuell jedoch ein wenig besser.