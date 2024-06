Djokovic - Ruud Tipp, Prognose, Quoten | French Open 2024

Unser Djokovic - Ruud Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Auf dem Weg zum 25. Grand-Slam-Erfolg muss Nole mit vielen Widrigkeiten klarkommen. Im Wett Tipp heute droht nun auch noch das Aus gegen den formstarken Norweger Ruud.

Novak Djokovic hat sich für die French Open 2024 zwei Ziele gesetzt: Zum einen will er seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen, zum anderen mit diesem Erfolg im Fernduell mit Jannik Sinner den ersten Platz in der Weltrangliste verteidigen. Der Serbe hat in Roland Garros inzwischen auch die Runde der letzten Acht erreicht. Doch in den letzten beiden Matches musste Nole jeweils über fünf Sätze gehen. Zudem zog er sich am Montag eine Verletzung am Knie zu. Damit geht der Djoker mit einem großen Handicap in sein Duell gegen Casper Ruud. Das schlägt sich auch in den Wettquoten nieder.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei NEObet für die Wette „Sieg Ruud“.

Darum tippen wir bei Djokovic vs Ruud auf „Sieg Ruud“:

Ruud stand in dieser Saison schon in 5 Endspielen

Im April 2024 konnte der Norweger das letzte Duell der beiden Kontrahenten auf Sand für sich entscheiden

Im Achtelfinale zog sich Djokovic eine Verletzung am Knie zu

Djokovic vs Ruud Quoten Analyse:

Obwohl der Serbe die Nummer 1 der Welt und der Titelverteidiger bei den French Open ist, schicken ihn die Buchmacher bei der Djokovic vs Ruud Prognose als leichten Außenseiter ins Rennen.

Für einen Sieg von Nole bekommt ihr Quoten zwischen 1,93 und 2,02. Mit einem Schnitt von 1,82 sind damit die Quoten für ein Weiterkommen des Norwegers minimal niedriger. Wenn ihr euch bei dieser Partie unschlüssig seid, könnten die aktuellen EM Gratiswetten eine willkommene Hilfestellung leisten.

Djokovic vs Ruud Prognose: Die Handicaps machen dem Djoker zu schaffen

Im Mai beim Masters in Rom und beim 250er von Genf klagte Novak Djokovic schon über seine Form und seinen körperlichen Zustand. Zum Auftakt der French Open schien der Serbe mit zwei glatten Erfolgen dann aber doch rechtzeitig seinen Grand-Slam-Level zu finden. Inzwischen läuft es für die Nummer 1 der Welt aber nicht mehr so rund. Sowohl gegen Lorenzo Musetti (ATP Nr. 30) als auch gegen Francisco Cerundolo (ATP Nr. 27) musste Nole in den letzten Tagen über fünf Sätze gehen.

Doch anstatt zu scheitern, zeigte der Djoker in beiden Partien seine unglaubliche Widerstandskraft. Im Achtelfinale konnte der 37-Jährige aber nur mit Hilfe von Schmerzmitteln erfolgreich sein. Zu Beginn des zweiten Satzes hatte er sich am Knie verletzt. Am Ende feierte Djokovic doch seinen 370. Major-Sieg, stellte damit einen neuen Rekord auf und steht damit zum 15. Mal in Folge bei den French Open im Viertelfinale. Allerdings ist der Serbe 2024 noch ohne Turniersieg.

Casper Ruud schaffte es 2021 das erste Mal unter die Top 10 der Weltrangliste. Seitdem stand der Norweger schon dreimal in einem Grand-Slam-Finale, ging aber immer als Verlierer vom Court. Bei den French Open hofft der Mann aus Snaroya aber nun aufs dritte Endspiel in Folge. 2022 hatte er in Roland Garros gegen Nadal verloren, im Vorjahr gegen Djokovic. Auch 2024 verlor der 25-Jährige schon drei Finalspiele: Das 250er von Los Cabos, das 500er von Acapulco und das Masters von Monte Carlo.

Danach reichte es aber beim 500er von Barcelona und beim 250er von Genf auch für die ersten Titel. Auf dem Weg ins Viertelfinale von Paris blieb Ruud gegen Meligeni Rodrigues Alves (ATP Nr. 137), Davidovich Fokina (ATP Nr. 32), Etcheverry (ATP Nr. 29) und Taylor Fritz (ATP Nr. 12) nur zum Auftakt ohne Satzverlust. Zusammen mit dem Turnier von Genf steht der Norweger nun bei acht Siegen in Folge. Zudem kann sich die Bilanz der Nummer 7 der Welt mit 39-10 bzw. 21-4 auf Sand sehen lassen.

Djokovic - Ruud Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:2 Cerundolo, 3:2 Musetti, 3:0 Carballes Baena, 3:0 Herbert, 1:2 Machac

Letzte 5 Spiele Ruud: 3:1 Fritz, 3:1 Etcheverry, 3:2 Davidovich Fokina, 3:0 Meligeni Rodrigues Alves, 2:0 Machac

Letzte 5 Spiele Djokovic vs Ruud: 1:2, 3:0, 2:0, 2:0, 2:0

2020 trafen beide Profis erstmals aufeinander. Die ersten fünf Duelle gingen alle an den Serben. Das fünfte Aufeinandertreffen war das French-Open-Finale im Vorjahr. Hier setzte sich Djokovic mit 7:6, 6:3 und 7:5 durch.

Doch im April 2024 konnte Ruud im Halbfinale des Masters von Monte Carlo mit 6:4, 1:6, 6:4 den ersten Erfolg gegen Nole feiern. Wird auch dieses Mal die Mindestdistanz überschritten, bekommt ihr für die Wette „Über 3,5 Sätze“ eine Quote von 1,55 bei Betway. Wie ihr euch bei diesem Anbieter registriert und den Sportwetten Bonus in Anspruch nehmt, erklärt euch unser ausführlicher Artikel zur Betway Anmeldung.

Unser Djokovic - Ruud Tipp: Sieg Ruud

In den letzten beiden Runden stand Djokovic zusammengenommen über neun Stunden auf dem Tennisplatz. Dann kommt auch noch die Knieverletzung hinzu, die den Serben im letzten Match nach eigenen Angaben schon deutlich beeinträchtigt hat. Nun trifft er auch noch auf Casper Ruud, der schon in den letzten beiden Jahren das Finale der French Open erreicht hat. Zudem kommt der Norweger 2024 auf fünf Endspiele und zwei Titel. Die Buchmacher wittern hier eine Überraschung und schicken Nole als leichten Außenseiter ins Rennen. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und setzen auf einen Sieg von Ruud.