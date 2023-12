Dortmund - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten | 09.12.2023

Unser Dortmund - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.12.2023 lautet: Der BVB will sich gegen RB den vierten Tabellenplatz zurückholen. In einem engen Spiel trauen wir den Hausherren bei unserem Wett Tipp heute mindestens einen Punkt zu.

In der Bundesliga-Saison 2023/24 ist nach 13 Spieltagen für Spannung gesorgt. Gleich fünf Mannschaften haben mindestens 25 Punkte auf dem Konto. So etwas gab es zu diesem Zeitpunkt bisher erst einmal, in der Saison 2016/17. Zwei dieser Teams treffen im Top-Spiel am Samstagabend im Signal Iduna Park direkt aufeinander. Die Wettquoten rechnen beim Duell zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig mit einem engen Duell auf Augenhöhe.

Wir spielen mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Dortmund vs RB Leipzig auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Dortmund hat in den letzten 22 Liga-Heimspielen nur eine Niederlage kassiert

Leipzig hat 4 der vergangenen 5 Gastspiele verloren

In 9 von 14 Liga-Duellen trafen beide Teams ins Schwarze

Dortmund vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Da der BVB in Leverkusen nur einen Punkt holte und RB einen Heimsieg gegen Heidenheim feierte, tauschten beide Teams am vergangenen Wochenende die Plätze. Vor dem direkten Duell stehen die Bullen auf Rang 4.

Die Schwarz-Gelben folgen mit einem Zähler Rückstand auf Platz 5. Bei der Dortmund vs RB Leipzig Prognose können sich die Bookies, die auch die besten Sportwetten Apps parat haben, auf keinen Favoriten einigen. Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,44. Auf der Gegenseite ist ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 2,69 auch nur wirklich minimal weniger wahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs RB Leipzig Prognose: Vor den eigenen Fans ist der BVB besonders stark

Dortmund sicherte sich am vergangenen Spieltag ein 1:1 in Leverkusen. Damit war man in dieser Saison das zweite Team nach Bayern, welches der Werkself Zähler abknöpfen konnte. Der Punktgewinn in der BayArena wurde durch eine frühe Führung der Gäste begünstigt. Danach verteidigte der BVB teils mit zehn Mann am und im eigenen Strafraum. Mit dieser konzentrierten und konsequenten Abwehrarbeit raubte die Borussia den sonst so spielstarken Leverkusenern oft den Nerv.

Allerdings geriet man auch permanent unter Druck und hatte mit 6:23 Torschüssen klar das Nachsehen. Nach der bitteren Niederlage in Stuttgart haben sich die Schwarz-Gelben durch die jüngsten Erfolge gegen Mönchengladbach (4:2) und bei AC Milan (3:1) wieder deutlich gefestigt. Der Rückstand auf Platz 1 beträgt allerdings schon zehn Punkte. Daheim kassierte die Terzic-Elf in sieben Spielen nur eine Niederlage (gegen die Bayern) und ein Remis (gegen Heidenheim).

Das 2:3 in der vergangenen Woche in der Champions League bei Manchester City war nicht nur die zweite Pleite für RB in Folge, sondern auch die vierte Niederlage für Leipzig in der Fremde in den vergangenen fünf Pflichtspielen. So standen die Sachsen am Samstag daheim gegen Heidenheim unter Druck. Am Ende erledigten die Bullen gegen den Aufsteiger ihre Pflichtaufgabe mit einem 2:1-Sieg. Die Partie blieb aber bis in die Nachspielzeit unnötig spannend. Die Hausherren kamen nur auf zwei Treffer.

Das jedoch trotz 23:7 Schüssen und einem Expected-Goals-Wert von 4,07. Mit dem Erfolg kletterte RB wieder auf einen CL-Rang und konnte seine Serie gegen Aufsteiger ausbauen. Seit 30 Vergleichen mit Liga-Neulingen ist Leipzig nun schon ungeschlagen. Seit Dezember 2021 gab es gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte keine Pleite mehr. Nach dem großen personellen Umbruch hat die Mannschaft vor allem in der Fremde noch Probleme. Daheim ist man mit fünf Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen.

Dortmund - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 Leverkusen (A), 3:1 AC Milan (A), 4:2 Gladbach (H), 1:2 VfB Stuttgart (A), 2:0 Newcastle (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:1 Heidenheim (H), 2:3 Manchester City (A), 1:2 Wolfsburg (A), 3:1 Freiburg (H), 2:1 Roter Stern Belgrad (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs RB Leipzig: 0:2 (A), 2:1 (H), 0:3 (A), 1:4 (H), 1:2 (A)

Nach 16 Duellen führt der BVB den Vergleich gegen RB mit acht Siegen zu sechs Niederlagen an. Von den ersten elf Partien konnte Dortmund sieben für sich entscheiden und kassierte nur zwei Pleiten. In den vergangenen fünf Vergleichen ging der Sieg aber vier Mal an RB, bei lediglich einem Dreier für die Borussia. In sieben Spielen im Signal Iduna Park steht die Bilanz bei vier Heim-Erfolgen, einem Remis und zwei Siegen für die Gäste aus Sachsen.

RB-Stürmer Lois Openda steht nach 20 Pflichtspielen schon bei 14 Treffern. Kommt am Samstag ein weiterer dazu, gibt es dafür bei NEObet eine Quote von 2,40. Vor einer Wette bei diesem Bookie sollte man sich den NEObet Sportwetten Bonus nicht entgehen lassen.

Unser Dortmund - RB Leipzig Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Auch wenn Leipzig den BVB aktuell in der Tabelle überholt hat, sehen wir die Hausherren im direkten Duell etwas vorne. Das hat in erster Linie natürlich mit der guten Heimbilanz der Dortmunder zu tun. Auf der Gegenseite kassierte RB alle Niederlagen in der Bundesliga auf des Gegners Platz. So trauen wir den Gästen am Samstag nicht mehr als einen Punkt zu. Zudem müssten auf beiden Seiten Tore fallen.