Düsseldorf - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 10.12.2023

Unser Düsseldorf - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute treffen zwei Teams aufeinander, die im Normalfall Tore in Hülle und Fülle garantieren. Wir erwarten ein Duell auf Augenhöhe mit vielen Chancen.

Spitzenspiel in Düsseldorf! Die Fortuna, momentan auf Platz 4 der Tabelle beheimatet, empfängt am kommenden Sonntag die zweitplatzierten Störche aus Kiel. Nur zwei Punkte trennen die Rivalen in der Tabelle, die Partie sollte also auch halten, was sie verspricht.

Wir sehen keinen wirklichen Favoriten im kommenden Match und entscheiden uns lieber für den Wett Tipp heute „Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,25 bei Betano.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Kiel auf „Über 3,5 Tore“:

In dieser Saison fallen in Spielen von Düsseldorf im Schnitt 3,5 Tore.

Düsseldorf erzielte in 4 der letzten 6 Spiele mindestens 4 eigene Treffer.

In den ersten 15 Spielen von Kiel fielen in dieser Spielzeit im Schnitt 3,4 Tore.

Düsseldorf vs Kiel Quoten Analyse:

Düsseldorf wird von den Bookies, wohl wegen des Heimvorteils, als leichter Favorit betrachtet und bekommt auf dem Drei-Weg-Markt eine Siegquote in Höhe von 1,95 zugewiesen. Ob dieser Heimvorteil gegen die Störche wirklich besteht, kann durchaus in Frage gestellt werden, da diese fünf der sieben Gastspiele in dieser Saison gewinnen konnten und erst ein Spiel verloren. Dementsprechend stellt sich die Sieg-Quote für Kiel mit 3,55 schon sehr verlockend dar.

Als wahrscheinlichste Endergebnis-Kombination wird eine Wette auf „2:1, 3:1 oder 4:1″ mit einer Quote von 4,70 gesehen, was dafür spricht, dass auch die Buchmacher mit einigen Toren rechnen. Solltet ihr euch entscheiden, einen Tipp auf das wichtige Spiel in Düsseldorf abzugeben, könnt ihr dies auch bequem auf mobilem Wege über die Betano Sportwetten App erledigen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Kiel Prognose: Wer kann seine Siegesserie verlängern?

Düsseldorf gewann die letzten beiden Partien in beeindruckender Weise mit jeweils fünf erzielten Treffern und steht nun mit 27 Punkten auf dem vierten Platz der 2. Bundesliga. Dabei kann die Fortuna mit 34 erzielten Treffern die beste Offensive der Liga ihr Eigen nennen. Nur 18 Gegentreffer ergeben mit plus 16 die geteilt beste Tordifferenz der Liga.

Vor allem im Kombinationsspiel, im von Trainer Daniel Thioune bevorzugten 4-2-3-1-Spielsystem, wissen die Düsseldorf-Spieler zu überzeugen. Mit 54 Prozent Ballbesitz liegt man auf Rang vier und mit 84 Prozent Passgenauigkeit steht die Fortuna nur hinter Spitzenreiter St. Pauli im Ligavergleich.

Die Siegesserie der Kieler Störche steht nun schon bei drei Siegen in Folge. So konnte man zuletzt in der Tabelle am großen HSV vorbeiziehen und steht nun mit zwei Punkten Rückstand auf St. Pauli auf einem starken zweiten Platz. Kiel holte in der bisherigen Saison schon neun Siege, mehr als jedes andere Team der 2. Bundesliga.

Trainer Marcel Rapp lässt seine Mannen vorzugsweise in einem 3-4-1-2 System auflaufen. Vor allem Stürmer Benedikt Pichler wusste es seinem Trainer mit insgesamt sieben Toren und zwei Vorlagen zu danken. Außenverteidiger Tom Rothe konnte schon fünf Tore seiner Teamkollegen direkt vorbereiten.

Düsseldorf - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 5:0 Nürnberg (A), 5:3 Schalke (H), 0:1 Fürth (A), 1:3 Wiesbaden (H), 6:3 Unterhaching (A).

Letzte 5 Spiele Kiel: 3:2 Wiesbaden (H), 3:0 Kaiserslautern (A), 4:2 HSV (H), 1:1 Osnabrück (A), 3:3, 3:4 n.E. Magdeburg (H).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs. Kiel: 3:0 (H), 2:1 (A), 0:1 (A), 2:2 (H), 0:2 (H).

Werfen wir einen genaueren Blick auf den direkten Vergleich zwischen den beiden Kontrahenten. Die Hälfte der Duelle zwischen Fortuna und Holstein fanden in der Regionalliga Nord in den frühen 2000er Jahren statt und sollten für unsere Zwecke nicht allzu sehr in die Bewertung einfließen. Viel interessanter sind da die bisher acht gespielten Zweitliga-Partien aus den letzten Jahren.

Drei Mal trennten sich Düsseldorf und Kiel mit einem Remis, drei Spiele konnte Kiel gewinnen, während Düsseldorf am Ende nur zwei Mal jubeln konnte. Vor heimischem Publikum konnte die Fortuna nur eine der vier Begegnungen gewinnen, Kiel siegte zweimal in der Ferne. Wer nicht an den zweiten Heimsieg in der Merkur Spiel Arena glaubt, findet auf dem Doppelte-Chance-Markt noch durchaus ansprechende Quoten für das kommende Top-Spiel. Diese könnte man auch hervorragend mit der Nutzung einer Freiwette der Wettanbieter verbinden.

Unser Düsseldorf - Kiel Tipp: Über 3,5 Tore

In den letzten sechs Partien von Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga fielen 5,0 Tore im Schnitt. Im gleichen Zeitraum konnten sich auch die Fans bei den Spielen mit Kieler Beteiligung nicht über zu wenige Treffer beschweren, so fielen in den letzten sechs Partien im Schnitt immerhin 3,7 Tore. Wir erwarten auch im kommenden Spitzenspiel zwei starke Offensiven, die zu ihren Chancen kommen werden.