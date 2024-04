Empoli - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2024

Unser Empoli - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 20.04.2024 lautet: Napoli muss gewinnen, wenn der Klub nächstes Jahr europäisch spielen will. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einigen Toren der Gäste.

Während der Meisterschaftskampf in der Serie A mehr oder weniger entschieden ist, ist es im Tabellenkeller eng. Den 13. Lecce und den 19. Sassuolo trennen sechs Spieltage vor Saisonende nur sechs Punkte. Mittendrin im Abstiegskampf befindet sich auch Empoli. Im schlimmsten Fall könnte sich der aktuell 17. nach dem Spieltag auf dem vorletzten Rang wiederfinden. Neapel braucht Punkte für den Kampf um ein europäisches Ticket.

Wir sehen die Gäste in der Favoritenrolle, meiden aber eine Siegwette zugunsten Napolis. Stattdessen entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute “Neapel Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,67 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Empoli vs Neapel auf “Neapel Über 1,5 Tore”:

Empoli hat 5 der letzten 6 Serie-A-Spiele verloren.

Neapel hat in nur einem der letzten 11 Pflichtspiele nicht getroffen.

Auswärts erzielte Napoli bislang 56 Prozent seiner Serie-A-Tore.



Empoli vs Neapel Quoten Analyse:

Geht es nach der Quotenverteilung der Wettanbieter bei der Empoli Neapel Prognose, dann müssten die Gäste mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren. Für einen Tipp auf einen Auswärtserfolg gibt es Wettquoten von höchstens 1,75. Mit einer erfolgreichen Wette auf die Gastgeber kann man seinen Wetteinsatz hingegen fast verfünffachen.

Einen Treffer trauen die Bookies den Hausherren dabei zu, wie Quoten von höchstens 1,72 für die Option “Beide Teams treffen” verdeutlichen. Interessanter ist aber die Gegenwette mit Quoten von bis zu 2,07. Warum, das sehen wir gleich noch. Egal, für welche Wette ihr euch letztlich entscheidet: Mittlerweile könnt ihr eure Tipps auch bequem über die vielen Sportwetten Apps platzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Empoli vs Neapel Prognose: Gäste mit spielerischem Übergewicht

Es war nur ein kurzes Aufbäumen: Nach dem wichtigen 3:2-Heimsieg über den FC Turin, bei dem Empoli das Siegtor in der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte und dadurch die Abstiegsränge verlassen konnte, gab es im nächsten Liga-Spiel direkt wieder eine Niederlage.

In Lecce verloren die Azzurri das Sechs-Punkte-Spiel gegen den direkten Konkurrenten mit 0:1. Mit einem Dreier hätten sie bis auf Platz 13 springen können. So aber stehen sie nach wie vor am rettenden Ufer mit nur einem bzw. zwei Zählern Vorsprung auf die beiden Abstiegsränge 18 und 19.

Die Pleite in Lecce war die fünfte an den letzten sechs Spieltagen. Bei keiner dieser fünf Niederlagen konnte Empoli einen Treffer erzielen. Insofern verspricht die bereits angesprochene Wette “Beide Teams treffen: Nein” für uns Value. Bei Betano bekommt ihr für diese Option aktuell die Höchstquote von 2,07.

Der Buchmacher Betano bietet neben anderen Bookies aktuell auch eine Gratiswette an, die man dafür nutzen könnte. Mit 25 Toren stellt Empoli die schwächste Offensive der Serie A. Zu Hause gelangen in 16 Partien gerade einmal zwölf Tore - auch das ist Liga-Tiefstwert. Mit einer 3-4-9-Bilanz sind die Azzurri das drittschlechteste Heimteam in Italiens Elite-Liga.

Empoli - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Empoli: 0:1 Lecce (A), 3:2 FC Turin (H), 0:2 Inter Mailand (A), 0:1 Bologna (H), 0:1 AC Milan (A)

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:2 Frosinone (H), 4:2 Monza (A), 0:3 Atalanta Bergamo (H), 1:1 Inter Mailand (A), 1:3 Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Empoli vs Neapel: 1:0 (A), 0:2 (H), 0:2 (A), 3:2 (H), 1:0 (A)



Das bislang letzte Heimspiel hat Empoli aber gewonnen und auch im Hinspiel am Vesuv waren die Azzurri erfolgreich (1:0). Sie haben überhaupt vier der letzten sechs Serie-A-Duelle mit Neapel für sich entschieden (2N). In den letzten elf Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams in allen Wettbewerben gab es immer einen Sieger. Die letzte Begegnung in Empoli entschied Napoli mit 2:0 für sich. Ein weiterer Dreier wäre für den noch amtierenden Meister wichtig. Denn die Partenopei stehen in der Tabelle nur auf dem achten Platz. In der Coppa Italia sind sie seit längerem ausgeschieden, so dass eine kommende Saison ohne internationales Geschäft droht.

Die Leistungen in dieser Spielzeit sind mit jenen aus der letzten Meister-Saison nicht zu vergleichen. Schon jetzt hat Neapel mehr als doppelt so viele Niederlagen (9) als in der gesamten letzten Spielzeit (4). Nur eines der letzten sechs Pflichtspiele konnte Neapel gewinnen (3U, 2N). In jedem der letzten 13 Pflichtspiele gab es mindestens ein Gegentor. Selbst haben die Neapolitaner in zehn ihrer letzten elf Partien treffen können. Auswärts sind sie seit immerhin vier Serie-A-Spielen ungeschlagen (2S, 2U). In der Fremde holten sie ohnehin mehr Punkte (26) als zu Hause (23) und schossen dort auch mehr Tore (28) als daheim (22).

Unser Empoli - Neapel Tipp: “Neapel Über 1,5 Tore”

Zugegeben: Dass Napoli 13 Mal in Folge den Kasten nicht sauber halten konnte, spricht auch am Samstag grundsätzlich erst einmal für einen Gegentreffer. Dennoch tritt Neapel bei der schwächsten Offensive der Serie A an, die in fünf der letzten sechs Partien nicht treffen konnte. Zudem gab es in vier der letzten fünf direkten Duelle zwischen diesen beiden Teams ebenfalls nur Tore auf einer Seite. Insofern bleibe ich dabei, dass Wetten auf keinen Treffer der Gastgeber Value besitzen. Von den Gästen erwarte ich nach dem schwachen 2:2 im letzten Heimspiel gegen den Drittletzten Frosinone eine Reaktion und damit auch einen Sieg, den der Noch-Meister im Kampf um Europa dringend benötigt.