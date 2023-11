England - Malta Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2023

Unser England - Malta Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 17.11.2023 lautet: Der ungeschlagene Tabellenführer empfängt das Schlusslicht der Gruppe C. Malta kassierte in sieben Quali-Spielen 18 Gegentore. Unser Wett Tipp heute blickt auf die Toranzahl.

Gareth Southgate ist mit England bereits sicher für die EM-Endrunde 2024 qualifiziert. Vor dem Duell mit Malta muss der englische Nationaltrainer auf mehrere wichtige Spieler verzichten. Offensiv fehlen neben Jude Bellingham ebenfalls James Maddison und Callum Wilson. Malta verlor jedes der sieben Qualifikationsspiele. Vor allem im ersten Duell mit England (0:4) sowie im zweiten Vergleich mit Italien (0:4) hatten die Malteser keine Chance.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Gesamtzahl der Tore: 3-4″ mit einer Quote von 2,19 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei England vs Malta auf „Gesamtzahl der Tore: 3-4″:

England gewann die beiden letzten Duelle gegen Malta jeweils mit 4:0.

England erzielte bisher durchschnittlich 3,2 Tore pro Partie (2.).

Malta konnte in allen 7 Qualifikationsspielen Über 4,5 Gegentore verhindern.

England vs Malta Quoten Analyse:

Über die klassische Drei-Weg-Wette brauchen wir uns in diesem Spiel keine Gedanken machen. Eine Wette auf den englischen Favoriten bringt mit einer Maximalquote von 1,02 nahezu keinen gewinnbringenden Betrag ein.

Ein Sieg der Nationalmannschaft aus Malta ist unrealistisch. Wie utopisch ein Auswärtssieg wirklich ist, lässt sich anhand der Siegquoten zwischen 36,00 und 90,00 wunderbar ablesen. Einen Bonus für Sportwetten solltet ihr in diesem Duell lieber in eine Handicapwette investieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs Malta Prognose: Den Titel als Ziel

Bei der letzten Europameisterschaft hätte es für die Engländer beinahe zum großen Wurf gereicht. Allerdings verloren die Three Lions das Finale gegen Italien im Elfmeterschießen. Das verlorene Endspiel erhöhte den Hunger der Southgate-Schützlinge. Schon jetzt ist die Teilnahme an der EM-Endrunde 2024 sicher.

Mit 3,2 Toren pro Partie (2.) und 14,5 erwartbaren Toren (3.) zauberten die Three Lions an den ersten sechs Spieltagen eine brillante Offensive aufs Feld. In erster Linie bestach der Tabellenführer der Gruppe C nicht mit 6,7 Torschüssen pro Spiel (5.), sondern mit der besten Schussverwandlungs-Quote der gesamten Qualifikation (19,6 Prozent).

Daher kümmert es im englischen Lager wohl kaum jemanden, dass erst zwölf Großchancen auf dem Konto liegen (14.). Im zweiten Vergleich mit Malta stellt sich schließlich nur die Frage, wie hoch der Sieg des Gruppenersten ausfallen wird. Zuletzt feierten die Hausherren im direkten Vergleich zwei 4:0-Siege in Serie.

Nach Bekanntwerden der Ausfälle von Jude Bellingham, James Maddison und Callum Wilson halten wir Über 4,5 Treffer des Favoriten eher für unwahrscheinlich. Unser Wett Tipp heute richtet sich auf den Bereich darunter aus.

England - Malta Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 3:1 Italien (H), 1:0 Australien (H), 3:1 Schottland (A), 1:1 Ukraine (A), 7:0 Nordmazedonien (H).

Letzte 5 Spiele Malta: 1:3 Ukraine (H), 0:4 Italien (A), 0:2 Nordmazedonien (H), 1:0 Gibraltar (H), 0:1 Ukraine (A).

Letzte 5 Spiele England vs. Malta: 4:0 (A), 4:0 (A), 2:0 (H), 5:0 (H), 1:0 (A).

Passend dazu hat Malta in den sieben vorangegangenen Qualifikationsspielen jeweils Unter 4,5 Gegentore zugelassen. Zwei der drei Aufeinandertreffen mit England und Italien endeten mit drei bis vier Gegentoren (0:2, 0:4 vs. Italien, 0:4 vs. England). Im Gegenzug ging das Team von Trainer Michele Marcolini in fünf von sieben Partien ohne eigenen Treffer vom Feld. Das sollte gegen England ebenfalls der Fall sein. Die Three Lions stehen aktuell bei 4,0 erwartbaren Gegentoren und blieben in drei von sechs Qualifikationsspielen ohne Gegentor.

Der Schnitt von 3,2 erzielten Toren pro Partie fällt genau in den Bereich unserer anvisierten Wette. Zudem erzielte der englische Angriff in drei der vergangenen sechs Länderspiele zwischen drei und vier Tore. Solltet ihr den Bereich der Treffer dieser Partie etwas ausweiten, erhaltet ihr bei DAZN Bet ebenfalls ein ordentliches Angebot. Mit einer Wette auf „Gesamtzahl der Tore: 3-5″ könnt ihr immer noch eine Quote von 1,58 einsammeln.

Unser England - Malta Tipp: „Gesamtzahl der Tore: 3-4″

Mit 14,5 erwartbaren Toren bieten die Gastgeber die drittbeste Offensive der gesamten Qualifikation auf. Durchschnittlich erzielte England 2,42 xG pro Partie. Vor dem gegnerischen Tor ist keine Mannschaft effizienter als England (19,6 Prozent Schussverwandlungs-Quote), sodass wir einen souveränen Heimsieg erwarten. Mit einigen Ausfällen in der Offensive und dem Fakt, dass Malta in allen Qualifikationsspielen Unter 4,5 Gegentore zuließ, halten wir drei bis vier Tore der Three Lions für realistisch.