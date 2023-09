Everton – Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 17.09.2023

Unser Everton - Arsenal Tipp zum Premier League Spiel am 17.09.2023 lautet: Im Match der Gegensätze sehen wir den Vizemeister klar vorne und tendieren zu einem Gunners-Sieg.

Everton war zuletzt bei Aufsteiger Sheffield zu Gast und kam nicht über ein 2:2 hinaus. Dabei gingen die Toffees durch Abdoulaye Doucouré in Front. Am Ende reichte es aber in einem Spiel, das auf beiden Seiten Chancen mit sich brachte, nur zu einem 2:2. Arsenal lud kürzlich zum Spitzenspiel mit den Red Devils. Nachdem die Gäste aus Manchester in Front gingen, glichen die Gunners fast im direkten Gegenzug aus. Die Entscheidung durch Declan Rice und Gabriel Jesus wurde aber erst in der elfminütigen Nachspielzeit herbeigeführt.

Im Goodison Park sehen wir die Rot-Weißen als Favoriten und tendieren zu einer Wette auf den Auswärtssieg. Darüber hinaus ist mit zwei oder mehr Toren zu rechnen. Für diese Konfigurator-Wette hält Bet365 eine Quote von 1,70 bereit.

Darum tippen wir bei Everton vs Arsenal auf „Sieg Arsenal & mehr als 1 Tor“:

Everton hat beide Heimspiele in dieser Saison verloren.

Die Gunners sind das auswärtsstärkste Team der letzten Spielzeit (12S, 3U, 4N).

Arsenal hat einen deutlich besseren Kader und besticht anhand des mehr als dreifachen Marktwerts.

Everton vs Arsenal Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt lässt kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Gunners zu. Der Auswärtssieg bringt eine Everton Arsenal Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,50 mit sich.

Tipp-Freunde, die jedoch die Mannen aus Liverpool in der Pflicht sehen, dürfen sich im Erfolgsfall auf den bis zu sechsfachen Wetteinsatz freuen. Selbst das Remis bringt Werte von bis zu 4,50 mit sich. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ ist mit einem offensiv geführten Duell zu rechnen, in dem laut Wettanbieter Bewertung drei oder mehr Tore fallen könnten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Everton vs. Arsenal Prognose: Bleiben die Toffees weiterhin sieglos in der neuen Saison?

Bereits im Vorjahr ist Everton nach 31 Jahren Erstklassigkeit nur knapp dem Abstieg entgangen. Zum Ende der Saison betrug der Vorsprung auf die Abstiegszone lediglich zwei Punkte. In diesem Jahr wurde der Saisoneinstieg gehörig in den Sand gesetzt.

Die ersten drei Spieltage gingen gegen Fulham (0:1), Aston Villa (0:4) und Wolverhampton (0:1) verloren. Zuletzt sollten zumindest mit Aufsteiger Sheffield die Punkte nach einem 2:2 geteilt werden.

Auf heimischem Boden wartet die Elf von Trainer Sean Dyche weiterhin auf den ersten Punktgewinn bzw. den ersten Treffer. Bereits im Vorjahr gehörten die Toffees zu den schwächsten Heimteams der Liga und mussten mehr als 50 Prozent der Ansetzungen auf heimischem Boden mit einer Niederlage abschreiben.

Nachdem die Gunners die im letzten Jahr teils sicher geglaubte Meisterschaft verspielten, wurde in dieser Saison für einen guten Einstieg gesorgt. Nach wie vor ist die Elf von Trainer Mikel Arteta ungeschlagen. Dabei kamen gegen Nottingham (2:1), Crystal Palace (1:0) und Manchester United (3:1) Siege zustande. Mit Fulham wurden die Punkte geteilt.

Everton - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Everton: 2:2 Sheffield (A), 2:1 Doncaster (A), 0:1 Wolverhampton (H), 0:4 Aston Villa (A), 0:1 Fulham (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:1 Manchester United (H), 2:2 Fulham (H), 1:0 Crystal Palace (A), 2:1 Nottingham (H), 4:1 n.E. Manchester City (A)

Letzte Spiele Everton vs. Arsenal: 0:4 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 1:5 (A), 2:1 (H)

Die Rot-Weißen waren im Vorjahr das auswärtsstärkste Team und setzten sich fast in zwei Drittel ihrer Auswärtsspiele durch (12S, 3U, 4N). 13 der 19 Ansetzungen in der Fremde endeten mit zwei oder mehr Toren. Bei Everton endeten 12 der 19 Heimspiele im Vorjahr mit mehr als 1,5 Toren. Am letzten Spieltag gelang auch Neuzugang Declan Rice, der für über 110 Millionen Euro aus West Ham gekommen war, der erste Treffer. Ob nun der Knoten bei ihm geplatzt ist, bleibt abzuwarten.

Arsenal giert nach einem Champions-League-Rang und kann sich bei der zahlreichen Konkurrenz keine Fehler leisten. Zumal die letzten Leistungen im Goodison Park mit vier Niederlagen und einem Remis alles andere als überzeugend waren. Sportwetten-Fans, die ihre Everton Arsenal Wetten mit einem mobilen Endgerät spielen möchten, können dies direkt mit der Bet365 App machen.

Unser Everton – Arsenal Tipp: Sieg Arsenal & mehr als 1 Tor

Beide Mannschaften könnten kaum unterschiedlicher in die neue Saison gestartet sein. Everton wartet weiterhin auf den ersten Sieg, während Arsenal zehn Punkte aus vier Spielen holte.

Vor allem offensiv ist der Vize-Meister mit acht Toren nicht zu unterschätzen. Der Abwehrverbund hielt aber nur in einem der vier Premier-League-Duelle hinten die Null.