Fiorentina - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Fiorentina - AS Rom Tipp zum Serie A Spiel am 28.05.2023 lautet: Es scheint so, als hätten beide Teams die Liga-Saison schon abgehakt. So spricht im direkten Duell vieles für ein torarmes Spiel auf Augenhöhe.

Die Fiorentina hat in dieser Saison gleich in zwei Wettbewerben das Finale erreicht. Der Traum vom „Double“ ging aber schon am Mittwochabend zu Ende. Im Endspiel der Coppa Italia kassierten die Violetten eine knappe 1:2-Pleite gegen den Champions-League-Finalisten Inter Mailand. Bevor für die „Lilien“ dann am 7. Juni das nächste Endspiel in der UEFA Conference League gegen West Ham ansteht, gilt es die Serie-A-Saison noch zu Ende zu bringen. Am Samstag empfängt man die Mannschaft der AS Roma, die ihrerseits das Finale der UEFA Europa League erreicht hat. In diesem Duell sehen die Buchmacher die Hausherren sogar leicht vorne. Wir spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Fiorentina vs AS Rom auf „Unter 2,5 Tore“:

In den vergangenen 5 Heimspielen von Florenz wurde der Wert „2,5 Tore“ lediglich einmal übertroffen.

In den letzten 5 Pflichtpartien der AS Roma fielen nur einmal mehr als 2 Tore.

Die jüngsten beiden Vergleiche endeten mit einem 2:0-Heimsieg.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fiorentina vs AS Rom Quoten Analyse:

Florenz steht vor dem vorletzten Spieltag auf dem elften Tabellenplatz und wird mit zehn Punkten Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang die Saison irgendwo im grauen Mittelfeld beenden. Die AS Roma wäre als Tabellensechster aktuell für die kommende UEFA Conference League qualifiziert.

Trotzdem sind die Gäste für die Top-Buchmacher bei der Fiorentina vs AS Rom Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,81 die leichten Außenseiter. Ein Erfolg der Hausherren wird mit durchschnittlichen Quoten von 2,62 belohnt.

Fiorentina vs AS Rom Prognose: Wer kann sich nochmal motivieren?

Florenz kehrte mit der laufenden Saison zum ersten Mal seit der Spielzeit 2016/17 in den Europapokal zurück. Nun haben die „Lilien“ nach dem Vorjahres-Erfolg der AS Roma gleich die Chance, den Conference-League-Pokal wieder zurück nach Italien zu holen. Am Mittwoch im Pokal-Endspiel gegen Inter waren die Violetten früh in Führung gegangen. Doch mit einem Doppelpack des formstarken Weltmeisters Lautaro Martinez drehten die „Nerazzurri“ die Partie noch vor der Pause.

Im zweiten Durchgang zeigte die Fiorentina dann wieder ihren unter Coach Vincenzo Italiano praktizierten offensiven, riskanten und angriffslustigen Fußball. Ein Treffer wollte aber nicht mehr gelingen. In der Liga hatte die ACF mit nur 23 Punkten schon in der Hinrunde zu viele Punkte liegengelassen. So kann man 2022/23 den siebten Platz aus der Vorsaison nicht mehr wiederholen.

Jose Mourinho hat einen Plan, wie er die AS Roma zurück in die Champions League führen will. „The Special One“ setzt dabei voll auf die Karte Europa League. Hier stehen die Römer am 31. Mai im Finale gegen Rekordgewinner Sevilla. Der portugiesische Coach vertraut auf seine makellose Bilanz in Europapokal-Endspielen mit fünf Siegen in fünf Partien. In der Serie A hätten die Giallorossi auch durchaus ein CL-Ticket lösen können.

Doch seit sechs Ligaspielen sind die Hauptstädter hier mit vier Remis und zwei Niederlagen ohne Sieg. In der Rückrunden-Tabelle findet man „La Lupa“ mit 23 Punkten aus 17 Spielen lediglich auf einem enttäuschenden zwölften Rang. Der Rückstand auf den ersten Königsklassen-Rang ist mit vier Punkten somit zwei Spieltage vor dem Saisonende wohl nicht mehr aufzuholen.

Fiorentina - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 1:2 Inter Mailand (H), 1:1 FC Turin (A), 3:1 FC Basel (A), 2:0 Udinese (H), 1:2 FC Basel (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:2 Salernitana (H), 0:0 Leverkusen (A), Bologna (A), 1:0 Leverkusen (H), 0:2 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Fiorentina vs AS Rom: 0:2 (A), 2:0 (H), 1:3 (A), 1:2 (H), 0:2 (A)

Sechs der letzten sieben Vergleiche beider Vereine in der Serie A gingen an die AS Roma. Der einzige Sieg der Lilien war am 36. Spieltag der Vorsaison ein 2:0 daheim. Zwei Heim-Dreier in Folge gegen die Römer glückten den Violetten seit 1994 nicht mehr. Seit der Saison 2019/20 haben die Giallorossi gegen keinen Gegner mehr Liga-Siege gefeiert als gegen die ACF. Allerdings sind die Hauptstädter auch das Team, gegen welches die Fiorentina am häufigsten die Punkte geteilt hat (60 Mal).

Unser Fiorentina - AS Rom Tipp: Unter 2,5 Tore

Für beide Teams haben natürlich die bevorstehenden Europapokal-Finalspiele die größte Bedeutung. Die AS Roma müsste für den Fall einer Final-Niederlage eigentlich noch einen Platz unter den Top 6 absichern. Aber es scheint nicht so, als habe das eine Mannschaft mit Jose Mourinho als Trainer nötig. Am Ende fällt ein Ergebnistipp schwer. Stattdessen rechnen wir eher mit einem engen und defensiv geprägten Spiel.