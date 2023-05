Fiorentina - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 24.05.2023

Unser Fiorentina - Inter Mailand Tipp zum Coppa Italia Spiel am 24.05.2023 lautet: Beide Mannschaften haben in dieser Saison die Chance auf zwei Titel. Das Finale, das dritte Duell der Saison, findet auf neutralem Boden statt und könnte erneut für große Spannung sorgen.

Erleben wir gerade die Renaissance der Serie A? Alle drei europäischen Finalspiele finden in dieser Saison mit Beteiligung einer italienischen Mannschaft statt. Fiorentina und Inter Mailand sind zwei der angesprochenen drei Vereine. Vor ihren internationalen Auftritten bekommen beide die Möglichkeit, sich im Coppa-Italia-Finale um einen nationalen Titel zu bemühen. Wir gehen im dritten Duell dieser Spielzeit von einer ausgeglichenen Partie aus und setzen auf „Beide Teams treffen“. Betano verteilt dafür eine Wettquote von 1,80 .

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Inter Mailand auf „Beide Teams treffen“:

Fiorentina vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Das Finale der Coppa Italia findet gegen eben jenes Team statt, das als einziges in der zweiten Saisonhälfte öfter traf: Inter Mailand (29).

Fiorentina vs Inter Mailand Prognose: „Gerne im gegnerischen Strafraum“

Der neunte Tabellenplatz ändert nichts an der attraktiven Spielweise des AC Florenz. Die Gigliati können teilweise berauschenden Fußball spielen und stehen für einen mutigen Ansatz. Laut der Statistik „Field Tilt“ haben sie in ihren Ligaspielen den höchsten anteiligen Ballbesitz im Angriffsdrittel (66,43 Prozent).

Die Mannschaft aus der Toskana hat in der Regel nicht nur viel Ballbesitz (56,3 Prozent in der Liga), sondern versucht auch, damit zu attackieren. Oftmals führt der Weg zielstrebig in die Offensive. 60 direkte Angriffe werden im italienischen Oberhaus nur vom AC Milan (82) übertroffen.