Freiburg - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 16.09.2023

Unser Freiburg - Dortmund Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.09.2023 lautet: Freiburg und Dortmund sind mit einem Negativerlebnis in die Länderspielpause gegangen. Da sich der BVB im Breisgau wohlfühlt, dürfte den Gästen am ehesten die Wiedergutmachung gelingen.

Den Saisonstart hat man sich Dortmund etwas anders vorgestellt. Vor allem nach der tollen Vorsaison, als man die Meisterschaft nur knapp verpasst hatte. Doch der BVB steht aktuell mit fünf Punkten aus drei Spielen nur auf Rang 9. Gegen vermeintlich kleine Gegner wie Bochum und Heidenheim reichte es nur zu zwei Unentschieden. Diese Bilanz soll dringend aufpoliert werden.

Am Samstag zu Gast beim SC Freiburg sind die Dortmunder aus Sicht der Wettquoten schon mal die Favoriten. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,62 bei Betano für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Dortmund auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Freiburg konnte nur 5 von 46 Duellen gegen den BVB für sich entscheiden

In den letzten 6 Aufeinandertreffen fielen 26 Tore

Die jüngsten 3 Begegnungen gewann Dortmund mit einem Torverhältnis von 13:3.

Freiburg vs Dortmund Quoten Analyse:

Auch wenn Freiburg zuletzt recht heimstark war und der BVB sich in der Fremde eigentlich nicht ganz so wohlfühlt, schicken die besten Wettanbieter die Gäste am Samstag als leichte Favoriten ins Rennen.

Das hat natürlich auch mit dem direkten Vergleich zu tun. Bei der Freiburg vs Dortmund Prognose gibt es für einen Auswärtssieg durchschnittliche Quoten von 2,15. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 3,17 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Dortmund Prognose: Wem glückt die Wiedergutmachung?

Am letzten Spieltag zu Gast in Stuttgart wollten die Freiburger eigentlich ihren guten Start in die neue Saison nach zwei Siegen aus zwei Spielen ausbauen. Doch beim VfB waren die Männer von Coach Christian Streich unkonzentriert, behäbig und kamen fast immer einen Schritt zu spät, zudem wehrten sich die Breisgauer nicht gegen das drohende Unheil. So setzte es eine bittere 0:5-Schlappe. Aktuell lässt das Team die nötige Stabilität vermissen. Dabei hatte der Trainer jüngst eine Startelf ohne Neuzugänge aufs Feld geschickt.

Hier müssten Abläufe und Automatismen eigentlich greifen. Trotzdem dürfte die Leistung ein Ausrutscher gewesen sein. Das soll vor eigenem Publikum bestätigt werden. Daheim kassierte der Sport-Club in den letzten 17 Heimspielen nur zwei Niederlagen. In diesem Zeitraum kassierte der SCF daheim auch nur zehn Gegentore. In der Offensive ruhen die Hoffnungen auf Junior Adamu. Der Sechs-Millionen-Euro-Einkauf aus Salzburg könnte gegen den BVB sein verspätetes Bundesliga-Debüt feiern.

Zur Pause daheim gegen Aufsteiger Heidenheim lag der BVB mit einer 2:0-Führung eigentlich auf Kurs. Dann aber stellten die Gäste auf ein 4-4-2 mit Raute um. Zudem lief der FCH intensiver mit zwei Spielern an. Wie auch in der Woche zuvor gegen Bochum konnten die Dortmunder die körperliche Gangart des Gegners nicht richtig annehmen und ließen sich überrumpeln. So reichte es am Ende doch nur zu einem 2:2-Unentschieden.

Der holprige Start der Borussia hat einige Gründe. Einige Spieler sind außer Form und haben auch Probleme mit der Fitness. Auch die Spieler von der Bank konnten keine entscheidenden Impulse mehr einbringen. Zudem ist aktuell kein wirkliches Konzept erkennbar. Hinzu kommen taktische Disziplinlosigkeiten. Fünf Punkte aus drei Spielen bedeuten den schwächsten Start seit 14 Jahren. Nun geht es auswärts weiter, wo man nur eines der letzten sechs Gastspiele gewinnen konnte.

Freiburg - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:0 KSC (A), 0:5 VfB Stuttgart (A), 1:0 Werder Bremen (H), 2:1 Hoffenheim (A), 2:0 Oberachern (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:2 Heidenheim (H), 1:1 Bochum (A), 1:0 Köln (H), 6:1 Schott Mainz (A), 3:1 Ajax Amsterdam (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Dortmund: 1:5 (A), 1:3 (H), 1:5 (A), 2:1 (H), 2:1 (H)

Die Freiburger sind ein Lieblingsgegner der Dortmunder. In 46 Duellen ging der BVB nur fünf Mal als Verlierer vom Platz. Gegen keine andere Mannschaft kassierten die Breisgauer im eigenen Stadion so viele Gegentore wie gegen die Schwarz-Gelben (46). Die letzten drei Aufeinandertreffen gewann die Borussia mit einem gesamten Torverhältnis von 13:3.

Im Jahr 2021 hatte Dortmund aber zwei Gastspiele in Folge beim SCF mit 1:2 verloren. Doch auch Christian Streich musste als Trainer gegen keinen anderen Klub so viele Niederlagen hinnehmen wie gegen den BVB (16 von 21). In den letzten sechs Vergleichen wurde der Wert „2,5 Tore“ immer übertroffen. Fallen auch dieses Mal mindestens drei Treffer, gibt es bei Betano dafür eine Quote von 1,52. Für Tipps bei diesem Bookie empfehlen wir die Betano App.

Unser Freiburg - Dortmund Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Beide Teams sind am Samstag auf Wiedergutmachung aus. Vieles spricht für ein enges Duell. Da der Sport-Club ein Lieblingsgegner des BVB ist, sehen wir die Gäste knapp vorne und trauen Dortmund mindestens einen Punkt zu. Dabei dürften auch ein paar Tore fallen.