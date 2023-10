Fulham - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 02.10.2023

Unser Fulham - Chelsea Tipp zum Premier League Spiel am 02.10.2023 lautet: Am kommenden Montag empfangen die Cottagers die Blues im heimischen Stadion. In einem Aufeinandertreffen zweier schwacher Offensiven erwarten wir nicht allzu viele Tore im Spiel.

London-Derby im Craven Cottage! Chelsea strauchelt wieder einmal in der Saison, nach sechs Spieltagen stehen die Blues mit nur fünf Punkten auf dem 14. Platz der Tabelle. Mit drei Punkten mehr steht Fulham auf dem elften Platz der Tabelle und spielte bisher eine sehr ausgeglichene Saison.

Beide Teams konnten erst fünf Tore in den ersten sechs Begegnungen erzielen, Chelsea blieb in den letzten drei Ligaspielen sogar ohne einen einzigen Treffer. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,05 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Fulham vs Chelsea auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Fulham verlor in der vergangenen Spielzeit kein Spiel gegen Chelsea und gewann zu Hause mit 2:1.

Beide Teams treffen in der aktuellen Saison nur 0,8 Mal im Schnitt pro Ligaspiel.

Chelsea gewann saisonübergreifend keines der letzten 4 Gastspiele in der Premier League.

Fulham vs Chelsea Quoten Analyse:

Die Blues gehen bei den besten Buchmachern mit deutscher Lizenz als Favorit in die kommende Begegnung, bei einem Sieg der Gastmannschaft wird eine Quote von 2,00 angeboten. Ein Sieg des Heimteams bringt auf dem Drei-Weg-Markt eine Quote von 3,75, eine Punkteteilung wird dagegen mit 3,40 etwas wahrscheinlicher gesehen.

Ganz nachvollziehen können wir das nicht. Zwar ist Chelsea auf dem Papier dem kleineren Nachbarn überlegen, was auch der Marktwert des Teams von 925 Millionen Euro zeigt. Der kolportierte Marktwert der Cottagers liegt bei knapp 300 Millionen Euro um ein Vielfaches niedriger. Jedoch konnten die Blues ihre PS schon länger nicht mehr auf den Platz bringen und beendeten auch die vergangene Saison in der Tabelle hinter Fulham. Wer jedoch trotzdem daran glaubt, dass die Torflaute Chelseas gegen Fulham ein Ende findet, der kann dies auch auf mobilem Wege über die Sportwetten Apps tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fulham vs Chelsea Prognose: Eine Begegnung auf Augenhöhe im Mittelmaß!

Beide Teams landeten in der vergangenen Saison im Niemandsland der Tabelle und hatten mit der Qualifikation für internationale Turniere genauso wenig zu tun wie mit dem Abstiegskampf. Während Fulham als damaliger Aufsteiger jedoch sehr zufrieden mit einem respektablen zehnten Tabellenplatz gewesen sein dürfte, stand der FC Chelsea am Ende auf Rang 12 und lief den eigenen Anforderungen meilenweit hinterher.

Mit 38 Toren in 38 Ligaspielen stellten die Blues auch vergangene Saison schon eine der schwächsten Offensiven. Die Cottagers kamen mit 55 Treffern auf 1,44 Tore pro Spiel.

An Ballbesitz mangelt es den Blues in der aktuellen Saison nicht, mit 67 Prozent halten sie den Ball länger in den eigenen Reihen als jedes andere Team der Liga, können jedoch daraus viel zu wenig Chancen kreieren.

Fulhams Offensive stottert jedoch nicht minder, mit insgesamt 18 Torschüssen in den ersten sechs Partien stehen die Mannen von Trainer Marco Silva auf Platz 18 im Liga-Vergleich, zudem gewinnt man mit durchschnittlich fünf die wenigsten Dribblings pro Partie.

Fulham - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fulham: 2:1 Norwich (Pokal, H), 0:0 Crystal Palace (A), 1:0 Luton (H), 1:5 Manchester City (A), 5:3 n.E. Tottenham (Pokal, H)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:0 Brighton (Pokal, H), 0:1 Aston Villa (H), 0:0 Bournemouth (A), 0:1 Nottingham (H), 2:1 Wimbledon (Pokal, H)

Letzte 5 Spiele Fulham vs. Chelsea: 0:0 (A), 2:1 (H), 0:2 (A), 0:1 (H), 1:2 (H)

Im direkten Vergleich wird der FC Chelsea seiner Favoritenrolle deutlich gerecht. In insgesamt 54 Premier-League-Duellen zwischen den beiden Teams konnte Fulham überhaupt nur vier Mal gewinnen. Chelsea ging 33 Mal als Sieger vom Platz, 17 Mal stand ein Remis am Ende zu Buche. Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass die meisten dieser Siege schon einige Jahre zurückliegen, als die Blues noch für Angst und Schrecken im englischen Oberhaus sorgten und ihren Trophäenschrank mit Titel füllten.

Diese Zeiten sind nicht erst seit dieser Saison vorbei, den letzten Meistertitel konnten die Londoner in der Saison 2016/17 einfahren, seitdem mussten die Blues sich schon früh aus den jeweiligen Titelrennen in der Premier League verabschieden. Anfängern in der Welt der Sportwetten empfehlen wir einen Blick auf unseren Wettanbieter Vergleich, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen.

Unser Fulham - Chelsea Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Zwei der schwächsten Offensiven der Liga treffen in der Begegnung am Montagabend aufeinander. In Spielen der Blues in dieser Saison fallen nur 1,8 Tore pro Partie, zudem traf Chelsea in der Hälfte aller Spiele nicht ins gegnerische Tor. Auch Fulham traf im Schnitt weniger als einmal pro Partie. Wir erwarten daher ein torarmes Spiel, selbst eine torlose Punkteteilung wäre keine große Überraschung im kommenden London-Derby.