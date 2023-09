Fürth – Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 23.09.2023

Die Mittelfranken gastierten kürzlich beim Club in Nürnberg. Dabei legten die Gäste einen Blitzstart hin und brauchten nur acht Minuten, um durch Innenverteidiger Damian Michalski in Front zu gehen. Ein Foulelfmeter sorgte jedoch für den Ausgleich der Hausherren. Karlsruhe kam ähnlich wie die Spielvereinigung am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse gegen Kaiserslautern nicht über ein Remis hinaus. Dabei gerieten die Hausherren frühzeitig in Rückstand und glichen durch Marvin Wanitzek vom Elfmeterpunkt aus.

Aufgrund des Heimvorteils visieren wir eine Wette auf den Heimsieg an, schließen aber das Remis nicht gänzlich aus. Darüber hinaus rechnen wir mit mehr als 1,5 Toren. Die mittels Bet-Builder abgeschlossene Wette bringt bei Mobilebet eine Quote von 1,55 mit sich.

Darum tippen wir bei Fürth vs Karlsruhe auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Fürth verlor saisonübergreifend nur 2 der letzten 17 Heimspiele in der 2. Bundesliga (9S, 6U).

Karlsruhe behielt saisonübergreifend in nur einem der vergangenen 9 Liga-Duelle die Oberhand (2U, 6N).

Unabhängig vom Austragungsort endeten die letzten 6 Kräftemessen zwischen beiden Teams mit mehr als 1,5 Toren.

Fürth vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine leichte Tendenz zum Heimsieg ab. Ein Umstand, der anhand einer Quote von durchschnittlich 2,15 bestätigt wird.

Da die letzten beiden Heimspiele gegen den KSC mit einem Remis ausgingen, kann dieses auch diesmal nicht ausgeschlossen werden. Wer mit einer erneuten Punkteteilung rechnet, darf sich über eine Fürth Karlsruhe Wettquote in Höhe von ca. 3,60 freuen. Im Sportwetten Anbieter Vergleich gibt es eine ganze Reihe von Bookies, die darüber hinaus von drei oder mehr Toren ausgehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs. Karlsruhe Prognose: Teilen beide Konkurrenten zum dritten Mal am Stück in Fürth die Punkte?

Die Mittelfranken legten einen Traumstart in die neue Saison hin und setzten sich gegen Paderborn mit 5:0 durch. Im Anschluss sollte es aber steil bergab gehen. Lediglich zwei Punkte brachten die jüngsten fünf Liga-Paarungen mit sich. Diese wurden gegen St. Pauli (0:0) und zuletzt in Nürnberg (1:1) geholt.

In der Tabelle rangiert die Elf von Trainer Alexander Zorniger nur mehr auf dem Relegationsplatz.

Auf heimischem Boden sind die „Kleeblätter“ nicht zu unterschätzen und behielten saisonübergreifend in neun der letzten 17 Heimspiele die Oberhand (6U, 2N). An offensiver Durchschlagskraft hat es gewiss nicht gemangelt. In 15 der 17 Heim-Partien stand ein eigener Treffer zu Buche.

Der KSC sicherte sich im vergangenen Jahr den 7. Tabellenplatz und träumt auch in dieser Saison von einem Rang im gesicherten Mittelfeld. Mit nur zwei Siegen in sechs Spielen dürfte es aber schwer werden, dort zu verweilen.

Fürth - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:1 Nürnberg (A), 1:3 Hannover (H), 0:5 Hertha (A), 0:0 St. Pauli (H), 1:0 Halle (A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:1 Kaiserslautern (H), 1:3 Düsseldorf (A), 2:0 Braunschweig (H), 0:1 Wiesbaden (A), 1:2 Saarbrücken (A).

Letzte Spiele Fürth vs. Karlsruhe: 1:2 (A), 1:1 (H), 2:2 (H), 2:3 (A), 1:2 (H).

Insbesondere auswärts tun sich die Karlsruher sehr schwer, in die Spur zu finden, und setzten sich nur in einem der vergangenen neun Auswärtsspiele in der 2. Bundesliga durch. Dem 3:2 beim VfL Osnabrück stehen auf der anderen Seite saisonübergreifend sechs Niederlagen und zwei Remis gegenüber. Trotz der schwachen Punkteausbeute ist ein gewisser Zug zum gegnerischen Kasten deutlich erkennbar. Nur in einer der letzten neun Liga-Paarungen in der Fremde wurde ein eigener Treffer verpasst.

Bereits seit Februar 2020 sitzt Christian Eichner auf der Trainerbank in Baden-Württemberg und kennt somit sein Team sehr genau. In dieser Saison könnte es für den Trainer jedoch sehr schwer werden, da der Kader gegenüber der vergangenen Spielzeit um satte 6,7 Millionen Euro an Marktwert verloren hat. Der von uns getestete Wettanbieter Mobilebet hält vor allem für Neukunden großartige Angebote für den Abschluss von Fürth Karlsruhe Wetten bereit und sorgt für einen problemlosen Einstieg.

Unser Fürth – Karlsruhe Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Hinter dem HSV (113) und Fortuna Düsseldorf (101) hat Greuther Fürth in dieser Saison die meisten Torschüsse (100) abgegeben. Trotzdem hält sich der Ertrag mit nur acht Treffern in Grenzen. Es bleibt abzuwarten, ob der Knoten gegen Karlsruhe platzt. Um die Abstiegszone zu verlassen, gilt es vor allem, die Chancenverwertung deutlich zu steigern.