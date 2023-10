Giants - Seahawks Tipp, Prognose & Quoten | 03.10.2023

Unser Giants - Seahawks Tipp zum NFL Spiel am 03.10.2023 lautet: Die Giants haben noch nicht in die NFL-Saison gefunden. Daheim gegen die Seahawks droht die nächste Pleite.

In der Vorsaison waren die Giants eine der positiven Überraschungen und zogen im ersten Jahr unter Coach Brian Daboll auch gleich in die Playoffs ein. In den ersten Spielen 2023 hatten die „G-Men“ aber große Probleme und bekamen vor allem gegen die Cowboys und die 49ers die Grenzen aufgezeigt. Im Monday Night Game von Week 4 wollen die New Yorker nun ihre Bilanz (1-2) aufbessern. Zu Gast im MetLife Stadium sind die Seattle Seahawks. Die Wettquoten lassen bei dieser Partie keinen wirklichen Favoriten erkennen, schlagen sich aber sogar leicht auf die Seite der Gäste.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und entscheiden uns mit einer Quote von 1,84 bei DAZN Bet für die Wette „Sieg Seahawks“.

Darum tippen wir bei Giants vs Seahawks auf „Sieg Seahawks“:

Die Seahawks konnten 5 der letzten 6 Vergleiche für sich entscheiden.

Seattle erzielte in den letzten beiden Spielen 37 Punkte.

Die Giants Defense gehört aktuell zu den schwächsten Abwehrreihen der NFL.

Giants vs Seahawks Quoten Analyse:

Bei den Buchmachern, darunter auch zahlreiche Wettanbieter mit deutscher Lizenz, gibt es bei der Giants vs Seahawks Prognose einen Spread von minus 1,5 Punkten für einen Auswärtssieg. Das Punkte-„Über/Unter“ wurde auf 47,5 Punkte festgelegt.

Damit wird ein Erfolg der New Yorker mit durchschnittlichen Quoten von 1,98 bezahlt. Gehen die Gäste aus Seattle spätestens nach der OT als Sieger vom Feld, gibt es dafür Quoten im Schnitt von 1,85.

Giants vs Seahawks Prognose: Bekommt NY seine Defense in den Griff?

Die Giants waren mit einem üblen 0:40 daheim gegen die Dallas Cowboys in die neue Saison gestartet. Zu Gast bei den Cardinals in Week 2 lag man auch schon 21 Punkte zurück, feierte dann aber ein historisches Comeback und siegte am Ende mit 31:28. Am vergangenen Wochenende sah New York zu Gast bei den 49ers ohne Saquon Barkley und Left Tackle Andrew Thomas jedoch erneut wieder kein Land und kassierte eine klare sowie verdiente 12:30-Pleite.

Große Probleme macht bisher die Defense der G-Men. Diese steht noch ohne Turnover da und kommt nur auf zwei Sacks in drei Spielen. Zudem ließ NY 138,0 Rushing Yards pro Spiel zu, der drittschwächste Wert in der NFL. Zudem gehört man bei den zugelassenen 3rd Downs (Platz 28), bei den QB Pressures (Platz 26) und mit 29 Missed Tackles zu den schwächsten Abwehrreihen der Liga. Auf der Gegenseite kann die O-Line ihren QB nicht gut beschützen und lässt in 39,4 Prozent der Dropbacks von Daniel Jones Pressure zu.

In Week 1 mussten die Seahawks eine bittere 13:30-Heimpleite gegen die Rams hinnehmen. Doch schon in Woche 2 kam Seattle besser in die Spur und siegte mit 37:31 bei den bisher starken Lions nach Overtime. Am vergangenen Spieltag gegen die Panthers musste Head Coach Pete Carroll gleich auf sieben Starter verzichten. Doch auf dem Boden erliefen die Hawks fast 100 Rushing Yards mehr als der Gegner (146:44). RB Kenneth Walker kam auf zwei Touchdowns. Kicker Jason Myers verwandelte fünf Field Goals.

Da war dann auch eine Interception von QB Geno Smith (23/36, 296 Yards, 1 TD) zu verkraften. Obwohl man am Ende auf 37 Punkte und 425 Yards kam, standen nur drei von 13 3rd Downs zu Buche. Die Third-Down-Conversion-Rate ist eine alte Schwachstelle der Hawks. Seit 2015 kam man hier ligaweit nie auf eine bessere Platzierung als Rang 16. Dafür hat sich aber die Run Defense, eine Achillesferse aus dem Vorjahr, verbessert. Mit 2,9 Yards per Carry steht Seattle aktuell auf Rang 3.

Giants - Seahawks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Giants: 12:30 49ers (A), 31:28 Cardinals (A), 0:40 Cowboys (H), 24:32 Jets (H), 21:19 Panthers (H)

Letzte 5 Spiele Seahawks: 37:27 Panthers (H), 37:31 Lions (A), 13:30 Rams (H), 15:19 Packers (A), 22:14 Cowboys (H)

Letzte 5 Spiele Giants vs Seahawks: 13:27 (A), 17:12 (A), 7:24 (H), 17:38 (A), 0:23 (H)

Beide Teams standen sich bisher 20 Mal gegenüber. Die Bilanz ist mit zehn Siegen für jedes Franchise komplett ausgeglichen. In New York haben die Hausherren die Nase mit 6-4 vorne.

Die Seahawks konnten aber fünf der letzten sechs Vergleiche für sich entscheiden. Darunter war auch das 27:13 in der Vorsaison am Lumen Field. Zudem wartet „Big Blue“ seit drei Heimspielen auf einen Sieg gegen die Hawks.

Es sieht nicht so aus, als würden Andrew Thomas und Saquon Barkley bis Montagabend fit werden. Das ist für die Hausherren natürlich ein großes Handicap. Zudem trifft die bisher schwache Giants-Defense auf eine Seahawks-Offense, die in den letzten beiden Partien jeweils 37 Punkte erzielte. Da Seattle zuletzt auf dem Boden auch recht stark war und im direkten Vergleich der letzten Partien klar die Nase vorne hat, rechnen wir auch in Week 4 der Saison 2023 mit den Gästen.