Gibraltar - Niederlande Tipp, Prognose, Quoten | 21.11.2023

Unser Gibraltar - Niederlande Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 21.11.2023 lautet: Zwischen Gibraltar und den Niederlanden geht es nur um die Höhe des Auswärtssieges. Wir rechnen bei unserem Wett Tipp heute mit einigen Toren in beiden Durchgängen.

In der Qualifikations-Gruppe B für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland sind schon alle Entscheidungen gefallen. Die beiden direkten Tickets für die Endrunde im kommenden Jahr gehen an Frankreich und die Niederlande. Der Tabellendritte Griechenland bekommt im März in den Playoffs eine weitere Chance. Am letzten Spieltag ist die Elftal nochmal beim großen Außenseiter Gibraltar zu Gast. Wenig überraschend ist Oranje Dienstag im Estadio do Algarve der haushohe Favorit.

Wir kommen natürlich zum gleichen Ergebnis, spielen aber mit einer Quote von 1,62 bei DAZN Bet die Wette „Beide Halbzeiten Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Gibraltar vs Niederlande auf „Beide Halbzeiten Über 1,5 Tore“:

In 3 Duellen gegen Gibraltar erzielten die Niederlande 16 Treffer

„Los Llanis“ haben in der laufenden EM-Quali schon 35 Gegentore kassiert

Die Elftal kommt in den 7 Partien der Gruppe B auf 11 Tore

Gibraltar vs Niederlande Quoten Analyse:

Gibraltar steht auf Platz 198 der Weltrangliste. Nur zwei UEFA-Nationen sind im FIFA-Ranking noch schlechter platziert. So treffen bei der Gibraltar vs Niederlande Prognose zwei Welten aufeinander.

Für einen Sieg der Gäste gibt es bei Buchmachern wie Interwetten nur die Mindestquote von 1,01.

Auf der Gegenseite erscheint ein Sieg der Hausherren aus Sicht der Bookies mit Quoten im Schnitt von 59,3 mehr als nur ein wenig unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gibraltar vs Niederlande Prognose: Gibt Oranje nochmal Vollgas?

Die Geschichte der Nationalmannschaft von Gibraltar ist nicht besonders reich an Erfolgen. Oft musste sich die Auswahl des kleinen Landes an knappen Niederlagen erfreuen. So verlor man in der Qualifikation für die EM 2024 daheim gegen Teams wie die Niederlande oder Frankreich nur mit 0:3. Die höchste Pleite war lange Zeit ein 0:9 daheim gegen Belgien im August 2017. Doch am Samstag war die Truppe von Coach Julio Cesar Ribas zu Gast bei Vizeweltmeister Frankreich.

Dabei wurden bei der Equipe Tricolore sogar ein paar Stammspieler geschont. Ab der 20. Minute spielten die Männer aus dem britischen Überseegebiet dann noch in Unterzahl. So lag man schon zur Pause mit 0:7 zurück. Am Ende setzte es eine historische 0:14-Pleite. Dieses Ergebnis war die höchste Niederlage einer Nation in der EM-Qualifikation. So steht Gibraltar nach sieben Spielen in der Gruppe B bei sieben Niederlagen und einem Torverhältnis von 0:35.

Die Niederlande waren in der Gruppe B der klare Favorit hinter Frankreich. Diesem Status wurde die Truppe von Coach Ronald Koeman auch gerecht. Beide Duelle gegen die „Equipe Tricolore“ wurden verloren, mit 0:4 und 1:2. Die anderen fünf Partien konnte die Elftal für sich entscheiden. Am Samstag wurde dann mit einem glanzlosen, aber verdienten 1:0-Heimsieg über Irland das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr eingetütet. Das Tor des Tages erzielte der Hoffenheimer Wout Weghorst.

Bondscoach Koeman hatte über die ganze Quali-Phase hinweg immer wieder verletzungsbedingt wichtige Spieler ersetzen müssen. So war die letztlich ungefährdete Qualifikation durchaus ein Erfolg. Normalerweise ist man von Oranje ein offensives und attraktives Spiel gewöhnt. In den letzten drei Länderspielen glückte allerdings jeweils nur ein Treffer. Dafür stand die Defensive recht sicher. Mit Ausnahme der beiden Partien gegen die Franzosen kassierten die Niederlande gerade mal ein Gegentor.

Gibraltar - Niederlande Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gibraltar: 0:14 Frankreich (A), 0:4 Irland (H), 0:4 Wales (A), 0:5 Griechenland (A), 0:1 Malta (A)

Letzte 5 Spiele Niederlande: 1:0 Irland (H), 1:0 Griechenland (A), 1:2 Frankreich (H), 2:1 Irland (A), 3:0 Griechenland (H

Letzte Spiele Gibraltar vs Niederlande: 0:3 (A), 0:6 (A), 0:7 (H)

Bei der Quali für die WM 2022 trafen Gibraltar und die Niederlande erstmals aufeinander. Die Elftal entschied beide Partien deutlich mit sechs und sieben Treffern für sich. Das Hinspiel in der laufenden Quali gewann Oranje „nur“ mit drei Toren Unterschied.

Fallen im Duell dieses Mal wieder mehr als vier Treffer, lohnt sich unserer Empfehlung nach eine Wette bei den besten Buchmachern, zu denen auch Betano mit einer Quote von 1,62 gehört.

Unser Gibraltar - Niederlande Tipp: Beide Halbzeiten Über 1,5 Tore

In dieser Partie steht nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Die Hausherren wollen sicher noch den Ehrentreffer in der laufenden Qualifikation erzielen. Ob das gegen die Niederlande klappt, ist allerdings mehr als fraglich. Denn die Elftal ist gegen Gibraltar noch ohne Gegentor und spielte in drei der letzten fünf Länderspiele zu Null. Auf der Gegenseite wird Oranje seine Offensive noch etwas in Schwung bringen wollen.