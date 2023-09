Girona - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Girona - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 30.09.2023 lautet: Girona fungiert als große Überraschung der aktuellen Saison. Im direkten Duell mit dem spanischen Rekordmeister rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten.

Der aktuelle Tabellenführer Girona gastierte am vergangenen Spieltag beim FC Villarreal. Dabei zeigten die Albirrojos Moral und drehten die Paarung durch die Treffer von Artem Dovbyk und Eric García zum 2:1-Endstand.

Real wurde kürzlich im heimischen Santiago Bernabeu gegen Las Palmas seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich dank zweier Tore von Lucas Vázquez und Brahim Díaz im ersten Durchgang verdient mit 2:0 durch. Wir visieren eine Wette auf den Markt „Beide Teams treffen“ zur einer Quote von 1,55 bei Oddset an.

Darum tippen wir bei Girona vs Real Madrid auf „Beide Teams treffen“:

Girona vs Real Madrid Quoten Analyse:

Der Drei-Wege-Markt räumt den Gästen aus Madrid leichte Vorteile ein. Eine Girona Real Madrid Wettquote von durchschnittlich 1,95 für den Auswärtssieg untermauert das. Girona ist neben Barcelona der einzige Erstligist, der weiterhin ungeschlagen ist. Eine Wette auf die Doppelte Chance 1X bringt eine durchschnittliche Quote von 1,83 mit sich.

Die Bookies, die wir unter anderem in unserem Wettanbieter Vergleich auch näher beleuchten, tendieren zu drei oder mehr Toren und trauen beiden Konkurrenten mindestens einen Treffer zu.

Girona vs. Real Madrid Prognose: Kann Real Girona vom Thron stoßen?

Die Elf von Trainer Míchel, der bereits seit Juli 2021 an der Seitenlinie der Blanquivermells steht, ist mit einem Remis gegen Real Sociedad (1:1) in die aktuelle La Liga-Saison gestartet. Im Anschluss konnten satte sechs Siege errungen werden.

Gegenüber der vergangenen Spielzeit verbesserte sich Girona um neun Ränge und beansprucht momentan den Platz an der Sonne. Wirkliche Chancen auf die Meisterschaft räumen die Bookies den Rot-Weißen aber nicht ein.

Drei Heimspiele brachten für die Míchel-Elf neun Punkte mit sich. Die Offensive ist im Estadi Montilivi eine Wucht und blickt auf neun Tore in den ersten drei Heimpartien zurück. Saisonübergreifend gab es in den vergangenen neun Begegnungen zu Hause immer mindestens ein Tor.

Girona - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Mit einem Triumph würden die Blancos demnach vorbeiziehen. In der Ferne ist der spanische Rekordmeister keineswegs zu unterschätzen. Immerhin drei der vier Auswärtsspiele in dieser Saison wurden gewonnen. Sieben Tore kamen in der aktuellen Spielzeit auf gegnerischem Boden zustande.