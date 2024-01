Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 22.01.2024

Die besten Handball EM Tipps heute am Montag, den 22.01.2024 zu den Duellen der Handball Europameisterschaft 2024. Erledigt Deutschland seine Pflichtaufgabe?

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 22.01.2024 lauten: Frankreich bekommt gegen Österreich einen Matchball für das Halbfinale, während für Deutschland gegen Ungarn nur der Sieg zählt. Ebenfalls haben wir das Duell Kroatien gegen Island im Wett Tipp heute.

Am 13. Tag der Handball EM 2024 kommt es ab 15:30 Uhr zu den Duellen in der Hauptrunden-Gruppe I. Die deutschen Hoffnungen auf das Halbfinale erhielten am vergangenen Spieltag einen massiven Dämpfer, als sich die DHB-Auswahl mit einem Unentschieden von Österreich trennte. Letztlich mussten sich Trainer Alfred Gislason und seine Spieler noch glücklich über das Remis schätzen, denn zwischenzeitlich lag Deutschland mit bis zu fünf Toren zurück.

Die Gastgeber müssen ihre ausstehenden Spiele gewinnen, um die Hoffnungen auf das Halbfinale zu wahren. Frankreich hingegen kann heute bereits sein Halbfinal-Ticket im Duell mit Österreich einlösen. Die Kroaten haben nur noch geringe Chancen auf das Halbfinale, während ihr Konkurrent Island bereits ausgeschieden ist.

Frankreich vs Österreich Prognose: Frankreich ist zu stark

Die Franzosen spielen ein souveränes Turnier und haben schon gegen Österreich den ersten Matchball für das Halbfinal-Ticket. Bislang ist die Auswahl von Guillaume Gille noch ungeschlagen (4S, 1U). Des Weiteren erzielte keine andere Nationalmannschaft der Hauptrunden-Gruppe I mehr Tore als der Tabellenführer (106). Insgesamt trafen die Franzosen 171 Mal und hatten dabei eine Trefferquote von 65 Prozent.

Während der Weltmeisterschaft 2021 trafen die beiden Nationen letztmals aufeinander. Es war eine deutliche Angelegenheit, denn Frankreich entschied das Duell mit 35:28 für sich. Ähnliches erwarten wir in diesem Vergleich. Frankreich hat die nötige individuelle Qualität, um die aggressive und offensive Verteidigung der Österreicher, die in jedem Spiel an ihre Grenze gehen, zu attackieren.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Österreich auf „Frankreich Über 33,5 Tore“

Frankreich erzielte die meisten Tore der Hauptrunden-Gruppe I (106)

Frankreich erzielte in 3 von 5 Spielen Über 33,5 Tore, zuletzt 2 Mal in Folge.

Frankreich hat die Mittel, um die aggressive Defensive der Österreicher zu bespielen.



Frankreich - Österreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 39:32 (H) Island, 34:32 (H) Kroatien, 33:30 (H) Deutschland, 26:26 (A) Schweiz, 39:29 (H) Nordmazedonien.

Letzte 5 Spiele Österreich: 22:22 (A) Deutschland, 30:29 (A) Ungarn, 33:33 (A) Spanien, 28:28 (A) Kroatien, 31:24 (H) Rumänien.

Letzte Spiele Frankreich vs. Österreich: 35:28 (A), 33:26 (A), 30:28 (H).



Deutschland vs Ungarn Prognose: Es wird eng

Die DHB-Auswahl tut sich in der Hauptrunde deutlich schwerer als noch in der Vorrunde. Hatte es gegen Island in letzter Sekunde noch zum Sieg gereicht (26:24), konnte sich die Gislason-Auswahl gegen Österreich nur noch zu einem 22:22 retten.

Das Unentschieden gegen Österreich könnte zu wenig sein, denn selbst wenn Deutschland die beiden abschließenden Hauptrunden-Spiele gewinnen sollte, ist das Halbfinale nicht sicher.

Bevor diese Gedanken aufkommen dürfen, muss erst das Duell mit Ungarn absolviert werden. Das wird schwer genug, denn die DHB-Auswahl konnte nur eines der letzten drei Duelle gewinnen und verlor alle drei mit einem Handicap von -2,5.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Ungarn auf „Sieg Ungarn (HC +2,5)“

Ungarn verlor keines der letzten 3 direkten Duelle mit Über 2,5 Toren Differenz.

Ungarn gewann 4 von 5 Spielen dieser Europameisterschaft.

Die Effizienz der DHB-Auswahl vor dem gegnerischen Tor ist zu schwach (59,4 Prozent).



Deutschland - Ungarn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 22:22 (H) Österreich, 26:24 (H) Island, 30:33 (A) Frankreich, 34:25 (A) Nordmazedonien, 27:14 (H) Schweiz.

Letzte 5 Spiele Ungarn: 29:26 (H) Kroatien, 29:30 (H) Österreich, 33:25 (A) Island, 28:27 (A) Serbien, 26:24 (H) Montenegro.

Letzte 5 Spiele Deutschland vs. Ungarn: 30:29 (H), 31:31 (H), 28:29 (H), 27:23 (H), 29:19 (H).



Kroatien vs Island Prognose: Letzte Chance für Kroatien

Kroatien begann die Europameisterschaft mit einem Feuerwerk, spielte sich gegen Spanien in Ekstase und gewann mit 39:29. Ungeschlagen ging es in die Hauptrunde, wo zwei knappe Niederlagen gegen Frankreich (32:34) und Ungarn (26:29) den Einzug ins Halbfinale stark gefährdeten.

Somit muss im Vergleich mit Island auf jeden Fall ein Sieg her, ansonsten sind jegliche Hoffnungen auf den Titel vom Tisch. Die Bilanz der letzten Aufeinandertreffen sollte den Kroaten, die sieben Duelle in Folge für sich entschieden, allerdings Mut machen.

Zudem erzielte Kroatien im Laufe der ersten fünf Spieltage mehr Tore (156) und hatte eine bessere Abschlussquote (69,3 Prozent) als Island (138, 58,5 Prozent). Das sollte Kroatien einen entscheidenden Vorteil geben.

Darum tippen wir bei Kroatien vs Island auf „Sieg Kroatien“

Kroatien gewann die vergangenen 7 Duelle gegen Island.

Island hat keine Chance mehr auf das Halbfinale, Kroatien hingegen schon.

Kroatien erzielte mehr Tore (156) und hat eine bessere Effizienz im Abschluss (69,3 Prozent).



Kroatien - Island Statistik & Bilanz: