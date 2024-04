Hannover - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 21.04.2024

Unser Hannover - St. Pauli Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.04.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute kommt es zum Duell zwischen Hannover und St. Pauli. Aufgrund der starken Defensiven auf beiden Seiten erwarten wir nicht viele Tore im Spiel.

Endspurt in der 2. Bundesliga! Hannover 96 benötigt dringend einen Sieg und Patzer der Konkurrenz, um im Kampf um den Relegationsplatz überhaupt noch ein Wörtchen mitreden zu können. Die 96er sind schwer zu schlagen, ließen bei zahlreichen Remis jedoch einige Punkte liegen. Auf der Gegenseite wird St. Pauli erpicht sein, die Tabellenführung zurück auf den Kiez zu holen. Wir gehen von einer Partie auf Augenhöhe mit eher weniger Toren aus.

Wir sehen die Hannoveraner in unserem Wett Tipp heute aufgrund des Heimvorteils leicht favorisiert. Das bringt uns zu unserer “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”-Wette mit einer Quote von 2,10 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Hannover vs St. Pauli auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

In keiner der letzten 5 Partien von Hannover wurden mehr als 3 Treffer erzielt.



In 5 der letzten 6 Duelle zwischen H96 und St. Pauli wurde die Marke von 3,5 Toren nicht überschritten.



Hannover verlor nur eines der letzten 12 Liga-Spiele.



Hannover vs St. Pauli Quoten Analyse:

Entgegen der aktuellen Formkurve sehen die Wettanbieter die Gäste aus Hamburg im Spiel gegen Hannover leicht favorisiert. So bekommt ihr für eine “Sieg St. Pauli”-Wette eine Quote in Höhe von 2,35 angeboten, während ein Tipp auf einen Heimsieg mit einer Quote von 3,00 etwas darüber liegt. Ein Remis steht derweil mit einer 3,35er Quote in den Büchern. In fünf der letzten sechs Spiele der 96er stand am Ende ein Unentschieden im Spielberichtsbogen, sodass ein Tipp auf ein weiteres Remis sicher nicht die schlechteste Idee wäre. Diesen könnt ihr auch ganz bequem über die übersichtliche Happybet App abgeben.

Dass beide Teams einen Treffer erzielen werden, wird indes als recht wahrscheinlich angesehen. So vergeben die Wettanbieter für eine entsprechende Wette Quoten im Bereich von 1,62.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs St. Pauli Prognose: Hält das Bollwerk von H96 im heimischen Stadion?

Das Heimteam Hannover 96 musste in der gesamten Saison erst sechs Niederlagen hinnehmen und verlor zu Hause erst ein Spiel. Dafür können sich die Mannen von Trainer Stefan Leitl als unangefochtene Unentschieden-Könige bezeichnen. Schon zwölf Mal mussten die 96er sich in dieser Spielzeit die Punkte mit ihren Gegnern teilen.

Der Rückstand auf den dritten Tabellenplatz beträgt daher weiterhin sieben Punkte. Sollten die dort platzierten Düsseldorfer also nicht schleunigst anfangen, Spiele zu verlieren, wird es sehr schwierig für Hannover, im Aufstiegskampf noch ein Wörtchen mitreden zu können. Vor heimischem Publikum stellen die Hannoveraner mit dem kommenden Gegner die beste Defensive der Liga und mussten erst 14 Gegentreffer in ebenso vielen Spielen einstecken.

Der FC St. Pauli thronte über weite Strecken der Saison auf dem ersten Platz der Tabelle, musste diesen jedoch nach zwei Niederlagen in Folge an Kiel abgeben. Die ersten Back-To-Back-Niederlagen der Saison für die Kiezkicker kommen also im Endspurt der Saison zur Unzeit. Bei einer Niederlage für St. Pauli könnten die Störche bis auf vier Punkte davonziehen.

Die Hamburger stellen nach wie vor die stärkste Defensive der gesamten Liga und hatten bisher im Schnitt pro Partie nur 1,1 Gegentreffer zu beklagen. Die Formkurve zeigt dabei nicht unbedingt in die richtige Richtung, so setzte es in den letzten sechs Spielen drei der vier Saisonniederlagen.

Hannover - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:0 Braunschweig (A), 1:1 Schalke (H), 3:0 Magdeburg (A), 1:1 Kaiserslautern (H), 1:1 Wiesbaden (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 3:4 Elversberg (H), 1:2 Karlsruhe (A), 2:1 Paderborn (H), 2:0 Nürnberg (A), 2:0 Hertha (H).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. St. Pauli: 0:0 (A), 0:2 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 1:0 (H).



Zum Duell zwischen Hannover und St. Pauli kam es im Rahmen der 2. Bundesliga schon 37 Mal. Die 96er konnten 17 dieser Partien gewinnen und mussten sich elf Mal geschlagen geben. In neun Duellen trennten sich die beiden Rivalen mit einem Remis. Im Schnitt wurden in all den Zweitliga-Duellen zwischen den Roten und den Kiezkickern 2,3 Tore erzielt. Das Hinspiel in dieser Saison endete mit einem torlosen Unentschieden, das wir uns auch im Rückspiel vorstellen könnten.

Noch wahrscheinlicher würden wir jedoch einen 1:1-Endstand ansehen, da beide Mannschaften eigentlich immer für einen eigenen Treffer zu haben sind. Eine Wette auf eben dieses Ergebnis würde eine Quote von 5,75 einbringen, sollte jedoch aufgrund des hohen Risikos am besten mit einer Freiwette ohne Einzahlung kombiniert werden.

Unser Hannover - St. Pauli Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Hannover 96 verlor keines der letzten sechs Liga-Spiele. In den vergangenen fünf Partien fingen sich die Gastgeber nie mehr als einen Gegentreffer ein und konnten zweimal eine Weiße Weste wahren. Auf der Gegenseite erlebt St. Pauli gerade die schwächste Phase der Saison und könnte die dritte Niederlage in Serie erleiden, zumal in den letzten sechs Auswärtsspielen gegen Hannover in der 2. Bundesliga nur ein Sieg gelang.