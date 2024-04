Heat - Bulls Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2024

Unser Heat - Bulls Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 20.04.2024 lautet: Im alles entscheidenden Play-In-Spiel der Eastern Conference um den 8-Seed empfangen im Wett Tipp heute die Miami Heat die Chicago Bulls. Wir sehen die Gastgeber klar im Vorteil.

Die Miami Heat unterlagen den favorisierten 76ers im ersten Spiel der diesjährigen Play-Ins denkbar knapp mit 104:105. Der kommende Gegner, die Chicago Bulls, ließ gegen die Hawks im anderen Spiel nichts anbrennen und gewann am Ende recht deutlich mit 131:116. Gegen die starke Defensive der Heat wartet ein deutlich härteres Stück Arbeit auf die Bulls.

Wir glauben nicht daran, dass die Qualität im Kader der Gäste ausreichen wird und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute “Sieg Heat” mit einer Quote von 1,65 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Heat vs Bulls auf “Sieg Heat”:

Das Net Rating der Heat ist um über 3 Punkte besser als jenes der Bulls.

Die Heat gewannen 3 der letzten 5 Spiele gegen die Bulls.

Miami stellte die fünftbeste Defensive der Liga in der abgelaufenen Regular Season.



Heat vs Bulls Quoten Analyse:

Die Heat gehen auch aus Sicht der Wettanbieter als Favorit in die Partie gegen die Chicago Bulls. So steht ein Heimsieg des Teams von Coach Spoelstra mit einer Quote von 1,65 in den Büchern. Dass die Bulls doch noch das Ticket für die Postseason buchen können, wird mit einer Quote in Höhe von 2,07 etwas unwahrscheinlicher gesehen.

Wie in den meisten Spielen der Heat, werden nicht allzu viele Punkte erwartet. Die Over-/Under-Line liegt im kommenden Match bei 209,5 Punkten und Quoten im Bereich von 1,87. In den letzten drei Duellen zwischen den beiden Teams wurde diese Marke jeweils um mindestens acht Punkte überschritten, sodass ein Tipp auf eine recht punktreiche Partie auch für die anstehende Begegnung eine Überlegung wert sein sollte. Falls ihr dies für euren Wettschein in Betracht zieht, kommt ihr hier zum Intertops Login.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heat vs Bulls Prognose: Kann Jimmy Butler spielen?

Jimmy Butler landete nach einem Layup im Spiel gegen die 76ers unglücklich und lief in der Folge etwas unrund. Der Flügelspieler biss jedoch auf die Zähne und beendete die Partie schließlich mit 19 Punkten, vier Rebounds, fünf Assists und konnte zudem in der Verteidigung mit fünf Steals glänzen. Gegen die Bulls steht “Jimmy Buckets” nun als fraglich im Injury Report und würde im wichtigen Match gegen die Bulls sehr fehlen.

Die Heat beendeten die Saison mit einer Bilanz von 46-36 und landeten damit auf dem achten Platz im Osten. Vor allem die Offensive blieb dabei mit einem Rating von 114,0 (Platz 21) über weite Strecken der Spielzeit oftmals Stückwerk und sollte sich für einen möglichen Playoff-Run deutlich steigern.

Die Chicago Bulls waren in dieser Hinsicht nicht viel besser unterwegs, kamen am Ende auf ein Offensiv Rating von 114,9 (Platz 19) und agierten auch am anderen Ende des Spielfeldes mit einem Defensiv Rating von 116,3 (Platz 21) deutlich unterdurchschnittlich. Das führte zu einem Net Rating von -1,5, was den 20. Platz im Ligavergleich bedeutete.

Die positive Überraschung in der Saison der Bulls war sicherlich die tolle Leistungssteigerung von Coby White. Der Guard konnte seinen Output in deutlich größerer Rolle auf fast 20 Punkte im Schnitt pro Partie steigern und überzeugte auch im Spiel gegen die Hawks mit 42 Punkten, neun Rebounds und sechs Assists auf ganzer Linie. Gegen die starke Verteidigung der Heat werden jedoch sämtliche Bulls-Spieler deutlich härter für ihre Punkte arbeiten müssen.

Heat - Bulls Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heat: 104:105 76ers (A), 118:103 Raptors (H), 125:103 Raptors (H), 92:111 Mavericks (H), 117:111 Hawks (A).

Letzte 5 Spiele Bulls: 131:116 Hawks (H), 119:120 Knicks (A), 129:127 Wizards (A), 127:105 Pistons (A), 117:128 Knicks (H).

Letzte 5 Spiele Heat vs. Bulls: 118:116 (H), 116:124 (H), 118:100 (A), 97:102 (A), 102:91 (H).



Die Bilanz zwischen den Heat und Bulls in der jüngeren Vergangenheit liest sich sehr ausgeglichen. So konnten beide Teams in den letzten zehn Spielen jeweils fünf Siege davontragen. Im Schnitt wurden in diesen Spielen 218,3 Punkte erzielt.

Ein wichtiger Faktor im kommenden Duell könnte der Wurf aus der Mitteldistanz werden. Nur ein Team in der gesamten Liga lässt mehr Midis in die Luft fliegen als das Team von Trainer Billy Donovan. Auf der anderen Seite sind die Heat dafür bekannt, in der Verteidigung eben diese Würfe den Gegnern wegzunehmen. Dabei lassen sie im Schnitt die drittwenigsten Mitteldistanz-Würfe auf den eigenen Korb zu.

Ihr möchtet euren Heat Bulls Tipp auf das spannende Duell gerne von unterwegs abgeben? Kein Problem! Wirf einfach einen Blick auf unsere Übersicht über die besten Sportwetten Apps auf dem Markt und such dir deinen eigenen Favoriten heraus.

Unser Heat - Bulls Tipp: Sieg Heat

Sollte Jimmy Butler mit von der Partie sein, sehen wir keinen einzigen Grund dafür, dass die Heat das Heimspiel gegen die Bulls aus der Hand geben könnten. Doch auch ohne den starken Wing sollte Miami in der Lage sein, den Spielfluss des Gegners durch die starke Defensive so weit zu stören, dass dieser nicht zu seinen Abschlüssen kommt. Zudem konnte Tyler Herro mit 25 Punkten gegen die 76ers teilweise überzeugen und dürfte mit seiner Creation und seinem Shooting auch ein wichtiger Faktor im Spiel gegen die Bulls werden.