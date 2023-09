Heidenheim - Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 17.09.2023

Unser Heidenheim - Bremen Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.09.2023 lautet: In einer Partie mit mindestens drei Toren schaffen es beide Teams auf die Anzeigetafel.

Noch immer wartet der 1. FC Heidenheim auf den ersten Bundesliga-Sieg seiner Vereinsgeschichte. Am vierten Spieltag dieser noch jungen Saison soll es nun endlich so weit sein, wenn der SV Werder Bremen in der Voith-Arena gastiert. Für den ersten FCH-Dreier gibt es durchaus einige Argumente.

Allerdings landeten die Bremer vor der Länderspielpause einen wahren Befreiungsschlag und kommen deshalb mit frischem Selbstvertrauen an die Ostalb. Wir erwarten daher ein munteres Hin und Her mit einigen Treffern und entscheiden uns deshalb für die Wette „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Bremen auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den letzten beiden Bundesliga-Spielen Heidenheims fielen insgesamt 9 Tore.

3 der bisherigen 4 Pflichtspiele der Bremer in dieser Saison endeten mit mindestens 4 Toren.

In den bisherigen Liga-Spielen des FCH fielen im Schnitt 3,7 Tore; in denen des SVW genau 3.

Heidenheim vs Bremen Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter können sich in diesem Duell nicht so recht auf einen Favoriten festlegen. Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg liegen dicht beieinander. Erhält man für einen Tipp auf den FCH Werte bis 2,45, werfen Wetten auf die Gäste Quoten bis 2,80 ab.

Sicherer sind sich die Bookies bei ihrer Einschätzung, ob wir hier ein torreiches Spiel sehen werden. Bei Wettquoten bis 1,55 für den Tipp darauf, dass beide Teams treffen und unwesentlich höheren Zahlen bis 1,65 für das „Over 2,5″ lautet die Antwort: Ja! Ein Treffer mehr, also genauer gesagt Wetten auf „Über 3,5 Tore“ liefern Quoten bis 2,55.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Bremen Prognose: Abwechslungsreiche Partie

Nach zwei Pleiten zum Saisonauftakt holte der 1. FC Heidenheim vor der Länderspielpause etwas überraschend einen Punkt im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Nachdem der FCH bereits nach 15 Minuten mit 0:2 hinten lag, kämpfte er sich doch noch einmal heran und erzielte dank eines kuriosen Elfmeters in der 82. Minute doch noch ein 2:2.

Eine Woche zuvor war es den Heidenheimern noch genau anders herum ergangen. Da führten sie im ersten Heimspiel ihrer Bundesliga-Geschichte bis zur 77. Minute mit 2:0 gegen Hoffenheim, verloren am Ende aber sogar noch mit 2:3.

Ihre ersten beiden Heimspiele verloren bislang nur drei Bundesliga-Neulinge: Karlsruhe (1963/64), die Stuttgarter Kickers (1988/89) und Greuther Fürth 2012/13. Ungern würde der FCH diese Liste erweitern. Schon jetzt steht aber fest: Mit nur einem Punkt nach drei Partien ist er der schlechteste Bundesliga-Debütant seit Energie Cottbus im Jahr 2000.

Die Cottbuser verloren seinerzeit gar alle ihre ersten drei Partien, holten aber am vierten Spieltag den ersten Sieg. In einer Kategorie ist Heidenheim allerdings Spitzenreiter: Die Kicker von der Ostalb erzielten drei ihrer vier Tore nach einer Standardsituation und damit so viele wie kein anderes Team. Alle vier Treffer erzielten sie in den letzten beiden Partien.

Heidenheim - Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:2 Dortmund (A), 2:3 Hoffenheim (H), 0:2 Wolfsburg (A), 8:0 Rostocker FC (A), 3:2 Hellas Verona (N)

Letzte 5 Spiele Bremen: 4:0 Mainz (H), 0.1 Freiburg (A), 0:4 Bayern (H), 2:3 Viktoria Köln (A), 1:2 Racing Straßburg (N)

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs Bremen: 2:1 (H), 0:3 (A), 2:2 (H), 0:0 (A), 1:4 (A)

Der SV Werder dürfte diese Statistik gelassen betrachten. Denn selbst hat er in den letzten sieben Bundesligaspielen kein Gegentor nach einem ruhenden Ball kassiert. Das ist Liga-Bestwert! In dieser Saison sind die Grün-Weißen eines von nur noch drei Teams, die keinen Gegentreffer nach einem Standard hinnehmen mussten.

Gelassener sind die Bremer sicherlich auch seit ihrem letzten Bundesligaspiel. Denn dieses gewannen sie mit 4:0 zu Hause gegen Mainz. Zuvor waren sie saisonübergreifend acht Pflichtspiele in Folge ohne Sieg geblieben und haben sieben dieser acht Partien verloren. Nun will man auch die negative Auswärtsserie beenden.

Auf des Gegners Platz hat der SVW seine letzten fünf Pflichtspiele alle verloren. Wir wären daher vorsichtig damit, hier auf einen Bremer Sieg zu tippen. Wer dies dennoch anstrebt, könnte hierzu gegebenenfalls den Interwetten Bonus verwenden. Beim FCH hat Werder allerdings noch nie gewonnen.

Sie gastierten dort bereits im DFB-Pokal (1:2), in der Relegation (2:2) und in ihrer Zweitligasaison 2021/2022 (1:2). Bei jedem der drei Gastspiele kassierten sie zwei Gegentreffer, konnten selbst aber auch stets treffen. Insgesamt ist das Head-to-Head mit je zwei FCH- und SVW-Siegen sowie zwei Remis bei 11:7 Toren für die Bremer ausgeglichen.

Unser Heidenheim - Bremen Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Nach unserer Einschätzung ist hier jeder Spielausgang denkbar, daher würden wir von Siegwetten Abstand nehmen. Der FCH erzielte in den beiden letzten Partien jeweils zwei Tore, während die Bremer allein in ihrem letzten Match vier Treffer erzielten. Beide wollen ein paar negative Serien beenden: Heidenheim will den ersten Bundesliga-Dreier, der SVW den ersten Auswärtssieg nach fünf Pflichtspiel-Niederlagen auf des Gegners Platz. Wir erwarten daher ein offensiv geführtes Spiel, bei dem es zu einigen Toren kommt.