Heidenheim - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten 20.04.2024

Unser Heidenheim - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.04.2024 lautet: Der Aufsteiger aus Heidenheim empfängt brandheiße Leipziger im heimischen Stadion und sollte in unserem Wett Tipp heute auch gegen die Favoriten aus Sachsen für mindestens einen eigenen Treffer gut sein.

Der 1. FC Heidenheim spielt eine bockstarke Aufstiegs-Saison und befindet sich mit 34 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Der Herausforderer aus Leipzig wurde den eigenen hohen Ansprüchen hingegen nicht immer in dieser Spielzeit gerecht, konnte sich in den vergangenen Wochen jedoch stabilisieren und steht momentan noch auf einem Champions-League-Platz.

Wir glauben an ein Tor auf beiden Seiten des Feldes, der Wett Tipp heute unserer Wahl lautet daher: “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,58 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs RB Leipzig auf “Beide Teams treffen”:

Heidenheim konnte nur in 5 der 29 Partien in dieser Saison keinen Treffer erzielen.

Leipzig traf in den letzten 6 Partien im Schnitt 3,0 Mal ins gegnerische Tor.

In 5 der letzten 6 Duelle zwischen Heidenheim und Leipzig trafen beide Teams mindestens einmal.



Heidenheim vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Roten Bullen aus Leipzig gehen standesgemäß als Favorit in die Partie gegen den Aufsteiger aus Heidenheim. Die Quote für einen Auswärtssieg wurde von den Buchmachern auf 1,44 festgelegt. Ein Heimsieg wird daher mit einer Quote von 6,25 als sehr unrealistisch erachtet.

Sollten die Gastgeber ein Remis oder einen Sieg gegen die Sachsen erkämpfen, winkt eine beachtliche Quote von 2,70. Aufgrund der Tatsache, dass dies gegen Stuttgart (3:3) und die Bayern (3:2) in den vergangenen Wochen gelang, könnte eine entsprechende Wette mit dem ODDSET Sportwetten Bonus noch lukrativer gestaltet werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs RB Leipzig Prognose: Kann Heidenheim mit der Offensiv-Power der Roten Bullen mithalten?

Der 1. FC Heidenheim steht mit 34 Punkten aus den ersten 29 Bundesliga-Partien auf dem zehnten Platz der Tabelle und kann sich somit berechtigte Hoffnungen auf einen Verbleib im Oberhaus der deutschen Fußballs machen. Die Heidenheimer zeigten sich als unangenehmer Gegner, vor allem gegen die Großen der Liga. So konnten in der Rückrunde weder Dortmund, Stuttgart noch Bayern einen Sieg gegen den Aufsteiger einfahren und auch der designierte Meister Leverkusen konnte sich nur knapp mit 2:1 durchsetzen.

Bester Torschütze in den Reihen der Schwaben ist in diesem Jahr Tim Kleindienst, der auf elf Treffer kommt. Linksaußen Jan-Niklas Beste führt seine Farben souverän in Sachen Torvorlagen mit zwölf Assists an.

Die Leipziger ließen vor allem zum Ende der Hinrunde und Beginn der Rückrunde einige Punkte liegen, als es drei Niederlagen in Serie setzte. Daher liegen die Sachsen mit 56 Punkten nur auf dem vierten Platz der Tabelle, mit einem Rückstand von sieben Zählern auf den VfB Stuttgart. Punktgleich auf dem fünften Platz liegt der BVB, mit dem sich aller Voraussicht nach ein Zweikampf um den letzten verbliebenen Champions-League-Platz geliefert werden muss.

Die Roten Bullen stellen mit 67 Toren den drittbesten Angriff und mit 34 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der gesamten Liga. In der Offensive konnte sich in dieser Spielzeit vor allem Neuzugang Lois Openda hervortun, der auf 22 Treffer und sechs Torvorlagen kommt.

Heidenheim - Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:1 Bochum (A), 3:2 Bayern (H), 3:3 Stuttgart (A), 1:1 Gladbach (H), 0:1 Augsburg (A).

Letzte 5 Spiele Leipzig: 3:0 Wolfsburg (H), 4:1 Freiburg (A), 0:0 Mainz (H), 5:1 Köln (A), 2:0 Darmstadt (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs. RB Leipzig: 1:2 (A), 1:3 (A), 1:1 (H), 1:0 (H), 1:1 (A).



Die Heidenheimer Offensive kommt vor allem in der zweiten Hälfte der Spiele ins Rollen. So konnten nach dem Pausenpfiff doppelt so viele Treffer erzielt werden wie in den ersten Hälften der Partien. Auch die Leipziger zeigten sich mit 39 Treffern in den zweiten Spielhälften etwas treffsicherer als vor dem Pausenpfiff mit 29 Toren. So könnte sich eine “Mehr Tore in der 2. Halbzeit”-Wette als lohnenswerte Alternative für euren Tippschein herausstellen, zumal diese ganz einfach als Freiwette ohne Einzahlung abgegeben wird.

Die 42 erzielten Saisontore des Aufsteigers sind in dieser Hinsicht recht außergewöhnlich, da kein Team der Liga im Schnitt seltener auf den gegnerischen Kasten schießt als die Heidenheimer (3,2 Torschüsse). Die Schwaben machen demnach aus wenigen Chancen ziemlich viel, sodass RB Leipzig gewarnt sein sollte, nicht allzu viele einfache Fehler zu begehen und den vermeintlichen Underdog auf die leichte Schulter zu nehmen.

Unser Heidenheim - RB Leipzig Tipp: Beide Teams treffen

In acht der letzten neun Spiele der Gastgeber erzielten beide Teams mindestens einen Treffer. Wir erwarten eine attraktive Partie mit klaren Vorteilen für die Roten Bullen, sehen die Heidenheimer jedoch immer in der Lage, gefährliche Nadelstiche zu setzen.