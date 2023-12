Hertha - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 03.12.2023

Unser Hertha - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass es in einem torreichen Match beide Teams auf die Anzeigetafel schaffen.

Wenn ein Bundesliga-Absteiger auf einen Aufsteiger aus der 3. Liga trifft, dann ist die Ausgangslage klar - sollte man zumindest meinen. Doch im Falle der Partie zwischen Hertha und Elversberg sind die Vorzeichen andere. Da sind es die Gäste, die aktuell die bessere Saison spielen und in der Tabelle auch höher platziert sind. Nach den letzten Ergebnissen der beiden Teams ist für uns allerdings jeder Spielausgang denkbar, weshalb wir von einer Siegwette Abstand nehmen.

Stattdessen entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,74 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Hertha vs Elversberg auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Die Hertha ist seit 5 Pflichtspielen ungeschlagen.

Elversberg hat nur eines der letzten 10 Zweitliga-Spiele verloren.

Die Berliner trafen in 11 ihrer letzten 12, die Gäste in 9 ihrer letzten 10 Pflichtspiele.

Hertha vs Elversberg Quoten Analyse:

Für uns etwas überraschend schlagen die Quoten der Online-Buchmacher ziemlich klar zu Gunsten der Gastgeber aus. Dem Namen nach sind sie zwar der Favorit, das war es dann aber auch. Wir hätten daher höhere Quoten erwartet als die rund 1,95, die es für Wetten auf einen Heimsieg gibt. Ein Tipp auf die SVE bringt Wettquoten bis 3,50.

Die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Quoten bis 1,88 ab. Unter Verwendung der NEObet Freiwette ohne Einzahlung ist diese Option absolut empfehlenswert. Ein Tor trauen die Bookies den Gästen jedenfalls zu. Der Wettmarkt „Beide Teams treffen“ ist mit Werten von höchstens 1,52 quotiert. Nur unwesentlich höher sind die Wettquoten auf „Über 2,5 Tore“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Elversberg Prognose: Die Gäste erweisen sich als zäher Gegner

Eigentlich sollte der klare 3:0-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist Mainz der Hertha Auftrieb für kommende Aufgaben in der 2. Bundesliga geben. Doch das ist nur bedingt passiert. Im Anschluss an diesen Pokal-Coup gab es nämlich drei Remis in Folge. Am letzten Wochenende verspielten die Berliner eine 2:0-Führung in Hannover.

Am Ende hieß es, wie schon eine Woche zuvor, als der BSC auch zu Hause einen Vorsprung nicht über die Zeit bringen konnte, 2:2. Schon zehn Punkte haben die Herthaner nach Führungen verspielt und damit genauso viele wie der kommende Gegner. Nur Karlsruhe und Paderborn gaben noch mehr Zähler ab.

Selbst holten die Hauptstädter nach Rückständen nur einen Punkt, was Liga-Tiefstwert ist. Seit immerhin fünf Pflichtspielen sind sie allerdings ungeschlagen. In der 2. Bundesliga steht die „Alte Dame“ nach 14 Spieltagen bei nur 18 Zählern. Das ist ihre schlechteste Bilanz im Unterhaus seit der Saison 1995/96, als die Berliner am Ende 14. wurden.

Gegen Aufsteiger blieben die Gastgeber zehnmal in Folge ungeschlagen - bis der SV Wehen Wiesbaden am zweiten Spieltag der laufenden Saison in die Hauptstadt kam. Die Berliner verloren mit 0:1. In der Folge erzielten sie aber meist ihre Tore. In seinen letzten zwölf Pflichtspielen schaffte es der BSC nur einmal nicht, zu treffen.

Hertha - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:2 Hannover (A), 2:2 Karlsruhe (H), 0:0 Rostock (A), 3:0 Mainz (H), 3:1 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 4:1 Paderborn (H), 2:1 Schalke (A), 0:2 St. Pauli (H), 2:1 Magdeburg (A), 3:0 Braunschweig (H)

Letzte Spiele Hertha vs Elversberg: -

Elversberg zeigte sich auch recht treffsicher. In neun der letzten zehn Zweitliga-Spiele gelang mindestens ein Tor. Das einzige Match in diesem Zeitraum ohne eigenen Treffer war jenes gegen Spitzenreiter St. Pauli, das zu Hause mit 0:2 verloren ging. Es war gleichzeitig die einzige Pleite an den letzten zehn Spieltagen (7S, 2U). Die Kiezkicker sind auch die einzigen, die aus den letzten zehn Partien mehr Punkte holten als die SVE - und zwar genau einen mehr. Dafür kassierte an den letzten zehn Spieltagen kein Zweitliga-Team so wenige Gegentore wie Elversberg mit acht. Den Großteil der Punkte holten die Gäste auswärts.

Von ihren bisherigen sieben Auswärts-Partien verloren sie nur jene auf dem Lauterer Betzenberg mit 2:3. Mit vier weiteren Siegen und zwei Remis belegen sie in der Auswärtstabelle den 3. Rang. Keine der letzten fünf Begegnungen auf des Gegners Platz haben sie verloren. Mehr als 14 Punkte aus den ersten sieben Auswärtsspielen holte noch kein Aufsteiger. Insofern ist die bereits angesprochene Wette auf die „Doppelte Chance X2″ keinesfalls abwegig. Neben NEObet bieten auch noch andere Buchmacher einen Sportwetten Bonus ohne Einzahlung an. Mit insgesamt 24 Punkten nach 14 Spieltagen ist Elversberg jedenfalls der zweitbeste Zweitliga-Neuling der Geschichte.

Unser Hertha - Elversberg Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Die SVE hat in allen bisherigen sieben Auswärtsspielen getroffen und in fünf von ihnen sogar doppelt. Zu Null spielte sie auf des Gegners Platz aber erst zweimal. Die Herthaner zeigten sich bislang auch treffsicher und konnten saisonübergreifend in nur einem der letzten zehn Pflichtspiele zu Hause kein Tor erzielen. Argumente für einen Sieg haben beide Teams, wobei Value für uns in Wetten in Richtung der Gäste liegt. Mit einer Torwette sollte man im Duell des Zehnten gegen den Sechsten allerdings nicht viel falsch machen.