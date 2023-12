Hertha - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 06.12.2023

Unser Hertha - HSV Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 06.12.2023 lautet: Der HSV war gegen St. Pauli gewohnt anfällig. Hertha hingegen schoss sich durch eine effiziente Leistung warm. Im Wett Tipp heute steht eine Torwette in den Startlöchern.

Zwei der drei besten Offensiven der 2. Bundesliga treten in der dritten DFB-Pokalrunde gegeneinander an. Hertha ist seit fünf Zweitliga-Partien ungeschlagen und erzielte in den ersten beiden Pokalspielen insgesamt acht Treffer. Die norddeutschen Gäste taten sich deutlich schwerer, mussten gegen RW Essen in die Verlängerung und beim Duell gegen Bielefeld sogar ins Elfmeterschießen. Dieses reine Zweitliga-Duell bietet einen Vergleich zu den Liga-Auftritten beider Teams an.

Anhand der vergangenen Ergebnisse beider Kontrahenten entscheiden wir uns im Wett Tipp heute für folgende Wette: „Hertha Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Hertha vs HSV auf „Hertha Über 1,5 Tore“:

Hertha erzielte in zwei Pokalrunden insgesamt acht Treffer - in beiden Partien feierten die Berliner Über 1,5 Tore.

Der HSV kassierte in 75 Prozent der Liga-Auswärtsspiele Über 1,5 Gegentore.

Hertha erzielte von 5 der letzten 6 Pflichtspiele Über 1,5 Tore.

Hertha vs HSV Quoten Analyse:

Ausgeglichener kann ein Quotenvergleich nicht ausfallen. Hertha und der HSV zählen zu den drei besten Offensiven der 2. Bundesliga. Die Wettanbieter gehen von einem ähnlichen Leistungsniveau aus und vergeben jeweils Siegquoten von maximal 2,60.

Tim Walter musste mit seiner Mannschaft in beiden vorangegangenen Pokalspielen mindestens in die Verlängerung. Das regt den Einsatz einer Gratiswette ohne Einzahlung an, die ihr für eine Maximalquote von 3,90 auf ein Unentschieden platzieren könnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs HSV Prognose: Keine Balance zwischen Angriff und Verteidigung

Vergangenes Wochenende sahen wir ein typisches Auswärtsspiel des Hamburger SV. Im Stadtderby gegen St. Pauli musste der Aufstiegsaspirant erst mit 0:2 in Rückstand geraten, ehe mit großer Moral im zweiten Durchgang noch ein Remis erarbeitet wurde.

Durchschnittlich erzielten die Rothosen in dieser Zweitliga-Saison 2,0 Tore pro Spiel (3.). Allerdings reicht das vor allem in der Ferne recht selten. 75 Prozent der Gastauftritte dieser Zweitliga-Spielzeit endeten mit Über 1,5 Gegentoren für die Mannschaft von Tim Walter.

Im Pokal taten sich die Gäste ebenfalls schwer. In der ersten Runde ließen die Hanseaten in der regulären Spielzeit drei Gegentore zu und konnten sich erst in der Verlängerung gegen RW Essen durchsetzen.

Der Blick auf die letzten Aufeinandertreffen mit der „Alten Dame“ deutet ein wechselhaftes Bild an. Beide Mannschaften gewannen drei der vergangenen sechs direkten Duelle, wobei der HSV in 50 Prozent der Partien Über 1,5 Gegentore kassierte.

Hertha - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 5:1 Elversberg (H), 2:2 Hannover (A), 2:2 Karlsruhe (H), 0:0 Rostock (A), 3:0 Mainz (H).

Letzte 5 Spiele HSV: 2:2 St. Pauli (A), 2:1 Braunschweig (H), 2:4 Kiel (A), 2:0 Magdeburg (H), 4:3 n.E. Bielefeld (A).

Letzte 5 Spiele Hertha vs. HSV: 0:3 (A), 2:0 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 2:1 (A).

Die Berliner sind in dieser Spielzeit äußerst effizient. In der 2. Bundesliga verwandelte die „Alte Dame“ 11,1 Prozent ihrer Schüsse. Im Ligavergleich ist das die beste Quote aller Mannschaften. Zum Vergleich: Die Rothosen gaben die meisten Torschüsse pro Spiel ab (6.4), münzten allerdings deutlich weniger in Tore um (8,8 Prozent). Des Weiteren haben die Herthaner den Heimvorteil auf ihrer Seite. Vor dem heimischen Publikum im Berliner Olympiastadion jubelten die Dardai-Schützlinge in 71 Prozent der Partien über mehr als 1,5 Tore.

Pro Ligaspiel erzielten die Spieler der „Alten Dame“ 2,1 Tore (2.). 25,0 erwartbare Treffer der Hauptstädter belegen die Qualität der eigenen Abschlüsse (4.). Zu Hause war die Kaltschnäuzigkeit besonders sichtbar. Hertha brachte in 57 Prozent der bisherigen Heimspiele über 2,5 Bälle im gegnerischen Kasten unter. Somit trifft Stärke auf Stärke. Der HSV sammelte die meisten erwartbaren Tore im deutschen Unterhaus (31,5 xG). Eine torreiche Auseinandersetzung ist möglich. Dementsprechend lohnt sich ein Blick auf eine Wette mit „Über 3,5 Toren“. Diese schreibt Happybet mit einer Quote von 2,20 aus.

Unser Hertha - HSV Tipp: Hertha Über 1,5 Tore

Der Hamburger SV kassierte in den vergangenen drei Auswärtsspielen der 2. Bundesliga Über 1,5 Gegentore. Hertha jubelte in fünf der vergangenen sechs Pflichtspiele über mindestens zwei eigene Treffer. Wir erwarten eine torreiche Partie, in der die Hausherren mindestens zwei Tore feiern dürfen.