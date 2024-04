Hoffenheim – Gladbach Tipp, Prognose, Quoten | 20.04.2024

Unser Hoffenheim - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.04.2024 lautet: Beide Konkurrenten zogen zuletzt im deutschen Oberhaus den Kürzeren und gingen leer aus. In unserem Wett Tipp heute können wir uns auf keinen klaren Favoriten festlegen.

In Sinsheim kriselt es derzeit gewaltig. Nur eines der vergangenen fünf Bundesliga-Duelle Hoffenheims war von Erfolg gekrönt. Dem 3:1 gegen Augsburg stehen satte vier Niederlagen gegenüber. Gladbach agierte kürzlich ebenfalls auf überschaubarem Niveau und holte nur einen Sieg an den vergangenen sechs BL-Spieltagen. Zuletzt resultierte ein 1:2 auf heimischem Boden gegen Dortmund.

In einem Kräftemessen auf Augenhöhe tendieren wir zu zwei oder mehr Toren und räumen den Gästen leichte Vorteile ein. Für “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” serviert ODDSET eine Quote von 2,05.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Gladbach auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Die TSG befindet sich im Formtief und verlor 4 der letzten 5 Bundesliga-Duelle.

Gladbach ist seit 3 Auswärtsspielen im deutschen Oberhaus ungeschlagen (1S, 2U).

Beide Konkurrenten absolvierten beinahe 80 Prozent ihrer Liga-Paarungen mit 3 oder mehr Toren.



Hoffenheim vs Gladbach Quoten Analyse:

Entgegen unserer Einschätzung tendieren die Wettanbieter am klassischen Drei-Weg-Markt in Richtung Heimsieg und bewerten diesen mit einer durchschnittlichen Quote von 1,95. Nur bedingt nachvollziehbar, da die Hausherren lediglich eines der vergangenen sechs Kräftemessen in der Rhein-Neckar-Arena gegen die Fohlen-Elf gewinnen konnten.

Wer mit einem Auswärtssieg rechnet, darf sich bei Interwetten über mehr als den dreifachen Wetteinsatz freuen. Der Interwetten Neukundenbonus (100 Prozent bis zu 100 Euro) versüßt Wett-Interessierten, die noch nicht zum Kundenstamm gehören, den Einstieg ins Wett-Abenteuer. Drei der letzten vier Duelle beider Teams brachten in Sinsheim mindestens drei Tore mit sich. Von einem ähnlichen Ergebnis gehen die Bookies auch diesmal aus.

Hoffenheim vs. Gladbach Prognose: Schnuppert die TSG noch einmal an der Conference League?

Wie bereits eingangs erwähnt, ging es zuletzt bei den Recken aus Sinsheim steil bergab. Vier Niederlagen an den vergangenen fünf Bundesliga-Spieltagen lassen auf eine überschaubare Formkurve Hoffenheims schließen.

Die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo rangiert derzeit auf Platz 9. Streckenweise durften die Kraichgauer sogar vom internationalen Geschäft träumen. Momentan beträgt der Rückstand auf den Tabellen-Sechsten aus Frankfurt aber sechs Punkte.

Anhand der jüngsten Heimspiele im deutschen Oberhaus lässt sich wenig Mut schöpfen. Lediglich zwei der vergangenen sieben Begegnungen in der Rhein-Neckar-Arena waren von Erfolg gekrönt (3U, 2N).

93 Prozent der Heimspiele brachten zwei oder mehr Tore mit sich. Die Abwehr hielt in keinem einzigen Match zu Hause die Null und stand allgemein mit 25 Gegentoren vor heimischer Kulisse auf sehr wackeligen Beinen.

Hoffenheim - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:4 FSV Mainz (A), 3:1 FC Augsburg (H), 1:2 Bayer Leverkusen (A), 0:3 VfB Stuttgart (H), 1:3 Eintracht Frankfurt (A).

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:2 Borussia Dortmund (H), 3:1 VfL Wolfsburg (A), 0:3 SC Freiburg (H), 1:1 FC Heidenheim (A), 1:2 1. FC Saarbrücken (A).

Letzte Spiele Hoffenheim vs. Gladbach: 1:2 (A), 1:4 (H), 1:3 (A), 1:5 (A), 1:1 (H).



Unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane sollte Borussia Mönchengladbach wieder glänzen. Ein Unterfangen, das nach 29 Spieltagen nicht wirklich in die Tat umgesetzt wurde. Gegenüber dem Vorjahr sind die Gladbacher in der Tabelle aktuell einen Rang auf Platz 11 abgefallen und legen eine sehr durchschnittliche Saison an den Tag. Nur eines der vergangenen sechs Bundesliga-Duelle führte zu einem Triumph. Dem 3:1 in Wolfsburg stehen auf der anderen Seite zwei Niederlagen und drei Remis gegenüber. Beide Pleiten mussten zu Hause gegen Dortmund (1:2) und Freiburg (0:3) hingenommen werden.

In den Stadien des Gegners zeigte sich die Elf aus Nordrhein-Westfalen zuletzt auf der Höhe und ist seit nunmehr drei Begegnungen ungeschlagen. Ein Sieg und zwei Remis sprechen für sich. Trainer Gerardo Seoane muss in erster Linie die Defensive festigen. Mit 31 Gegentoren in 14 Auswärtsspielen lässt die Borussia zu viel zu. Eine Schwäche, die die Offensive mit lediglich 24 Treffern in der Ferne nicht ausmerzen kann. 13 der insgesamt 14 Partien auf gegnerischem Boden brachten mehr als 1,5 Tore mit sich. Wer seinen Hoffenheim Gladbach Sportwetten Tipp auf mobilem Wege spielen möchte, könnte einen Blick in unsere Auflistung der besten Wett-Apps riskieren.

Unser Hoffenheim – Gladbach Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Suche nach einem klaren Favoriten in diesem Match ist nicht zielführend. Beide Teams legten kürzlich Probleme an den Tag und sind mit den Leistungen nicht zufrieden. Dennoch ist bei Gladbach vor allem auswärts ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Der Direktvergleich deutet ebenfalls in Richtung Auswärtssieg. Immerhin behielten die Nordrhein-Westfalen in drei der letzten sechs Gastauftritte am Rhein-Neckar die Oberhand. Da beide Konkurrenten über die gesamte Saison beinahe 80 Prozent ihrer Spiele mit drei oder mehr Treffern bestritten, rechnen wir auch diesmal mit einem offensiven Kräftemessen.