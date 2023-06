HSV – VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 05.06.2023

Unser HSV - VfB Stuttgart Tipp zum Bundesliga Relegation Spiel am 05.06.2023 lautet: Im Volksparkstadion werden die Rothosen nichts unversucht lassen, um die 0:3-Pleite aus dem Hinspiel zu egalisieren. Ein torreiches Re-Match bringt keinen Favoriten mit sich.

Das Hinspiel war eine sehr deutliche Angelegenheit und ging mit 3:0 an die Schwaben. Der VfB legte einen Blitzstart hin und brauchte nur 45 Sekunden, um durch Konstantinos Mavropanos in Front zu gehen. In weiterer Folge waren die Kicker aus Baden-Württemberg spielbestimmend, verpassten aber vom Elfmeterpunkt eine höhere Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Josha Vagnoman und Serhou Guirassy für klare Verhältnisse. Zu allem Überfluss flog Anssi Suhonen nur neun Minuten nach seiner Einwechslung wegen rüden Foulspiels vom Platz und fehlt dem HSV beim erneuten Aufeinandertreffen.