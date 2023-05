Inter Mailand - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser Inter Mailand - Atalanta Bergamo Tipp zum Serie A Spiel am 27.05.2023 lautet: In einem Match mit mindestens drei Treffern kommen beide Teams zum Torerfolg.

Das Top-Spiel des 37. Spieltags in der Serie A findet am Samstagabend im Giuseppe-Meazza-Stadion statt, wenn Inter Mailand auf Atalanta Bergamo trifft. Für beide Teams geht es um nichts Geringeres als die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison. Vor allem die Gäste müssen gewinnen, ansonsten ist der Traum ausgeträumt. Wir erwarten daher ein munteres und torreiches Spiel und entscheiden uns für den Tipp „Beide treffen & Über 2,5 Tore“, der bei AdmiralBet eine Quote von 1,95 bringt.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Atalanta Bergamo auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

Inter traf in den letzten 11 Pflichtspielen immer.

Atalanta muss diese Partie im Kampf um die Champions League gewinnen.

In Serie-A-Spielen Inters fallen ligaweit die meisten Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Geht es nach den Quoten der besten Sportwettenanbieter, dann müssten hier die Gastgeber als Sieger vom Feld gehen. Für Wetten auf einen Heim-Dreier Inters gibt es Quoten bis 1,85. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste aus Bergamo kann man dagegen seinen Einsatz mehr als vervierfachen.

Die Wettquoten bei den beiden beliebten Torwetten „Beide treffen“ und „Über 2,5 Tore“ sind nahezu identisch. In beiden Fällen bewegen sie sich um 1,65 herum. Die Mischung könnte es hier machen. Denn wenn man diese beiden Tipps kombiniert, erhält man Quoten sehr nahe an der Marke von 2,00.

Inter Mailand vs Atalanta Bergamo Prognose: Abwechslungsreiche Partie

Dank des 10-Punkte-Abzugs für Juventus hat Inter Mailand am Samstag die Möglichkeit, mit einem Heimsieg das Ticket für die Königsklasse endgültig zu sichern. Tatsächlich hatten die Nerazzurri diese Chance schon am vergangenen Wochenende, verloren aber beim frischgebackenen Meister Neapel mit 1:3.

Dabei konnten die Mailänder, seit der 41. Minute in Unterzahl spielend, erst in der 82. Minute den Ausgleich erzielen. Dennoch mussten sie am Ende ohne Punkte heimfahren. Der Frust über die Niederlage währte allerdings nur kurz. Denn drei Tage später konnte Inter das Finale um die Coppa Italia gewinnen. Mit 2:1 setzten sich die Lombarden gegen die Fiorentina durch.

Der gefeierte Mann war mal wieder Lautaro Martinez, der den Doppelpack schnürte und damit auf zehn Tore in seinen letzten elf Pflichtspiel-Einsätzen kommt. Auf ihm ruhen auch die Hoffnungen am Samstag. Daheim haben die Mailänder ihre letzten vier Pflichtspiele alle gewonnen.

Überhaupt war die erwähnte Niederlage bei Napoli Inters einzige in den letzten zehn Pflichtspielen. Die übrigen neun haben die Nerazzurri alle gewonnen. In ihren letzten elf Pflichtspielen konnten sie auch immer mindestens ein eigenes Tor erzielen.

Inter Mailand - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:1 Fiorentina (COP, N), 1:3 Neapel (SA, A), 1:0 AC Milan (CL, H), 4:2 Sassuolo (SA, H), 2:0 AC Milan (CL, A)

Letzte 5 Spiele Atalanta: 3:1 Hellas Verona (SA, H), 0:1 Salernitana (SA, A), 0:2 Juventus (SA, H), 3:2 Spezia (SA, H), 2:1 FC Turin (SA, A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Atalanta: 1:0 (COP, H), 3:2 (SA, A), 0:0 (SA, A), 2:2 (SA, H), 1:0 (SA, H)

Die Gäste aus Bergamo wahrten mit einem Sieg am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Hellas Verona ihre Chancen auf die Champions League. Die sind allerdings wohl selbst dann dahin, wenn man am Samstag im San Siro nur einen Punkt holt, denn der Rückstand auf Inters Stadtrivale AC Milan beträgt zwei Spieltage vor dem Saisonende drei Zähler.

Den in Italien bei Punktgleichheit entscheidenden direkten Vergleich mit den Rossoneri haben die Bergamasken verloren. Auf Inter beträgt der Rückstand sogar fünf Punkte. Ein Sieg ist aber auch mit Blick auf die Konkurrenz dahinter von enormer Wichtigkeit. Aktuell steht Atalanta auf dem Europa-League-Platz 5.

Doch Juve auf Rang 7, der nur noch zur Teilnahme an der weniger prestigeträchtigen Conference League berechtigt, hat nur zwei Punkte weniger. Dabei hat sich Bergamo erst in den letzten Wochen um die Pole Position in Sachen Königsklasse gebracht. Denn vor dem Sieg gegen Verona gab es zwei Pleiten gegen Juventus und bei Salernitana.

Im San Siro rechnet man sich trotzdem etwas aus, zumal Atalanta die drittbeste Auswärtsmannschaft der Serie A ist. Aber: Von den letzten neun direkten Duellen mit Inter haben die Bergamasken keines gewonnen. Es gab allerdings auch „nur“ vier Pleiten. Mit fünf endete der Großteil dieser letzten Aufeinandertreffen remis.

Unser Inter Mailand - Atalanta Bergamo Tipp: Beide treffen & Über 2,5 Tore

Inter Mailand hat in dieser Serie-A-Saison bereits fünf Heimspiele verloren. Insofern und weil Atalanta diese Partie gewinnen muss, wenn man noch Chancen auf die Königsklasse haben will, würden wir von Ergebniswetten abraten. Der Erfolg liegt hier nach unserer Auffassung in den Torwetten. Die Lombarden zeigten sich zuletzt sehr treffsicher und in ihren Spielen fallen ligaweit die meisten Tore. Die Gäste müssen auf Sieg spielen und werden daher den einen oder anderen Treffer zu einem letztlich abwechslungsreichen Match beisteuern.