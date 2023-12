Inter Mailand – Udinese Tipp, Prognose, Quoten|09.12.2023

Unser Inter Mailand - Udinese Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 09.12.2023 lautet: Inter Mailand stellt in der höchsten italienischen Spielklasse das Maß aller Dinge dar und thront an der Spitze der Tabelle. Im Wett Tipp heute sehen wir die Nerazzurri als Favorit.

Mal abgesehen vom 1:1 gegen Juventus Turin blickt Inter Mailand in der Serie A auf fünf Siege in den letzten sechs Spielen. Zuletzt wurde der amtierende Meister aus Napoli mit 3:0 niedergerungen. Wenngleich Udinese aus dem italienischen Oberhaus nicht wegzudenken ist, könnte es in dieser Spielzeit eng werden. Nur ein Sieg steht im bisherigen Saisonverlauf zu Buche (2U, 9N). Alles andere als ein deutlicher Triumph der Gastgeber aus Mailand würde in unserem Wett Tipp heute für eine Überraschung sorgen.

Dementsprechend empfehlen wir eine Handicapwette (-1) auf die Heimmannschaft. Für diesen Spielausgang hat der Buchmacher Bwin eine Quote 1,77 eingepreist.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Udinese auf „Sieg Inter Mailand mit HC -1″:

Inter verlor saisonübergreifend nur eines der letzten 10 Serie-A-Heimspiele (8S, 1U).

Udinese behielt nur in einem der jüngsten 12 Liga-Auswärtsduelle die Oberhand (4U, 7N).

Die letzten 5 Duelle mit den „Friulani“ im Giuseppe-Meazza-Stadion entschieden die Gastgeber für sich - zuletzt dreimal mit mindestens 2 Toren Unterschied.

Inter Mailand vs Udinese Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt gibt es zumindest laut Meinung der Bookies aus unserem Sportwetten Vergleich keine Zweifel am Sieg der Hausherren. Eine Tatsache, die anhand einer Inter Mailand Udinese Quote von durchschnittlich 1,25 für den Heimsieg untermauert wird. Absolut nachvollziehbar, da Inter die letzten fünf Heimspiele in Serie gegen den Außenseiter siegreich gestaltete.

Mehr als der 8,5-fache Wetteinsatz steht für den Erfolg der Gäste im Raum. Wenngleich ein Auswärts-Triumph nicht gänzlich ausgeschlossen wird, ist dieser bei einer so hohen Quote als recht unwahrscheinlich einzustufen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs. Udinese Prognose: Stellt sich Udinese als Stolperstein für die Mailänder heraus?

Die letzte Meisterschaft von Inter geht auf das Jahr 2021 zurück. In dieser Saison könnte es aber für den 20. „Scudetto“ reichen. Zumindest haben die Wettanbieter die Lombarden als heißen Kandidaten auf dem Zettel. Mit 35 erbeuteten Punkten rangiert die Elf von Trainer Simone Inzaghi an der Tabellenspitze und hat zwei Punkte Vorsprung auf den italienischen Rekordmeister Juventus.

Mit 33 Toren zeichnet sich der Tabellen-Primus anhand der besten Offensive in der Serie A aus. 17 der 33 Saisontore kamen dabei im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion zustande.

Auch defensiv haben die „Nerazzurri“ einen sehr guten Eindruck hinterlassen und ließen nur sieben Gegentore in 14 Spielen zu - ein Serie-A-Spitzenwert!

Zudem wurden fünf der insgesamt sieben Duelle auf heimischem Boden siegreich gestaltet (1U, 1N).

Inter Mailand - Udinese Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:0 Neapel (A), 3:3 Benfica (A), 1:1 Juventus (A), 2:0 Frosinone (H), 1:0 RB Salzburg (A).

Letzte 5 Spiele Udinese: 3:3 Hellas Verona (H), 1:3 AS Rom (A), 1:1 Atalanta (H), 1:0 AC Milan (A), 1:2 n.V. Cagliari (H).

Letzte Spiele Inter Mailand vs. Udinese: 3:1 (H), 1:3 (A), 2:1 (A), 2:0 (H), 5:1 (H).

Wenngleich Udinese in den letzten Spielzeiten immer auf einem zweistelligen Tabellenplatz landete, verschlechterten sich „die kleinen Zebras“ und sind aktuell auf Platz 16 anzutreffen. Auswärts sind die Leistungen auf einem überschaubaren Niveau. Nur eines der insgesamt sieben Fernduelle war in der Serie A von Erfolg gekrönt. Darüber hinaus kamen vier Remis und zwei Niederlagen zustande. Mut macht der bisher einzige Saisonsieg, der mit 1:0 bei AC Milan im San Siro errungen wurde. Gegen weitere Teams (AS Rom, Napoli) des ersten Tabellendrittels resultierten deutliche Niederlagen.

Vor allem offensiv gab der Tabellen-16. in der Ferne kein gutes Bild ab und ließ es nur fünf Mal im gegnerischen Kasten klingeln. Beinahe ein Drittel der Auswärtsspiele verstrich ohne einen eigenen Treffer. Seitdem Mittelstürmer Beto den Klub im Sommer in Richtung Everton verlassen hat, fehlt es an einem Torjäger in den eigenen Reihen. Satte zehn Treffer gingen im Vorjahr auf das Konto des Portugiesen.

Unser Inter Mailand – Udinese Tipp: Sieg Inter Mailand mit HC -1

Inter Mailand giert nach der 20. Meisterschaft und spielt bisweilen eine sehr starke Saison. Wenngleich auf heimischem Boden noch Luft nach oben ist, sollte es im Giuseppe-Meazza-Stadion für einen deutlichen Sieg reichen.

Der Direktvergleich gibt uns recht. Die letzten drei Aufeinandertreffen in Mailand entschieden die Nerazzurri mit mindestens zwei Toren Unterschied für sich.