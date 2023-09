Juventus - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 16.09.2023

Unser Juventus - Lazio Rom Tipp zum Serie A Spiel am 16.09.2023 lautet: Juve will seinen guten Start in die neue Saison auch am Samstag daheim gegen Vizemeister Lazio ausbauen. Ein Punkt müsste gegen die Römer mindestens drin sein.

Juventus Turin musste in der Vorsaison in der Liga mit einem 10-Punkte-Abzug klarkommen. Trotzdem schaffte es die Alte Dame auf den 7. Platz, der eigentlich für die Teilnahme an der Conference League reicht. Wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten wurde der Verein aber für die Saison 2023/24 vom Europapokal ausgeschlossen. So können sich die Bianconeri auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. Das klappt bisher ganz ordentlich.

Auch im Heimspiel gegen Lazio am Samstag will Juve ungeschlagen bleiben. Wir spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 1,61 bei Bwin die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Lazio Rom auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Juve ist in der Saison 2023/24 noch ungeschlagen

Lazio konnte 12 von 88 Gastspielen bei der „Alten Dame“ gewinnen

Die Römer kassierten in den vergangenen 11 Ligaspielen 5 Niederlagen

Juventus vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Lazio sicherte sich im Vorjahr die Vizemeisterschaft und war auch das zweitbeste Auswärtsteam der Serie A. Trotzdem schlagen sich die Buchmacher, die alle einen tollen Sportwetten Bonus parat haben, bei der Juventus vs Lazio Rom Prognose klar auf die Seite von Juve.

Für einen Heimsieg gibt es durchschnittliche Quoten von 1,90. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 4,41 die recht deutlichen Außenseiter. Das hat auch mit dem eher schwachen Saisonstart der Römer zu tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Lazio Rom Prognose: Setzt Juve den Aufwärtstrend fort?

In den vergangenen zwei Jahren ließ Coach Massimiliano Allegri bei Juve einen eher wenig attraktiven „Abwarte-Fußball“ spielen, was bei vielen Fans nicht gut ankam. In dieser Saison überrascht der Rekordmeister aber nun mit einem neuen, frischen Offensivstil. Im Doppelsturm wirbeln Chiesa und Vlahovic. Auf den Außen überzeugen die beiden Neuzugänge Andrea Cambiaso und Timothy Weah. So steht Turin nach drei Spieltagen bei zwei Siegen, einem Remis und 6:1 Toren.

Die einzige Enttäuschung war ein 1:1 am 2. Spieltag daheim gegen Bologna. Dafür gab es aber Auswärtssiege bei Udinese (3:0) und Empoli (2:0). Nur die Dreierkette Danilo/Bremer/Alex Sandro scheint noch nicht zum neuen Stil zu passen. Nun steht das erste Duell gegen ein Top-Team an. Von den letzten fünf Heimspielen konnte die Alte Dame lediglich zwei gewinnen, gegen Lecce und Cremonese. Gegen Neapel und AC Milan setzte es in diesem Zeitraum 0:1-Pleiten.

SPORTWETTEN MIT PAYPAL BEI SPORT1

Lazio wurde im Vorjahr Vizemeister und erzielte damit das beste Abschneiden seit der Meisterschaft 2000 unter Sven-Göran Eriksson. In den Pokal-Wettbewerben lief es aber nicht so gut. In der Coppa Italia schied man im Viertelfinale aus, in der Europa League reichte es nur zum dritten Gruppenplatz. Danach folgte im Achtelfinale der Conference League das Aus gegen Alkmaar. Im Sommer musste man mit Sergej Milinkovic-Savic einen Schlüsselspieler ziehen lassen.

Der Auftakt in die neue Saison ging mit Niederlagen in Lecce und daheim gegen Aufsteiger CFC Genua ebenfalls gründlich daneben. Doch ausgerechnet am dritten Spieltag zu Gast bei Meister Napoli glückte mit einem 2:1 der erste Dreier. Beide Treffer wurden vom Brasilianer Felipe Anderson vorbereitet. In den letzten 13 Gastspielen sammelten die Biancocelesti acht Siege, bei zwei Remis und drei Pleiten. 2022/23 hatten die „Aquile“ mit 30 Gegentoren auch die zweitbeste Defensive.

Juventus - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:0 Empoli (A), 1:1 Bologna (H), 3:0 Udinese (A), 0:0 Atalanta (H), 3:1 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 2:1 Neapel (A), 0:1 CFC Genua (H), 1:2 Lecce (A), 9:0 Latina (A), 1:2 Girona (A)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Lazio Rom: 1:2 (A), 1:0 (H), 3:0 (H), 2:2 (H), 2:0 (A)

Das Rückspiel in der vergangenen Saison konnte Lazio mit 2:1 für sich entscheiden. Das war der erste Erfolg für die Römer gegen Juve nach sieben Duellen. In diesem Zeitraum hatten die Biancocelesti nur zwei Remis gegen die Turiner geholt.

Nach 158 Serie-A-Partien führt die „Alte Dame“ den Vergleich mit 81 Siegen zu 34 Niederlagen klar an. Zu Gast bei den Bianconeri konnten die „Aquile“ in 88 Versuchen nur zwölf Mal gewinnen.

Unser Juventus - Lazio Rom Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Juve ist sehr ordentlich in die neue Saison gestartet, nun folgt aber der erste Härtetest. Was Lazio in der Fremde leisten kann, musste am vergangenen Spieltag auch schon Meister Neapel am eigenen Leib erfahren. In Turin haben sich die Römer aber oft schwer getan. Daran dürfte sich auch dieses Mal nicht viel ändern. Mehr als einen Punkt trauen wir den Gästen nicht zu. Dabei dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.