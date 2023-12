Juventus – Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 08.12.2023

Unser Juventus - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 08.12.2023 lautet: Der italienische Rekordmeister schwimmt derzeit auf der Erfolgswelle und setzt in unserem Wett Tipp heute seine starken Leistungen gegen Napoli fort.

Der „Juventus-Express“ rollt von Sieg zu Sieg. Seit nunmehr neun Liga-Begegnungen sind die Mannen von Trainer Massimiliano Allegri ungeschlagen und fuhren dabei sieben Erfolge und zwei Remis ein. Der SSC Neapel zeigte sich kürzlich sehr unbeständig und gewann nur zwei der vergangenen fünf Serie-A-Partien (1U, 2N). Zuletzt wurde der amtierende Meister auf heimischem Boden von Tabellenführer Inter Mailand mit 3:0 abgefertigt.

Die „Alte Dame“ wird im Juventus Stadium gegen Neapel nichts anbrennen lassen. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Juventus“ zu einer Quote von 2,45 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Juventus vs Neapel auf „Sieg Juventus“:

Die Weiß-Schwarzen sind auf heimischem Boden in der Liga ungeschlagen (5S, 2U).

Der amtierende Meister aus der drittgrößten Stadt Italiens befindet sich in der Formkrise und blickt wettbewerbsübergreifend auf einen Sieg und 3 Niederlagen.

4 der letzten 6 Spiele in Turin gegen Neapel gingen an die Gastgeber (1U, 1N).

Juventus vs Neapel Quoten Analyse:

Am Markt „1x2″ liegt eine sehr ausgeglichene Quotenverteilung vor. Die Suche nach einem klaren Favoriten verläuft im Sand, wenngleich Juve aufgrund des Heimrechts mit einer Quote von durchschnittlich 2,40 etwas niedriger bewertet wird als die Gäste. Einen Auswärtssieg versüßen die Wettanbieter teilweise mit mehr als dem dreifachen Wetteinsatz.

Drei der letzten vier Kräftemessen zwischen beiden Teams endeten in der piemontesischen Hauptstadt Turin mit weniger als 2,5 Toren. Auch diesmal tendieren die Bookies zu einer defensiven Angelegenheit und preisen den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ dementsprechend ein. Wer seine Juventus Neapel Quoten mit dem Smartphone oder Tablet spielen möchte, findet in unserem Sportwetten App Vergleich fundierte Informationen zu den jeweiligen mobilen Anwendungen der Wettanbieter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs. Neapel Prognose: Verliert Napoli weiter an Boden in der Tabelle?

Juventus scheint derzeit auf nationaler Ebene unaufhaltsam und entwickelt sich zum härtesten Verfolger des Spitzenreiters Inter Mailand.

Mit 33 erbeuteten Punkten beträgt der Rückstand auf den Tabellenprimus nur zwei Zähler. Der Vorsprung auf den Verfolger AC Milan ist mittlerweile auf vier Punkte angewachsen.

Zuletzt beim 2:1 in Monza kristallisierte sich heraus, dass dem italienischen Rekordmeister auch das Glück zur Seite steht. Eben jenes Glück könnte gegen Napoli den Unterschied ausmachen.

Falls Glück alleine nicht reicht, besinnen sich die Recken von Trainer Massimiliano Allegri auf ihre Heimstärke. Fünf der sieben Ansetzungen zu Hause wurden siegreich gestaltet.

Juventus - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:1 Monza (A), 1:1 Inter Mailand (H), 2:1 Cagliari (H), 1:0 Florenz (A), 1:0 Hellas Verona (H).

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:3 Inter Mailand (H), 2:4 Real Madrid (A), 2:1 Atalanta (A), 0:1 FC Empoli (H), 1:1 Union Berlin (H).

Letzte Spiele Juventus vs. Neapel: 0:1 (H), 1:5 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 2:1 (H).

Sämtliche Souveränität des Vorjahres scheint Napoli in dieser Saison abhandengekommen zu sein. Mit sage und schreibe 16 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Lazio Rom wurde in der letzten Spielzeit nach 33 Jahren die dritte Meisterschaft sehr souverän sichergestellt. Meistertrainer Luciano Spalletti heuerte jedoch als Nationaltrainer Italiens an und kehrte dem Klub den Rücken. Rudi Garcia übernahm als sein Nachfolger, wurde aber nach nur 16 Spielen seines Amtes enthoben. Seit Mitte November sitzt Walter Mazzarri auf der Bank, musste nach seinem Auftaktsieg gegen Atalanta Bergamo jedoch zwei Niederlagen gegen Real Madrid (2:4) und Inter Mailand (0:3) akzeptieren.

Vor allem defensiv scheint Napoli unter dem neuen Übungsleiter sehr anfällig und konnte wettbewerbsübergreifend in keinem der drei Duelle die Null halten. Satte acht Gegentore kamen zustande. Die Offensive fängt dieses Defizit nicht auf und erzielte nur vier Treffer. Um das Maximum aus dem Juventus Neapel Sportwetten Tipp herauszuholen, könnte sich die Nutzung des Oddset Neukundenbonus anbieten. Genauere Informationen zum Wettanbieter sind im Oddset Test zu finden.

Unser Juventus – Neapel Tipp: Sieg Juventus

Juventus zeigte sich über die bisherige Saison hinweg deutlich beständiger als die Gäste aus Neapel. Mit Walter Mazzarri agiert bereits der zweite Übungsleiter an der Seitenlinie. Bisweilen konnte der 62-jährige Italiener nicht überzeugen.

Der Direktvergleich macht den Neapolitanern sicher nur sehr wenig Mut. Lediglich eines der letzten sechs Duelle im Juventus Stadium brachte drei Punkte als Ertrag. Dem 1:0 stehen ein Remis und vier Niederlagen gegenüber. Der italienische Rekordmeister wird gegen die Mazzarri-Elf seine starke Form bestätigen und den Platz als Sieger verlassen.