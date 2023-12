Kaiserslautern - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 05.12.

Unser Kaiserslautern - Nürnberg Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 05.12.2023 lautet: Neue Besen kehren gut! In unserem Wett Tipp heute bauen wir auf den Trainerwechsel-Effekt bei den Roten Teufeln.

Wenn am Dienstag der 1. FC Kaiserslautern im Achtelfinale des DFB-Pokals den 1. FC Nürnberg empfängt, dann werden zunächst alle Augen auf die Seitenlinie gerichtet sein. Denn dort steht bei den Roten Teufeln mit Dimitrios Grammozis ein neuer Trainer. Er will den Klub nach einer anhaltenden Talfahrt wieder in die Spur bringen und ein Weiterkommen im Pokal wäre der beste Start. Wir trauen dies dem FCK grundsätzlich zu. Allerdings kann der neue Coach auch keine Wunder bewirken.

Wir entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,10 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Nürnberg auf „Kaiserslautern kommt weiter“:

Der neue Coach Grammozis sorgt bei Kaiserslautern für frischen Wind.

Nürnberg verlor die letzten beiden Zweitliga-Spiele mit 1:9 Toren.

Am 5. Spieltag der laufenden Zweitliga-Saison schlug der FCK den FCN zu Hause mit 3:1.

Kaiserslautern vs Nürnberg Quoten Analyse:

Egal, ob Oddset oder einer der anderen Sportwetten-Anbieter: Sie alle favorisieren die Gastgeber in diesem Duell leicht. Für Wetten auf einen Sieg des FCK in der regulären Spielzeit gibt es Quoten um 2,30. Wer sich für einen Tipp auf die Gäste aus dem Frankenland entscheidet, der kann mit Wettquoten bis 2,90 rechnen.

Für einen Tipp auf das Weiterkommen Nürnbergs, egal zu welchem Zeitpunkt, knacken die diesbezüglichen Quoten immer noch die Marke von 2,00. Tore sollte es nach dem Dafürhalten der Bookies einige geben. Für „Über 2,5 Tore“ lassen sich Wettquoten von höchstens 1,60 erzielen. Für einen Treffer mehr winken schon Quoten bis 2,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Nürnberg Prognose: Grammozis setzt neue Impulse

Zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt am Donnerstag letzter Woche gaben die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern die Trennung von Dirk Schuster bekannt. Zwei Tage später gerieten die Roten Teufel dann unter Interimstrainer Oliver Schäfer in Magdeburg mit 1:4 unter die Räder.

Es war die vierte Zweitliga-Pleite in Folge und das sechste Zweitliga-Match in Serie ohne Sieg (1U, 5N). Dabei herrschte vor diesen letzten vier Niederlagen noch große Euphorie: Mit 3:2 hatte man Köln in der 2. Runde des DFB-Pokals aus dem Wettbewerb geworfen.

Zu diesem Zeitpunkt stand Lautern in der 2. Bundesliga noch auf Rang 6 und hatte nur drei Zähler Rückstand auf den zweiten Platz. Mittlerweile stehen die Roten Teufel nur noch auf Rang 13 und haben gerade einmal zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Für die Verantwortlichen ging diese Talfahrt zu weit.

Am Montag wurde mit Dimitrios Grammozis ein neuer Trainer offiziell vorgestellt. Der Grieche, der früher selbst für Lautern spielte, coachte im Unterhaus bereits Darmstadt sowie Schalke und soll den FCK wieder in die Erfolgsspur führen. Zu Hause hat Lautern die letzten beiden Ligaspiele mit 0:5 Toren verloren.

Kaiserslautern - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:4 Magdeburg (A), 0:3 Kiel (H), 1:2 Wehen Wiesbaden (A), 0:2 Fürth (H), 3:2 Köln (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:5 Düsseldorf (H), 1:4 Karlsruhe (A), 3:1 Paderborn (A), 1:2 Schalke (H), 2:2, 3:2 n.V. Rostock (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs Nürnberg: 3:1 (H), 3:3 (A), 0:0 (H), 2:2 n.V., 6:5 i.E. (H), 1:1 (H)

Vor diesen letzten beiden Heimpleiten blieb Kaiserslautern am heimischen Betzenberg sechsmal in Folge ungeschlagen und hatte fünf dieser Pflichtspiele gewonnen. Daran will Grammozis anknüpfen und mit Nürnberg kommt vielleicht der richtige Gegner. Der Club kassierte erst am Wochenende zu Hause eine 0:5-Klatsche gegen Düsseldorf. Bereits eine Woche zuvor geriet der FCN auswärts in Karlsruhe mit 1:4 unter die Räder. Insgesamt neun Spiele haben die Nürnberger in dieser Saison auf des Gegners Platz absolviert. Nur beim 2:0 in Kiel konnten sie hinten die Null halten, ansonsten gab es immer Gegentreffer.

In der 2. Bundesliga mussten die Clubberer acht Mal auswärts ran. In sechs dieser Gastspiele gab es sogar mindestens zwei Gegentore - so auch am 5. Spieltag, als man am Lauterer Betzenberg antreten musste. Die Partie ging damals mit 1:3 verloren. Seit insgesamt fünf direkten Duellen mit dem FCK sind die Franken sieglos. Im Pokal trafen sich die beiden zuletzt in der Saison 2019/20, in der 2. Runde. Lautern setzte sich zu Hause im Elfmeterschießen durch. Wir würden die Gastgeber favorisieren und unter Verwendung einer Gratiswette ohne Einzahlung den Tipp auf Heimsieg in der regulären Spielzeit wagen.

Unser Kaiserslautern - Nürnberg Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“

Viel Zeit hatte Grammozis mit seinem neuen Team nicht. Dennoch denken wir, dass die Lauterer hier das Zeug zum Weiterkommen haben. Die Pokal-Atmosphäre am Betzenberg ist überragend und wird die Mannschaft tragen. Insofern sehen wir gute Chancen, dass der Negativlauf der Roten Teufel endet. Dennoch sichern wir uns ab, zumal wir auch wissen, dass der neue Coach über Nacht nicht alles umkrempeln konnte. Dementsprechend rechnen wir auch nicht mit einer weißen Weste für die Hausherren.