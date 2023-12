Kings - Pelicans Tipp, Prognose & Quoten | 05.12.2023

Unser Kings - Pelicans Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 05.12.2023 lautet: Im Wett Tipp heute für das Viertelfinal-Spiel des ersten In-Season-Tournaments der NBA-Geschichte sehen wir ein Spiel mit zwei extra motivierten Defensiv-Abteilungen auf die Fans zukommen.

Ob das In-Season-Tournament in der NBA ein Erfolg wird und auch in den nächsten Jahren Bestand haben wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen, wenn die ersten Finalspiele noch in den jeweiligen Arenen der Teams mit Heimvorteil stattfinden und nicht zuletzt beim Final Four in Las Vegas. Wir glauben, dass die Teams Lust haben und mit einer extra Prise an Motivation antreten werden, was sich vor allem in einem den Playoffs ähnlichem Anziehen der Defensive äußern könnte.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Unter 235,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,93 bei Betano.

Darum tippen wir bei Kings vs Pelicans auf „Unter 235,5 Punkte“:

In keinem der letzten 10 Heimspiele der Kings gegen die Pelicans wurden über 232 Punkte erzielt.

In Spielen der Pelicans in dieser Saison fallen im Schnitt 227,2 Punkte.

In den bisherigen Partien der Kings in dieser Saison fielen im Schnitt 233,2 Punkte.

Kings vs Pelicans Quoten Analyse:

Das Heimteam der Kings wird auf dem Zwei-Weg-Markt als Favorit im kommenden Duell mit den Pelicans gesehen und bekommt von den Bookies eine Siegquote von 1,55 verpasst, während ein Auswärtssieg mit einer Quote in Höhe von 2,52 versehen wird.

Als wahrscheinlich erfolgreichster Punktesammler wird Kings-Guard De´Aaron Fox angesehen, dessen Over-/Under-Line bei 27,5 Punkten mit jeweils einer Quote von etwa 1,86 liegt, dicht gefolgt vom Star der Pelicans, Zion Williamson, mit einer Quote von 1,93 bei einer „Über 24,5 Punkte“-Wette. Wer an viele Punkte von einem der beiden Starspieler glaubt, könnte eine Wette darauf auch über die praktische Betano App abgeben.

Kings vs Pelicans Prognose: Können die Pelicans ihre aufsteigende Form bestätigen?

Die Kings stehen mit einer Bilanz von 11-7 auf Platz 4 der Western Conference. Nach einem starken Lauf mit sechs Siegen in Folge kam das Team aus Sacramento zuletzt etwas ins Stolpern und verlor drei der letzten sechs Spiele. Mit einem Net Rating von -0,2 belegt man nur Platz 19 der NBA und steht aufgrund der Tatsache, dass einige knappe Spiele gewonnen werden konnten noch auf einer deutlich besseren Platzierung.

Das Offensiv Rating der Kings liegt mit 114,8 nur auf Rang 14 der NBA, was etwas enttäuschend für die Fans der Franchise sein dürfte, so stellten die Kings in der vergangenen Saison mit ihrer „Light the Beam“-Offense den historisch besten Angriff der NBA. Das Defensiv Rating von 115,0 bedeutet Platz 19 und liegt in etwa dort, wo die Experten die Kings auch vor der Saison eingeschätzt hatten.

Die Pelicans hatten in der laufenden Saison schon mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen, konnten zuletzt jedoch ihre Leistungen stabilisieren und gewannen sieben der letzten elf Spiele. Damit stehen sie nun mit einer leicht positiven Bilanz von 11-10 auf Rang 8 im sehr engen Westen. Wie sein Team kam auch Zion Williamson zuletzt besser in Fahrt und legte im Schnitt in dieser Saison 23,5 Punkte, 5,8 Rebounds und 4,9 Assists auf.

Die Pelicans als Team liegen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive genau im Durchschnitt der NBA und belegen dementsprechend beim Net Rating Platz 15 von 30 mit einem leicht positiven Wert von +0,8. Eine Baustelle in der Offensive bleibt das schlechte Shooting der Pels, welche die viertwenigsten Dreier der gesamten Liga nehmen und diese mit einer Quote von 35,2 Prozent auch noch unterdurchschnittlich gut treffen.

Kings - Pelicans Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kings: 123:117 Nuggets (H), 117:131 Clippers (H), 124:123 Warriors (H), 124:111 Timberwolves (A), 112:117 Pelicans (A).

Letzte 5 Spiele Pelicans: 118:124 Bulls (A), 121:106 Spurs (H), 124:114 76ers (H), 112:114 Jazz (A), 100:105 Jazz (A).

Letzte 5 Spiele Kings vs. Pelicans: 112:117 (A), 93:129 (A), 121:103 (A), 123:108 (H), 104:136 (A).

Der direkte Vergleich zeigte sich zuletzt ausgeglichen, so konnten die Pelicans sechs der letzten zehn Spiele für sich entscheiden. Im Schnitt fielen in diesen Partien 225,8 Punkte, von denen die Pelicans 116,2 Punkte erzielten. Eine Wette auf ein gutes Spiel von Pelicans-Forward Zion Williamson könnte sich lohnen. Die Ein-Mann-Abrissbirne erzielte in vier der letzten fünf Spiele gegen die Kings mindestens 25 Punkte und auch in vier der fünf letzten Partien in dieser Saison konnte der US-Amerikaner diese Marke knacken.

Kings-Center Domantas Sabonis könnte unterdessen für die meisten Rebounds als auch die meisten Assists im kommenden Spiel verantwortlich sein. Der Litauer schnappt sich in dieser Saison mit im Schnitt 11,8 die drittmeisten Rebounds pro Spiel und liegt mit 125 Assists insgesamt auf Rang 11 aller NBA Spieler. Wer gerne ohne großes Risiko eine Wette auf das anstehende Duell zwischen den Kings und den Pelicans abgeben möchte, sollte sich unbedingt die Angebote im Bereich der Gratiswetten ohne Einzahlung ansehen.

Unser Kings - Pelicans Tipp: Unter 235,5 Punkte

In den letzten zehn Spielen zwischen den Kings und Pelicans fielen im Schnitt 225,8 Punkte. Aufgrund der Tatsache, dass im ersten K.o.-Spiel während der Regular Season in der NBA-Geschichte die Defensive etwas anziehen dürfte und bis zum Schluss mit viel Einsatz verteidigt werden sollte, glauben wir nicht, dass diese Marke weit überschritten wird.