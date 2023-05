Leicester – West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

West Ham verbuchte zuletzt einen verdienten 3:1-Triumph gegen Leeds United. Dabei gerieten die Hammers vor heimischer Kulisse sogar in Rückstand, glichen aber noch vor der Pause durch Declan Rice aus. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren am Drücker und setzten sich durch die Treffer von Jarrod Bowen und Joker Manuel Lanzini mit 3:1 durch.

In einem Kräftemessen auf Augenhöhe rechnen wir mit mehr als 2,5 Toren. Für diesen Spielausgang gibt es bei Betano eine Quote von 1,70 .

Darum tippen wir bei Leicester vs West Ham auf „Über 2,5 Tore“:

Leicester vs West Ham Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine leichte Tendenz zum Heimsieg ab. Wenngleich eine Leicester West Ham Quote in Höhe von ca. 1,91 für den Triumph der Hausherren spricht, ist zu beachten, dass nur eines der letzten fünf Duelle gegen West Ham im King Power Stadium gewonnen wurde (2U, 2N).

Leicester vs West Ham Prognose: „Gehen die Hammers im vierten PL-Auswärtsspiel am Stück leer aus?“

Leicester - West Ham Statistik & Bilanz:

Neben Wolverhampton, Leeds United und Nottingham verkörpern die Irons das auswärtsschwächste Team der Liga. Nur drei der insgesamt 18 Begegnungen in der Ferne brachten ein Erfolgserlebnis mit sich. Fünf der letzten sieben Ansetzungen in den Stadien des Gegners führten zu einer Niederlage. Neun Gegentore in den jüngsten drei Partien in der Fremde deuten auf eine sehr wackelige Defensive hin.