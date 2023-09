Leverkusen - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten | 24.09.2023

Unser Leverkusen - Heidenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.09.2023 lautet: Leverkusen startete bockstark in die aktuelle Saison und musste nur im Topspiel gegen die Bayern Punkte abgeben. Wir erwarten, dass Bayer 04 auch die Pflichtaufgabe daheim gegen den Aufsteiger aus Heidenheim erfolgreich erledigt.

Die Werkself aus Leverkusen empfängt am kommenden Sonntag eine leidenschaftliche Truppe aus Heidenheim in der heimischen BayArena. Obwohl der Aufsteiger gute Leistungen zeigte und im letzten Spiel Bremen bezwingen konnte, zudem wurde dem heimstarken BVB ein 2:2-Unentschieden abgetrotzt, gehen wir in diesem Matchup mit dem Favoriten aus Leverkusen.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf „Leverkusen gewinnt beide Hälften“ mit einer Quote von 2,30 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Heidenheim auf „Leverkusen gewinnt beide Hälften“:

In den ersten 4 Spielen erzielte Leverkusen 13 Tore - das ist ein eingestellter Vereinsrekord!

Leverkusen gewann nur eine von 6 Halbzeiten in Heim-Pflichtspielen dieser Saison nicht, gegen RB Leipzig am ersten Spieltag der Bundesliga.

Leverkusen gibt im Schnitt mit neun Torschüssen die meisten pro Partie in der Bundesliga ab.

Leverkusen vs Heidenheim Quoten Analyse:

Die Favoritenrolle geht laut der Siegquoten der Bookies klar an die Heimmannschaft aus Leverkusen mit 1,24 zu 11,00 bei einem Sieg der Heidenheimer. Durchaus nachvollziehbar, so spielt die Werkself starken Offensivfussball verbunden mit einer stabilen Defensive.

Selbst eine Punkteteilung wäre eine faustdicke Überraschung, winkt doch bei einem Remis-Tipp die siebenfache Auszahlung des Wetteinsatzes. Für eine solche Risikowette würde sich ein Sportwetten Bonus der Wettanbieter anbieten, um die Gewinnchancen zu maximieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Heidenheim Prognose: Kann Leverkusen den Platz an der Sonne halten?

Bayer 04 Leverkusen musste sich in dieser Saison noch nicht geschlagen geben und konnte nur am letzten Spieltag beim Unentschieden gegen Serienmeister Bayern München keine drei Punkte einfahren.

Die Mannen von Cheftrainer und Spielerlegende Xabi Alonso spielen dabei ansehnlichen Angriffsfussball und konnten in sechs Pflichtspielen in dieser Saison schon 25 Tore erzielen, wobei erwähnt werden muss, dass acht Treffer davon im Pokalspiel gegen das unterklassige Teutonia 05 Ottensen gesammelt werden konnten.

Doch auch die Defensivabteilung der Werkself erledigt ihren Job bisher sehr stabil und musste in sechs Pflichtspielen wettbewerbsübergreifend erst 0,83 Tore pro Spiel einstecken. Mit 3,3 Toren pro Partie liegt Bayer 04 auf dem zweiten Platz im Bundesliga-Vergleich und muss sich hier nur dem VfB Stuttgart geschlagen geben (3,5).

Leverkusen - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 4:0 Häcken (ECL, H), 2:2 Bayern (A), 5:1 Darrmstadt (H), 3:0 Gladbach (A), 3:2 RB Leipzig (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 4:2 Bremen (H), 2:2 Dortmund (A), 2:3 Hoffenheim (H), 0:2 Wolfsburg (A), 8:0 Rostocker FC (Pokal, A).

Letztes Spiel Leverkusen vs. Heidenheim: 1:2 (Pokal, A).

Heidenheim startete mit zwei Niederlagen in die aktuelle Bundesliga-Saison, verspielte dabei am zweiten Spieltag zu Hause eine 2:0-Führung gegen TSG Hoffenheim und verlor in letzter Minute mit 2:3.

Am dritten Spieltag konnten die Mannen von Trainer Frank Schmidt einen 0:2-Rückstand in Dortmund, mit einer starken Leistung in der zweiten Hälfte, noch ausgleichen und erkämpften den ersten Bundesliga-Punkt der Vereinshistorie. Zuletzt konnte Heidenheim mit einem 4:2 vor heimischem Publikum den ersten Erstliga-Sieg der Geschichte einfahren und steht nun mit vier Punkten auf dem 11. Platz der Bundesliga-Tabelle.

Zum direkten Duell im Profi-Fußball kam es zwischen Leverkusen und Heidenheim erst einmal, in der Saison 2018/19 schlugen die Heidenheimer die Werkself im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 2:1 vor heimischem Publikum. Sportwetten-Freunde, die bequem per Paypal für eine Leverkusen Heidenheim Wette einzahlen möchten, können sich bei unseren Wettanbietern mit Paypal einen Überblick verschaffen.

Unser Leverkusen - Heidenheim Tipp: Leverkusen gewinnt beide Hälften

Im Schnitt fallen sowohl in Partien von Bayer Leverkusen als auch bei jenen von Heidenheim mehr als vier Treffer pro Spiel. Ähnliches erwarten wir auch im Duell am Sonntag. Ein durchaus schwierig zu bespielender Aufsteiger aus Heidenheim wird von einem gut eingespielten und selbstbewussten Tabellenführer aus Leverkusen jedoch die Grenzen aufgezeigt bekommen.